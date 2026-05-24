Lulusan PTS dan PTN, Gaji dan Masa Tunggu Kerja

Lulusan PTS dan PTN memiliki gaji dan masa tunggu kerja yang tidak jauh berbeda. Lulusan PTS cenderung memiliki gaji yang lebih tinggi dibandingkan lulusan PTN, terutama dalam rentang usia tertentu. Meskipun demikian, masyarakat masih memandang lulusan PTN lebih berkualitas.

"Enggak juga, sih. Lebih cepat malah dibandingkan order sebelum ini. Sudahpula. Pada malas jemput gara-gara jalanan ke sini macet imbas aktivitas di Universitas Pamulang (Unpam), nih".

"Kayaknya Unpam lagi wisuda, jadi macet banget di sekitar sini", kata pria yang sudah lima tahun terakhir menjadi sopir taksi daring itu. "Tapi, kampus itu benar-benar membantu orang bawah bisa kuliah,Ternyata, dua anak Sugiarto kuliah di Unpam, perguruan tinggi swasta (PTS) di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Si sulung lulus dari Prodi Akuntansi, sementara sang adik masih kuliah tahun terakhir di Teknik Mesin.

"Murah di sana, biayanya bisa dicicil Rp 200.000 per bulan. Kuliahnya juga betulan", kata pria yang tinggal di Buaran, Serpong, Tangerang Selatan, ini. Lulus kuliah, anak sulungnya langsung dapat kerja, lalu pindah ke sebuah perusahaan elektronik asal Italia. Pada saat itu, gajinya setara UMR.

Setelah hampir 10 tahun bekerja, gajinya kini di atas Rp 10 juta. Surya Sakagiri (24) juga lulusan PTS, tepatnya alumnus Manajemen Internasional Universitas Atma Jaya Yogyakarta angkatan 2019.di sebuah perusahaan ritel dan distribusi besar nasional . Gajinya saat itu sedikit di atas UMR DKI Jakarta. Ia kemudian ditempatkan di Palembang, Sumatera Selatan.

Di perusahaan itu, dia satu angkatan dengan peserta dari berbagai PTN dan PTS lain tanpa pembedaan perlakuan. Gajinya kini Rp 6,5 juta, jauh lebih tinggi dari upah minimum kota (UMK) Palembang yang Rp 4,2 juta.

"Sebenarnya sama saja PTN dan PTS. Paling ujungnya, yang satu lebih punya nama, tetapi lulusannya sama-sama sarjana. Jadi, semua kampus yang bisa memberikan gelar sarjana, ya, setara. Semua kembali ke orangnya masing-masing", kata Surya.yang membandingkan perjalanan lulusan sarjana S-1 PTN dan PTS di dunia kerja.

Hasilnya, lulusan baru PTN dan PTS bisa dibilang tidak jauh berbeda. Bahkan, lulusan PTS dalam rentang umur tertentu lebih tinggi gajinya dibandingkan jebolan kampus negeri. mengolah data mikro Survei Angkatan Kerja Nasional Badan Pusat Statistik Tahun 2025. Hasil menunjukkan, 21 persen lulusan PTS usia 20-25 mendapat pekerjaan formal pertama kalinya dalam waktu kurang dari satu bulan, sedikit lebih tinggi dibandingkan lulusan PTN yang sebesar 19,2 persen.

Di kelompok yang sama, persentase lulusan PTS yang mendapat pekerjaan dalam 2-3 bulan setelah lulus juga lebih tinggi, yakni 34,7 persen, dibandingkan dengan lulusan PTN sebesar 28,7 persen. Dari sisi gaji, lulusan PTS juga sedikit lebih unggul. Di kelompok umur 20-25 tahun dengan status pekerjaan pengusaha formal dan pegawai formal, rerata gaji lulusan PTS Rp 2,5 juta, sedangkan jebolan PTN hanya Rp 2 juta.

Secara umum, lulusan PTN dan PTS paling banyak menjadi pegawai atau karyawan, yakni masing-masing 80,92 persen dan 78,37 persen. Rata-rata sekitar 7,3 persen yang menjadi wirausaha. Persentase lulusan lulusan PTS yang berwirausaha sedikit lebih besar, yakni 7,51 persen dibanding lulusan PTN yang sebesar 7 persen. Meskipun masa tunggu kerja dan gaji pertama lulusan PTN dan PTS tidak berbeda jauh, masyarakat masih memandang lulusan PTN lebih berkualitas.

Oleh karena itu, minat masuk PTN tetap sangat besar ketika daya tampung diperluas.

"Di benak masyarakat tertanam kalau PTN itu dijamin berkualitas meskipun tidak selalu begitu. Sebaliknya dengan PTS meskipun tidak semua demikian", kata pengamat pendidikan Darmanintyas, Selasa (5/5/2026). Berdasarkan kriteria itu, pemerintah bisa bertindak. Kalau memang suatu PTS tidak layak, ya, sudah ditutup saja.

Ia menilai, jumlah PTS saat ini terlalu banyak dengan kualitas yang tidak seragam. Pemerintah pun didorong lebih tegas mengevaluasi PTS-PTS kecil yang tidak berkualitas melalui merger atau bahkan penutupan.

"Saya kira dibutuhkan ketegasan jangan hanya mengimbau, harus dibuat kriteria mana yang harus merger, mana yang harus ditutup. Berdasarkan kriteria itu, pemerintah bisa bertindak. Kalau memang suatu PTS tidak layak, ya, sudah ditutup saja", ujarnya. Namun, keberadaan PTS perlu disokong agar mampu bertahan dalam ekosistem pendidikan tinggi yang terjaga keseimbangannya.

Banyak PTS yang menetapkan biaya pendidikan jauh lebih murah ketimbang PTN. Dengan demikian sangat membantu kelompok miskin dalam inklusivitas pendidikan tinggi.

"Justru yang menyelamatkan kelompok miskin atau kelompok miskin yang juga kebetulan tidak terlalu pintar akademiknya adalah PTS-PTS ini. Kelompok lulusan SMA yang memilih kerja dulu, kalau kemudian ingin kuliah larinya juga ke PTS", katanya





