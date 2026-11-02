Luncurkan SPOI 2025, Bappenas dan FAO Dorong Pertanian Organik Capai Target 2029

Bappenas, FAO, dan AOI merilis laporan Statistik Pertanian Organik Indonesia 2025 yang mencatat luasan lahan organik nasional mencapai 65.100 hektare di tahun 2024.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional ( Bappenas) bekerja sama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa ( FAO) serta Aliansi Organis Indonesia (AOI) secara resmi meluncurkan laporan Statistik Pertanian Organik Indonesia (SPOI) tahun 2025 di Jakarta, Senin. Peluncuran ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk mendorong pengembangan sistem pertanian yang berkelanjutan dan berbasis pada data akurat serta terstandarisasi.

Mekanisme Tata Kelola Data Pertanian

Laporan tersebut dirancang untuk memperkuat tata kelola sektor pertanian melalui tiga parameter utama, yaitu data deret waktu yang konsisten, metodologi serta cakupan komoditas yang terstandarisasi, dan integrasi data ke dalam siklus perencanaan pembangunan di tingkat pusat maupun daerah. Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Bappenas, Leonardo A A Teguh Sambodo, menegaskan bahwa laporan ini menjadi landasan krusial dalam menentukan langkah pengembangan pertanian organik di Indonesia sebagai kunci mewujudkan sistem pangan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

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Target Kenaikan Proporsi Lahan Organik

Indonesia telah menetapkan target ambisius untuk meningkatkan proporsi komoditas pertanian organik menjadi 1,55 persen dari total produksi pada tahun 2029. Target ini menunjukkan kenaikan dari angka 1,47 persen yang tercapai pada tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode tahun 2025 hingga 2029. Laporan SPOI terbaru yang menjadi satu-satunya referensi data resmi mengenai pertanian organik di Indonesia mengungkapkan bahwa sejak tahun 2020, luas lahan pertanian organik nasional telah mengalami perkembangan signifikan sekitar 24 persen.

Kontribusi Petani Keluarga dalam Ekosistem

Luas lahan pertanian organik nasional mencapai 65.100 hektare pada tahun 2024, dengan separuh dari luas lahan tersebut berada di Pulau Sumatra. Di tengah tiga krisis global berupa perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi, pertanian organik menawarkan solusi untuk menjamin produksi pangan berkelanjutan serta melindungi kesehatan tanah, lingkungan, hewan, dan manusia yang saling berkaitan. Leonardo A A Teguh Sambodo menekankan bahwa petani keluarga adalah pelaku utama dalam pertanian organik dan integrasi mereka dalam strategi pengembangan ekosistem pertanian sangat penting untuk kemajuan sektor ini.

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Komite Koordinasi Bersama Petani Keluarga

Dalam kesempatan yang sama, Bappenas, FAO, International Fund for Agricultural Development (IFAD), dan Komite Nasional Pertanian Keluarga (KNPK) meluncurkan Komite Koordinasi Bersama (Joint Coordination Committee atau JCC) untuk Petani Keluarga. Komite ini berfungsi sebagai wadah koordinasi kebijakan lintas sektor dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan taraf hidup petani keluarga serta memulihkan ekosistem lahan. Perwakilan FAO di Indonesia dan Timor-Leste, Rajendra Aryal, menyatakan bahwa praktik pertanian organik tidak bersertifikat dan agroekologis tradisional oleh petani skala kecil telah berkembang pesat di seluruh dunia.

Integrasi Data untuk Strategi Pertanian

Rajendra Aryal menambahkan bahwa data menunjukkan kemajuan yang jauh lebih besar ketika para petani kecil ini disertakan dalam pengumpulan data. Oleh karena itu, mereka harus diintegrasikan ke dalam strategi pengembangan ekosistem pertanian organik untuk memastikan inklusivitas dan keberlanjutan. Peluncuran laporan dan komite koordinasi ini diharapkan dapat menjadi pendorong utama bagi transformasi sektor pertanian Indonesia menuju praktik yang lebih ramah lingkungan dan responsif terhadap tantangan perubahan iklim global.