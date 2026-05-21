Luke Thomas Mahony Jadi Direktur Utama PT Danantara Sumber Daya Indonesia

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO BPI Danantara Rosan Roeslani mengumumkan bahwa Luke Thomas Mahony telah ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Danantara Sumber Daya Indonesia ( PT DSI ).

Rosan menjelaskan bahwa pengumuman ini akan dilakukan dalam waktu dekat setelah rapat dengan beberapa pelaku usaha, termasuk Apindo, KADIN, APBI, dan GAPKI. Rosan menekankan bahwa penunjukan Thomas merupakan penguatan dalam tim PT DSI.

"Ini kita lagi dalam tahap penguatan tim ini baru nanti akan kita tampilkan tim track record apa seperti apa kemampuannya jelas gitu seperti kita bentuk Danantara itu," kata Rosan. Thomas sebelumnya menjabat Chief Strategy and Technical Officer di PT Vale Indonesia Tbk, selain itu dia juga pernah bekerja di BPH Billiton.

Dalam konteks tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis melalui BUMN, disebutkan bahwa BUMN yang mendapatkan penugasan khusus oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan ekspor komoditas sumber daya alam strategis. Komoditas ekspor meliputi batubara, kelapa sawit, dan komoditas sumber daya alam strategis lainnya. Pasal 4 dijelaskan bahwa tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis dapat dilakukan melalui mekanisme lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis ditetapkan oleh masing-masing menteri/kepala lembaga pemerintah non-kementerian terkait sesuai dengan kewenangannya





