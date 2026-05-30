Luis Enrique vs Mikel Arterta: Duel Strategi Spanyol di Final Liga Champions 2026

Paris Saint-Germain milik Luis Enrique dan Arsenal dikepalai Mikel Arteta bertarung di Puskas Arena, Budapest, untuk mengukir sejarah Liga Champions. Jika PSG menang dua kali berurutan, Enrique akan bergabung dengan Zinedine Zidane dalam daftar pelatih legendaris, sementara Arteta berambisi menambah trofi pertama Arsenal di kompetisi antarklub. Pertarungan taktik, skuad bintang, dan potensi perubahan peta dominasi sepak bola Eropa menjadi sorotan utama.

BOLASPORT. COM - Kompetisi sepak bola paling bergengsi di benua Eropa semakin memanas menjelang penutupannya. Pada bulan mei 2026, Puskas Arena di ibukota Hungaria, Budapest, menjadi saksi duel taktik antara dua pelatih kelahiran Spanyol yang kini memimpin tim-tim raksasa di Ligue 1 dan Premier League.

Di satu sisi, Luis Enrique kembali menatap trofi Liga Champions bersama Paris Saint-Germain, tim yang berhasil mempertahankan gelar pada musim 2024-2025. Di sisi lain, Mikel Arteta menjemput kesempatan emas untuk menebus kekalahan Arsenal pada final tahun lalu dengan menantang PSG dalam laga yang dijuluki "Si Kuping Besar" karena tingginya volume sorotan media internasional. Bagi Enrique, peluang untuk mengukir sejarah begitu besar.

Jika Paris Saint-Germain berhasil meraih gelar keduanya secara berturut‑turut, ia akan mencatatkan namanya bersama Zinedine Zidane sebagai satu‑satunya pelatih yang berhasil memenangkan Liga Champions dua kali berurutan sejak era modern kompetisi dimulai pada 1992-1993. Zidane, yang memimpin Real Madrid meraih tiga gelar beruntun antara 2016 dan 2018, tetap menjadi patokan tertinggi dalam hal konsistensi di panggung antarklub.

Enrique pernah mencatatkan prestasi besar pada masa kepemimpinannya di Barcelona, khususnya penaklukan Liga Champions 2014, namun gelar tersebut kini berada di dekade yang lalu. Kembali ke topik, kemenangan kedua akan menambah daftar eksklusif pelatih yang berhasil mengamankan dua titel berurutan, menandai era baru bagi PSG serta menegaskan dominasi taktik Spanyol dalam sepak bola Eropa. Sementara itu, Arteta tidak mau membiarkan Arsenal kembali menancapkan diri di zona gagal.

Ia mengakui tantangan berat melawan tim yang dibekali oleh pemain berbakat seperti Kylian Mbappé, Lionel Messi (yang masih berkontribusi secara signifikan meski berada di fase akhir karier) serta lini pertahanan yang dipimpin oleh Marquinhos. Arteta menekankan pentingnya disiplin taktik, pergerakan cepat, dan pola pressing tinggi untuk mengecoh pertahanan PSG yang dikenal rapat.

Jika Arsenal berhasil mengangkat trofi, Arteta akan menjadi pelatih pertama dalam sejarah klub yang menjemput gelar Liga Champions, sekaligus menulis ulang narasi "klub raksasa tanpa trofi Eropa" yang selama ini melekat pada tim yang berbasis di London Utara. Kedua tim diperkirakan akan menurunkan skuad terbaik mereka. PSG diharapkan menurunkan formasi 4‑3‑3 dengan Mbappé, Messi, dan Neymar menempati lini depan, didukung oleh gelandang kreatif seperti Vitinha dan Marco Verratti.

Di sisi Arsenal, Formasi 4‑2‑3‑1 akan dipertahankan, dengan Gabriel Martinelli, Bukayo Saka, dan Martin Ødegaard menjadi ujung tombak serangan. Pertandingan ini tidak hanya menjadi ujian mental bagi para pemain, namun juga menjadi ajang perbandingan strategi dua otak cerdas yang pernah bergabung dengan Barcelona. Penonton diperkirakan akan mencapai kapasitas penuh, dan sorotan media akan meluas hingga ke luar benua, mengingat dampak potensial dari hasil akhir terhadap peta kekuasaan sepak bola Eropa selama beberapa tahun ke depan





