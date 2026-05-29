Luka Jordy Hodak Membela Malaysia di ASEAN Championship U-19 2026

Luka Jordy Hodak akan membela Malaysia di ASEAN Championship U-19 2026 dan berpotensi tampil di Kualifikasi Piala Asia U-20 2027 . Warisan Bojan Hodak akan terus dirasakan sepak bola Asia Tenggara pada masa mendatang.

Coach Bojan merupakan peraih titel liga di negara berbeda, yaitu Kamboja, Malaysia, dan Indonesia. Di Malaysia, ia membawa dua klub berbeda menjuarai liga, yaitu Kelantan FC dan Johor Darul Ta'zim. Di Indonesia sosok asal Kroasia itu membawa Persib Bandung menjuarai liga tiga musim beruntun. Semasa di Malaysia itu Hodak memiliki seorang putra bernama Luka Jordy Hodak.

Dilansir dari Transfermarkt, pemuda kelahiran 19 Juni 2006 itu pernah menimba ilmu di akademi Hajduk Split. Semasa ayahnya melatih Persib, wonderkid 19 tahun itu juga pernah berlatih bersama tim senior Maung Bandung. Kini, Luka mendapatkan panggilan dari negara yang melahirkannya, Malaysia. Nama Luka masuk dalam daftar akhir 26 pemain yang dibawa timnas U-19 Malaysia untuk ASEAN Cup U-19 2026.

Dilansir dari laman resmi FAM, Luka saat ini membela klub Kroasia, NK Trnje. ASEAN Cup U-19 2026 akan digelar pada 1-13 Juni di Medan, Sumatra Utara. Di ajang tersebut, Malaysia tergabung di Grup B bersama Thailand, Singapura, dan Brunei. Tim asuhan Nafuzi Zain berpotensi bertemu tuan rumah timnas U-19 Indonesia pada babak semifinal atau final.

Selain itu, Malaysia juga sudah dipastikan bertemu Indonesia di Kualifikasi Piala Asia U-20 2027. Drawing Kualifikasi Piala Asia U-20 2027 baru saja digelar di Malaysia pada Kamis (28/5/2026). Dalam undian tersebut, Malaysia ditempatkan di Grup H bersama Australia, Indonesia, dan Laos. Dengan kata lain, Luka akan membela Malaysia menghadapi timnas U-20 Indonesia apabila dipanggil dalam ajang tersebut.

Luka bermain sepak bola reguler dengan klubnya, NK Trnje, di mana ini juga klub saya memulai karier pemain profesional saya. Istri saya orang Malaysia dan Luka juga lahir di Malaysia. Dia punya paspor Malaysia, dan jika dia dapat panggilan timnas Malaysia, kita akan mengijinkannya bergabung ke TC mereka





