Lyon Singkirkan Arsenal dan Lolos ke Final Liga Champions Wanita

Lyon berhasil membalas dendam atas kekalahan musim lalu dan mengalahkan Arsenal dalam semifinal Liga Champions Wanita, memastikan tempat mereka di final melawan Barcelona atau Bayern Munich.

Upaya Arsenal untuk mempertahankan gelar Liga Champions Wanita berakhir di Lyon pada Sabtu lalu. Juara delapan kali, Lyon , membalas dendam setelah dikalahkan oleh The Gunners di babak yang sama musim lalu.

Dengan kembalan Selma Bacha dan Melchie Dumornay, Lyon langsung memimpin 2-0 di babak pertama. Meskipun Alessia Russo berhasil menyamakan kedudukan agregat untuk Arsenal, gol Jule Brand di menit-menit akhir memastikan kemenangan 4-3 bagi Lyon dalam dua leg, membawa mereka ke final UWCL ke-12. Arsenal sebelumnya dikenal dengan comeback-nya, membalikkan defisit 2-0 melawan Real Madrid dan 2-1 melawan Lyon di babak perempat final dan semifinal musim lalu.

Kali ini, Arsenal unggul 3-1 di leg pertama perempat final melawan Chelsea dan 2-1 di leg pertama semifinal. Namun, Lyon tampil lebih kuat di kandang, di mana mereka belum terkalahkan sejak kekalahan 4-1 dari Arsenal lebih dari setahun lalu. The Gunners mendapat peringatan awal ketika Ada Hegerberg gagal memanfaatkan umpan silang Kadidiatou Diani, dan sundulan Lindsey Heaps dianulir karena offside. Lyon kemudian unggul melalui penalti Wendie Renard setelah pelanggaran Lotte Wubben-Moy terhadap Dumornay.

Keunggulan Lyon semakin bertambah ketika Diani mencetak gol dengan penyelesaian kreatif. Arsenal merespons di babak kedua, dengan Stina Blackstenius dan Olivia Smith membentur tiang gawang. Pergantian pemain oleh Renee Slegers terbukti efektif, dengan Smilla Holmberg memberikan umpan silang kepada Russo yang berhasil mencetak gol. Namun, Lyon tidak menyerah.

Dumornay memberikan umpan terukur kepada Brand, yang mencetak gol penentu kemenangan setelah pemeriksaan VAR. Lyon akan menghadapi Barcelona atau Bayern Munich di Oslo bulan depan untuk memperebutkan gelar Liga Champions Wanita kesembilan mereka. Penjaga gawang Arsenal menghadapi sedikit penyelamatan, namun VAR menunjukkan ia keluar dari garis gawang saat penalti. Pertahanan Arsenal menang dalam banyak duel, namun Kim Little kesulitan mengendalikan Diani saat gol kedua tercipta.

Serangan Arsenal kurang efektif, dengan Blackstenius kurang mendapat umpan. Smilla Holmberg menjadi pemain pengganti paling efektif dengan assistnya





