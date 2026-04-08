Lurah Kalisari Dinonaktifkan Akibat Dugaan Manipulasi Aduan Warga Menggunakan AI

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan Lurah Kalisari, Jakarta Timur, setelah audit Inspektorat menemukan dugaan manipulasi penanganan aduan warga melalui aplikasi JAKI dengan menggunakan kecerdasan buatan (AI). Sejumlah pejabat dan petugas juga dikenakan sanksi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan Lurah Kalisari , Jakarta Timur , menyusul temuan dugaan manipulasi penanganan aduan warga melalui aplikasi JAKI . Inspektorat Provinsi Jakarta, melalui audit yang dilakukan secara mendalam, menemukan adanya indikasi penggunaan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk memproses laporan warga secara tidak sesuai prosedur.

Inspektur Provinsi Jakarta, Dhany Sukma, menyatakan bahwa pemeriksaan dilakukan berdasarkan standar audit internal pemerintah, memastikan objektivitas dan akurasi dalam proses investigasi. Hasil audit ini menjadi dasar untuk langkah korektif yang komprehensif, serta penguatan sistem pengawasan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. Langkah ini merupakan bagian integral dari upaya reformasi birokrasi yang lebih luas di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi dalam pelayanan publik. Penonaktifan Lurah Kalisari dan sanksi terhadap sejumlah pejabat kelurahan serta petugas lapangan adalah bukti komitmen pemerintah dalam menegakkan disiplin dan transparansi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan bahwa setiap laporan warga ditangani dengan serius dan sesuai prosedur yang berlaku.\Kasus ini mencuat ke publik setelah beredarnya unggahan di media sosial yang menyoroti laporan parkir liar yang dinyatakan selesai melalui aplikasi JAKI. Namun, unggahan tersebut disertai dengan foto-foto yang diduga kuat merupakan hasil olahan AI, menimbulkan kecurigaan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Inspektorat menemukan bukti adanya manipulasi visual, di mana foto-foto laporan yang seharusnya merepresentasikan kondisi lapangan yang sebenarnya, justru telah mengalami perubahan signifikan. Perubahan tersebut mencakup modifikasi atribut petugas, bahkan penghilangan sejumlah objek seperti kendaraan, yang secara substansial mengubah keaslian laporan. Temuan ini mengindikasikan adanya upaya untuk memberikan kesan bahwa laporan telah ditangani secara efektif, padahal realitasnya tidak demikian. Menanggapi temuan tersebut, Inspektorat merekomendasikan kepada Wali Kota Jakarta Timur untuk mengambil tindakan tegas terhadap para pihak yang terlibat. Selain penonaktifan Lurah Kalisari, sanksi disiplin dan pembinaan juga dijatuhkan kepada Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan, serta tiga petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU). Keputusan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir praktik manipulasi dan akan mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang terlibat dalam pelanggaran.\Langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencerminkan komitmen yang kuat terhadap perbaikan sistem secara menyeluruh. Selain memberikan sanksi terhadap para pelaku, pemerintah juga berupaya untuk memperkuat pengawasan internal dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap prosedur penanganan aduan masyarakat melalui aplikasi JAKI, serta memperkuat sistem verifikasi dan validasi laporan. Selain itu, pemerintah juga akan meningkatkan pelatihan bagi petugas lapangan, khususnya mengenai penggunaan teknologi dan etika pelayanan publik. Dhany Sukma menekankan pentingnya membangun budaya kerja yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertekad untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan berpegang pada prinsip integritas dan profesionalisme. Kasus ini menjadi pembelajaran berharga bagi seluruh jajaran pemerintah, serta menjadi pengingat akan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab





Lurah Kalisari Jakarta Timur JAKI AI Manipulasi Audit Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sanksi Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik

