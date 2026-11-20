Luisa Adreena memenangkan Penghargaan Kartini di FFI 2026 berkat film Na Willa, karya sutradara Ryan Adriandhy yang meraih empat Piala Citra.

Sebelum acara penganugerahan resmi dimulai, suasana di Jakarta telah terasa penuh harap bagi para nominator. Aktris cilik Luisa Adreena menjadi sorotan utama malam tersebut, yaitu Jumat, 20 November 2026. Ia hadir mengenakan rok merak berlayer yang memukau, menandakan momen penting dalam kariernya. Malam ini akan mengukuhkan namanya dalam sejarah per perfilman Indonesia melalui Festival Film Indonesia.

Luisa Adreena Raih Penghargaan Kartini Terbaik

Luisa Adreena resmi membawa pulang Piala Citra kategori Penghargaan Kartini Pemeran Anak-anak Terbaik dari Festival Film Indonesia (FFI) 2026. Penghargaan ini diberikan atas penampilannya sebagai pemeran utama dalam film berjudul Na Willa. Ia menyatakan bahwa piala tersebut memiliki nilai emosional yang sangat tinggi karena merupakan penghargaan pertama yang ia terima sepanjang kariernya. Rasa syukur dan kebahagiaan yang mendalam ia tuangkan dalam setiap katanya saat sesi media berlangsung di Jakarta.

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Proses Penerimaan Penghargaan di Panggung FFI

Di atas panggung, Luisi terlihat tenang namun emosional saat menerima anugrah tersebut. Ia mengaku bahwa rasa berdebar bukan karena takut gagal, melainkan karena harapan yang sangat besar untuk menang. Ketegangan itu muncul dari pertanyaan internal apakah namanya akan disebut atau tidak. Namun, saat piala di tangan, rasa cemas itu berubah menjadi kepuasan karena kerja kerasnya terbayar lunas.

Film Na Willa Kuasai Empat Kategori Piala Citra

Film garapan sutradara Ryan Adriandhy mencatatkan sejarah dengan merebut empat Piala Citra dalam ajang FFI 2026. Selain penghargaan akting untuk Luisa Adreena, film ini juga menyabet kategori Penata Busana Terbaik. Tim produksi juga meraih penghargaan di bidang teknis berupa Penata Suara Terbaik dan Penata Efek Visual Terbaik. Prestasi ini menjadikan film adaptasi novel karya Reda Gaudiamo sebagai karya dengan perolehan piala terbanyak kedua di tahun ini.

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Peran Luisa Adreena dalam Narasi Film

Sebagai pemeran utama, Luisa Adreena menghidupkan karakter Na Willa, seorang anak perempuan berusia enam tahun. Cerita film ini berlatarbelakang di Surabaya pada era 1960-an dan menyoroti kehidupan sehari-hari sang tokoh. Karakter Na Willa digambarkan memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi terhadap lingkungan sekitar. Rasa penasaran inilah yang memicu berbagai petualangan seru bersama teman-teman sebayanya.

Dampak Prestasi Bagi Karier Aktris Cilik

Kemenangan ini menjadi tonggak sejarah penting bagi perkembangan industri perfilman anak-anak di Indonesia. Luisa Adreena membuktikan bahwa akting natural dan emosional dapat menembus standar penilaian juri di ajang bergengsi nasional. Kehadirannya memberikan representasi kuat bagi generasi muda dalam industri kreatif. Masyarakat kini dapat mengapresiasi bakat-bakat muda yang berpotensi besar di masa depan.