Lukman Sardi dan Sidharta Tata Bahas Dinamika Filming Serangan Balik

Lukman Sardi dan sutradara Sidharta Tata mengungkap proses casting dan persiapan laga film Serangan Balik di XXI Gandaria City pada 11 November 2026.

Aktor senior berusia lima puluh lima tahun, Lukman Sardi, mengungkap kesuksesannya dalam memerankan karakter Hari dalam film aksi terbaru Serangan Balik selama konferensi pers di XXI Gandaria City, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026).

Lukman Sardi menyebutkan bahwa ia memiliki hasrat kuat untuk membintangi film dengan tokoh utama yang unik dan tidak biasa beberapa minggu sebelum bertemu dengan sutradara Sidharta Tata. Peran ini dianggapnya sebagai waktu yang tepat dan menjawab keinginannya sebelumnya.

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Proses Casting Karakter Hari

Lukman Sardi menjelaskan bahwa ia merasa peran karakter Hari dalam film Serangan Balik datang pada momen yang sangat pas bagi karir aktingnya saat ini. Ia percaya bahwa pertemuan dengan sutradara Sidharta Tata merupakan jawaban atas keinginan yang sebelumnya sempat terlintas di pikirannya.

Aktor tersebut menambahkan bahwa ia selalu meyakini bahwa karakterlah yang mencari pemain yang tepat, bukan sebaliknya. Keyakinan ini membuat Lukman Sardi merasa bahwa peran Hari dalam Serangan Balik adalah jodoh profesional yang pas untuknya saat ini.

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Visi Sutradara Terhadap Jagoan Film

Sutradara Sidharta Tata dalam acara yang sama di XXI Gandaria City mengungkapkan preferensinya terhadap karakter jagoan yang tidak terlihat seperti orang yang biasa berantem secara fisik. Ia lebih menyukai tokoh jagoan di pinggiran cerita yang muncul secara mengejutkan.

Sidharta Tata menyatakan bahwa ia sangat tertarik dengan jenis karakter pinggiran yang tidak memiliki tubuh berotot atau tampilan fisik konvensional sebagai tanda kekuatan. Pendekatan ini bertujuan menciptakan daya tarik unik yang berbeda dari standar film laga biasa.

Persiapan Laga Bersama Uwais Team

Lukman Sardi mengapresiasi persiapan mendetail dari Uwais Team yang membantunya menjalankan berbagai adegan laga dalam film Serangan Balik. Tim ini berhasil menyesuaikan metode latihan dengan kemampuan fisik dan pengalaman para pemain di layar lebar.

Aktor berusia lima puluh lima tahun tersebut menilai bahwa Uwais Team sangat teliti dalam menyiapkan semua aspek teknis. Mereka memperhatikan kondisi orang-orang yang mungkin baru pertama kali bermain film aksi sehingga latihan berjalan lancar dan mudah dipahami.

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Dampak Sinergi Kreative Tim Produksi

Sinergi antara Lukman Sardi, Sidharta Tata, dan Uwais Team menghasilkan dinamika kreatif yang kuat dalam proses pengerjaan Serangan Balik. Setiap elemen mulai dari pemilihan karakter hingga eksekusi aksi fisik diselaraskan dengan visi artistik yang jelas.

Film Serangan Balik menceritakan perjuangan seorang kakek dan kedua cucunya dalam melawan sindikat kriminal yang berbahaya. Peran Lukman Sardi sebagai Hari menjadi salah satu titik kunci dalam narasi perjuangan keluarga tersebut melawan kejahatan.