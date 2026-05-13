Luke Ayling drops discrimination claim against Southampton captain

Bek Middlesbrough, Luke Ayling, has officially withdrawn his claim of discrimination against Southampton captain Taylor Harwood-Bellis. The incident, which allegedly occurred during a heated play-off match on Tuesday, further escalated the already tense atmosphere of the game, which had been marred by the 'Spygate' investigation into illegal spying at the training ground.

Bek Middlesbrough, Luke Ayling, telah secara resmi memberitahukan Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) bahwa ia tidak akan melanjutkan tuduhan diskriminasi terhadap kapten Southampton , Taylor Harwood-Bellis .

Insiden yang diduga terjadi tersebut berlangsung selama laga play-off yang memanas pada Selasa lalu, yang semakin memperkeruh suasana pertandingan yang sebelumnya sudah diwarnai oleh penyelidikan 'Spygate' terkait pengintaian ilegal di tempat latihan. Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) telah secara resmi menutup penyelidikan terkait dugaan komentar diskriminatif yang dilontarkan selama kemenangan Southampton 2-1 di babak play-off Championship. Bek Middlesbrough, Ayling, awalnya melaporkan kepada wasit Andrew Madley bahwa kapten Saints, Harwood-Bellis—yang merupakan calon menantu legenda Manchester United, Roy Keane—telah menyinggung masalah gagapnya.

Namun, setelah meninjau laporan pertandingan, FA menghubungi klub Teesside pada hari Rabu tetapi diberi tahu bahwa Ayling tidak ingin melanjutkan tuduhan tersebut. Hal ini mengakhiri proses disiplin bagi bek berusia 24 tahun tersebut, sehingga ia terhindar dari sanksi pribadi selama minggu yang penuh gejolak ini. Insiden awal terjadi pada menit ke-38 setelah Ayling mendapat kartu kuning akibat pelanggaran sengaja terhadap Leo Scienza. JurnalisJonathan Oakes, melaporkan bahwa Ayling menuduh adanya penggunaan 'bahasa diskriminatif', yang memicu kemarahan di pinggir lapangan.

Pelatih Middlesbrough, Kim Hellberg, dan manajer Southampton, Tonda Eckert, saling bertengkar dan harus dipisahkan oleh wasit keempat. Insiden tersebut terjadi saat Boro sedang memimpin 1-0 berkat gol Riley McGree, meskipun Ross Stewart kemudian menyamakan kedudukan sebelum Shea Charles memberikan umpan silang yang menentukan di babak tambahan waktu untuk memastikan kemenangan. Penarikan keluhan oleh Ayling meredakan ketegangan yang terjadi saat itu.

Meskipun kasus diskriminasi tersebut telah ditutup, Southampton masih harus menghadapi masalah sistemik karena mereka dijerat tuduhan oleh Liga Sepak Bola Inggris (EFL) terkait dugaan bahwa mereka memata-matai sesi latihan Middlesbrough. Pada hari Rabu, menerbitkan foto-foto yang tampaknya mengidentifikasi seseorang yang merekam sesi tersebut sebagai anggota staf Eckert. Direktur Utama Phil Parsons meminta waktu yang cukup untuk menanggapi tuduhan tersebut dengan tepat.

EFL secara tegas meminta agar komisi independen segera dibentuk, dengan sanksi potensial mulai dari peringatan hingga pengusiran, yang menambah tekanan besar pada aspirasi promosi klub. Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi kedua tim yang bersaing di babak play-off? Kedua klub menanti langkah selanjutnya dari komisi independen terkait tuduhan penyadapan tersebut.

Sementara Middlesbrough telah menyelesaikan tugas-tugas musim ini, Southampton harus menavigasi situasi hukum yang rumit ini sambil mempersiapkan diri untuk laga krusial di Wembley melawan Hull City pada 23 Mei, dengan menyadari bahwa sanksi berat di luar lapangan masih berpotensi menggagalkan impian promosi mereka





