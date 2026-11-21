Lutfi Masrohan dipercaya menggantikan kiper cedera untuk membela gawang Persebaya Surabaya melawan Java United di Super League 2026/27.

Lutfi Masrohan resmi dipercaya untuk mengamankan gawang Persebaya Surabaya dalam laga krusial melawan Java United yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo pada Sabtu, tanggal dua puluh satu November dua ribu dua puluh enam.

Keputusan ini diambil oleh tim kepelatihan setelah dua kiper andalan lainnya, yaitu Ernando Ari Sutaryadi dan M. Reza Arya Pratama, dinyatakan tidak fit akibat cedera. Sebagai pemain yang akrab disapa Rohan, ia membawa kepercayaan penuh dengan membawa modal empat kali penyelamatan penting dalam sesi uji coba terakhirnya sebelum laga ini dimulai.

Also read Persebaya Surabaya Dapat Suntikan Kekuatan Menjelang Lawan Java United

Persebaya Siap Hadapi Java United

Kehadirannya di bawah mistar menjadi alternatif vital untuk menjaga stabilitas pertahanan tim Green Force di tengah kompetisi Super League musim dua ribu dua puluh enam dua ribu dua puluh tujuh. Persebaya Surabaya menurunkan susunan pemain yang cukup kuat di lini belakang dengan kolaborasi antara Risto Mitrevski, Walber Mota, Jefferson Silva, dan Arief Catur. Keteguhan mereka diharapkan dapat meminimalisir risiko kebobolan dari serangan Java United yang dikenal memiliki daya tembak tajam.

Di lini tengah, perpaduan tenaga antara Toni Firmansyah, Gledson Paixao, dan Francisco Rivera dirancang untuk mengendalikan dinamika permainan. Mereka bertugas untuk menjadi jembatan antara pertahanan dan serangan, memastikan bola dapat dialirkan dengan presisi dari belakang ke depan. Sementara itu, di lini depan, trio Malik Risaldi, Miguel Pereira, dan Alex Martins dituntut untuk memberikan variasi ancaman.

Advertisement

Ketiga pemain ini menawarkan tiga opsi berbeda bagi tim untuk menerima bola, baik saat membangun serangan secara perlahan melalui umpan pendek maupun saat memanfaatkan ruang kosong untuk melakukan serangan balik yang cepat dan mendadak. Ketahanan mental dan kemampuan teknis Lutfi Masrohan diuji melalui berbagai situasi kritis, termasuk respons terhadap umpan silang dan bola lepas di area kotak penalti.

Daftar Pemain Cadangan Persebaya

Kedua situasi tersebut menuntut keputusan yang sangat cepat dan akurat dari penjaga gawang serta seluruh lini pertahanan Persebaya untuk memastikan bola tidak jatuh ke tangan lawan di area berbahaya. Daftar pemain cadangan yang tersedia untuk memasuki medan permainan mencakup sejumlah nama berpengalaman seperti Yusuf Meilana, Koko Ari, Rachmat Irianto, Sadida Nugraha, Ramadhan Sananta, Matheus Lagoa, Alfan Suaib, Yann Mabella, Ricky Pratama, Saddil Ramdani, dan Paulinus Apli Kapi.

Kehadiran para pengganti ini memberikan opsi strategis bagi pelatih untuk melakukan perubahan taktik sesuai dengan perkembangan laga di Stadion Gelora Bung Tomo. Komposisi skuad ini mencerminkan kedalaman pemain yang dimiliki oleh Persebaya Surabaya dalam menghadapi tekanan kompetisi liga. Setiap keputusan taktik dan pergeseran pemain akan sangat menentukan jalannya pertandingan, terutama dalam mempertahankan kemenangan atau mengejar ketertinggalan.

Peran Kunci Lutfi Masrohan

Konsistensi performa di lapangan sangat bergantung pada kesepaduan antara lini pertahanan yang kokoh dengan serangan yang tajam, di mana kiper Lutfi Masrohan memegang peran kunci sebagai benteng terakhir di depan gawang.