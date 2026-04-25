Lulus dengan IPK Sempurna, Mahasiswa UGM Ini Rasakan Kesedihan Mendalam

Buono Aji Santoso, lulusan Magister Akuntansi UGM, meraih IPK sempurna 4,00 namun berduka karena ibundanya berpulang sebelum menyaksikan momen wisudanya. Ia bertekad melanjutkan perjuangan dan berkontribusi bagi negara.

Buono Aji Santoso, seorang pemuda berusia 30 tahun, menyampaikan pidato yang penuh haru saat acara pelepasan dan tasyakuran wisudawan program pascasarjana di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM ).

Ia adalah salah satu dari 17 lulusan Program Magister yang berhasil meraih prestasi gemilang dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sempurna, yaitu 4,00. Pencapaian ini diraih dalam waktu studi yang relatif singkat, hanya 1 tahun 6 bulan 21 hari, jauh lebih cepat dibandingkan rata-rata masa studi lulusan program magister periode ini yang mencapai 2 tahun 1 bulan. Rata-rata IPK seluruh lulusan program magister pada periode tersebut adalah 3,75.

Namun, di balik keberhasilan akademisnya yang luar biasa, Buono merasakan kesedihan mendalam karena ibundanya tercinta tidak dapat menyaksikan momen bahagia ini. Sang ibu telah berpulang pada akhir Maret lalu, meninggalkan luka yang mendalam di hatinya. Buono yakin ibunya akan sangat bangga mendengar kabar baik ini, mengingat raut wajah bahagia sang ibu yang masih terbayang jelas dalam ingatannya. Ia teringat pesan ibunya yang meminta maaf karena tidak bisa hadir di acara wisudanya pada bulan April.

Kepergian ibunda merupakan kehilangan besar bagi Buono, terutama karena ibunya belum sempat menyaksikan momen wisudanya di GSP. Meskipun demikian, ia tetap berpegang teguh pada semangat dan nasihat ibunya untuk terus berjuang dan belajar sepanjang hayatnya. Buono mengakui bahwa keberhasilan yang diraih dalam menyelesaikan studi S2 bukanlah sesuatu yang instan, melainkan hasil dari proses panjang yang penuh dengan tantangan dan kerja keras. Sebelum melanjutkan pendidikan pascasarjana, Buono telah mengawali kariernya sebagai seorang auditor.

Dalam perannya tersebut, ia tidak hanya bertugas sebagai pengawas pengelolaan keuangan negara, tetapi juga sebagai konsultan yang memberikan masukan untuk memastikan penggunaan anggaran publik dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Berangkat dari keinginan untuk meningkatkan kapasitas diri dan memberikan kontribusi yang lebih besar dalam sektor publik, Buono memutuskan untuk melanjutkan studi di Program Studi Magister Akuntansi FEB UGM pada Agustus 2024.

Ia memilih program studi ini karena melihat adanya fokus yang kuat pada bidang akuntansi publik dan adanya kerja sama yang erat dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam meningkatkan kualitas auditor internal pemerintah. Buono berharap, dengan bekal ilmu yang diperolehnya, ia dapat memastikan bahwa setiap rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) benar-benar memberikan nilai yang optimal dan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Ia ingin berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan efisien.

Lebih dari sekadar meraih gelar, Buono ingin mengaplikasikan ilmunya untuk kemajuan bangsa dan negara. Kisah Buono Aji Santoso ini menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama bagi mereka yang memiliki semangat untuk terus belajar dan berkontribusi bagi masyarakat. Keberhasilannya meraih IPK sempurna di tengah kesedihan kehilangan ibunda menunjukkan ketangguhan dan dedikasinya yang luar biasa. Ia membuktikan bahwa dengan kerja keras, ketekunan, dan dukungan dari orang-orang terdekat, segala tantangan dapat diatasi.

Selain itu, pilihan Buono untuk melanjutkan studi di bidang akuntansi publik menunjukkan komitmennya terhadap peningkatan kualitas tata kelola keuangan negara. Ia menyadari pentingnya peran akuntan publik dalam memastikan penggunaan anggaran negara yang efektif dan efisien. Kisah Buono juga menyoroti pentingnya pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong pembangunan nasional. Dengan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, Indonesia dapat menghadapi berbagai tantangan global dan meraih kemajuan yang berkelanjutan.

Keberhasilan Buono diharapkan dapat memotivasi generasi muda lainnya untuk terus mengejar pendidikan dan memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara. Ia adalah contoh nyata bahwa pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu menuju masa depan yang lebih baik





