Luna Maya Ungkap Alasan Maksime Bouttier Tinggal di Rumahnya, Netizen Geram

Luna Maya membongkar alasan sebenarnya mengapa Maxime Bouttier kini tinggal di rumahnya setelah mereka menikah. Ia menegaskan keputusan itu bukan berkaitan dengan kondisi finansial suaminya.

Setelah resmi menikah, sempat memicu berbagai spekulasi. Banyak netizen menduga aktor berusia 33 tahun itu memilih menetap di rumah sang istri karena faktor ekonomi. Sering Dicibir Cuma Numpang Hidup, Luna Maya Ungkap Kondisi Finansial Maxime Bouttier yang Sebenarnya: Gue Malah Iri!

Komentar miring pun ramai bermunculan di media sosial. Sebagian bahkan menuding Maxime hanya menikmati fasilitas milik Luna Maya yang dikenal memiliki karier mapan dan sederet bisnis. Namun, anggapan tersebut langsung dibantah Luna Maya. Dalam podcast bersama Dilan Janiyar, Luna akhirnya membongkar alasan sebenarnya mengapa Maxime kini tinggal di rumahnya setelah mereka menikah.

Menurut Luna, keputusan itu sama sekali bukan berkaitan dengan kondisi finansial suaminya. Ia menegaskan pilihan tersebut lebih didasari faktor kepraktisan karena barang-barang miliknya jauh lebih banyak dibanding apartemen Maxime. Di sisi lain, Luna juga mengaku heran dengan banyaknya asumsi netizen soal kondisi ekonomi sang suami. Padahal menurutnya, Maxime justru memiliki pengelolaan keuangan yang lebih sehat dibanding dirinya.

Luna mengatakan rumah tangganya dengan Maxime dibangun dengan prinsip saling berbagi, termasuk dalam urusan pengeluaran rumah tangga. Ia memastikan sang suami tetap ikut bertanggung jawab terhadap kebutuhan bersama meski kini tinggal di rumah miliknya. Tak hanya itu, Luna juga mengungkap fakta yang cukup mengejutkan soal kondisi finansial Maxime. Ia menyebut bintang film tersebut tidak memiliki cicilan maupun utang, sesuatu yang justru membuatnya iri.

"Mungkin banyak yang berpikir Max nggak ada duit ya. Tapi untuk seusia dia gue termasuk iri, nggak ada cicilan," kata Luna. Pengakuan tersebut langsung mencuri perhatian. Sebab selama ini Luna dikenal sebagai salah satu artis sukses dengan aset dan bisnis yang cukup besar.

Namun di balik itu, Luna mengaku dirinya tetap memiliki banyak tanggungan finansial. Menurut Luna, memiliki bisnis dan aset bukan berarti hidup tanpa tekanan ekonomi. Ia justru harus memikirkan berbagai kewajiban pembayaran setiap bulan serta risiko usaha yang tidak kecil. Sementara itu, Maxime disebut memiliki kondisi finansial yang lebih sederhana namun stabil.

Luna bahkan menyebut suaminya terbiasa membeli berbagai kebutuhan secara tunai. Rumah tangga pasangan selebritas Luna Maya dan Maxime Bouttier terus mencuri perhatian. Kali ini, sorotan datang dari komentar netizen yang mempertanyakan keputusan Maxim Penampilan pengacara Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak, di mana kondisi kesehatannya tengah menurun juga tak luput dari perhatian. Belum lagi perseteruan Lisa Mariana.

Sosok Shindy Lutfiana mendadak jadi perhatian usai namanya viral dalam polemik Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat 2026. Kehadiran Rebecca Tamara, Gesya Shandy, Michelle Joan, hingga Aliyah Faizah sukses mencuri perhatian para tamu dan pegiat mode yang hadir di acara Liebeskind Berlin. Karen Hertatum geram dituding settingan usai bongkar dugaan KDRT dalam rumah tangganya dengan Dede Sunandar yang disebut terjadi di depan anak. Simak penjelasannya.

Rumah tangga komedian sekaligus presenter Dede Sunandar dengan sang istri, Karen Hertatum, tengah menjadi sorotan publik. Setelah berbagai isu keretakan rumah tangganya. Kontroversi penilaian dalam ajang Lomba Cerdas Cermat MPR RI 2026 berbuntut panjang. Pembawa acara acara tersebut, Shindy Lutfiana, mengaku kehilangan pekerjaan.

Sosok Shindy Lutfiana mendadak jadi perhatian usai namanya viral dalam polemik Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat 2026. Dugaan praktik prostitusi anak yang disebut melibatkan turis asal Jepang di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, tengah mengguncang media sosial. Kasus ini ramai dan disorot. Google DeepMind luncurkan Magic Pointer—kursor AI yang memahami konteks layar dan menjalankan perintah suara.

Simak cara kerja dan demo-nya! Kebijakan WFH ASN hemat energi, tapi picu risiko siber serius. Data negara kini diakses lewat Wi-Fi rumah & laptop pribadi—tanpa proteksi memadai. Xiaomi siap luncurkan Smart Band 10 Pro dengan layar AMOLED 1,74 inci, baterai 25 hari, dan earbud clip-on pertamanya.

Simak detail spesifikasi dan ha HONOR Magic8 Pro jadi salah satu ponsel pertama yang dapat Android 17 Beta 3. Simak fitur barunya: Bubbles, RAW14, dark mode per aplikasi, dan keaman





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Luna Maya Maxime Bouttier Rumah Tangga Kehamilan Kehamilan Kehamilan Kehamilan Kehamilan Kehamilan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tunjukkan Bukti, Istri Dede Sunandar Menangis Ingat Dibela Anak Saat Alami KDRTIstri Dede Sunandar ungkap KDRT yang dialami, ungkap momen anak juga jadi korban karena melindunginya

Read more »

Merasa Dibohongi, Pinkan Mambo Sebut Kali Ini Perceraiannya dengan Arya Khan PermanenPinkan Mambo ungkap alasan kali ini cerai dari Arya Khan

Read more »

Ikhtiar Punya Anak Luna Maya Mau Hiatus Hingga Coba Bayi Tabung: Pengen Kembar!Kehidupan rumah tangga Luna Maya dan Maxime Bouttier kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian netizen tertuju pada pengakuan Luna soal rencana program bayi tabung.

Read more »

Instagram Pembersihan Massal, Luna Maya Kaget Hilang 800.000 FollowersLuna Maya mengungkap bahwa Instagram tengah melakukan “bersih-bersih” besar-besaran terhadap akun tidak aktif dan akun palsu.

Read more »