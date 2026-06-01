Luke Vickery dan Mitchell Baker Bergabung dalam Pemusatan Latihan Timnas Indonesia

Pelatih John Herdman mengikutsertakan calon pemain naturalisasi Luke Vickery dan Mitchell Baker dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia di Jakarta. Agenda latihan ini bertujuan memantau kemampuan pemain secara langsung sekaligus memperkenalkan lingkungan tim kepada mereka.

Luke Vickery kembali mencetak gol dahsyat melalui tendangan jarak jauh untuk Macarthur FC di A-League.

Agenda latihan di Stadion Madya ini bertujuan memantau kemampuan pemain secara langsung sekaligus memperkenalkan lingkungan tim kepada mereka. Meski hingga saat ini proses naturalisasi keduanya belum rampung, Herdman tetap mengikutsertakan Luke Vickery dan Mitchell Baker dalam agenda latihan Timnas Indonesia. Kehadiran mereka menjadi bagian dari persiapan jangka panjang tim nasional sekaligus kesempatan bagi tim pelatih untuk melihat kemampuan keduanya dari jarak dekat. Dalam sesi latihan tersebut, Luke dan Mitchell bergabung bersama para pemain Timnas Indonesia lainnya.

Selain mereka, sejumlah pemain Timnas Indonesia U-17 juga mendapat kesempatan mengikuti latihan, termasuk Mathew Baker. Herdman mengungkapkan bahwa Luke Vickery dan Mitchell Baker memang masuk dalam daftar pemain yang sedang dipantau untuk memperkuat Timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi.

"Ya, Mitchell (Baker) dan Luke (Vickery) adalah dua pemain yang kami pantau untuk dinaturalisasi. Kami memiliki strategi untuk kedua pemain tersebut," kata Herdman kepada awak media. Menurut pelatih asal Kanada itu, waktu libur kompetisi yang sedang dijalani kedua pemain menjadi alasan ideal untuk melibatkan mereka dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia.

"Libur kompetisi mereka sangat cocok dengan pemusatan latihan (timnas) kali ini. Mitchell (Baker) sedang libur kuliah dan Luke (Vickery) mendapatkan izin dari klubnya untuk berlatih bersama kami minggu ini," lanjutnya. Herdman menilai kesempatan ini penting untuk memperkenalkan lingkungan Timnas Indonesia kepada kedua pemain sekaligus memberi kesempatan kepada staf pelatih melakukan evaluasi secara langsung. Ia juga memastikan Luke Vickery dan Mitchell Baker akan tetap berada bersama skuad selama agenda pemusatan latihan bulan Juni berlangsung.

"Dan mereka juga akan tetap tinggal untuk mengikuti pemusatan latihan bulan Juni. Mereka akan berlatih bersama tim," kata Herdman. Saat ini proses perpindahan kewarganegaraan kedua pemain masih berjalan. Karena itu, mereka belum dapat didaftarkan sebagai pemain Timnas Indonesia dalam waktu dekat.

"Mereka akan menjadi pemain yang ikut berlatih minggu ini karena jelas proses naturalisasi itu memakan waktu," ia menambahkan. Dengan status yang masih menunggu penyelesaian naturalisasi, Luke Vickery dan Mitchell Baker dipastikan belum bisa memperkuat Timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026. Posisi mereka saat ini masih dalam proses perpindahan kewarganegaraan, sehingga mereka belum dapat dianggap sebagai pemain Timnas Indonesia secara resmi. Namun, dengan kesempatan ini, mereka dapat memperoleh pengalaman berlatih dengan tim nasional dan memperkenalkan diri kepada staf pelatih.

Hal ini juga dapat membantu meningkatkan kemampuan mereka dan mempersiapkan diri untuk menjadi pemain Timnas Indonesia di masa depan. Dengan demikian, Luke Vickery dan Mitchell Baker dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kemampuan mereka dan mempersiapkan diri untuk menjadi pemain Timnas Indonesia yang kuat di masa depan





