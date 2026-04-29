Luis Enrique: Kemenangan PSG atas Bayern Munchen adalah Pertandingan Terbaik dalam Kariernya

Pelatih PSG, Luis Enrique, menyebut kemenangan 5-4 atas Bayern Munchen di semifinal Liga Champions sebagai pertandingan terbaik dalam kariernya. Laga ini menjadi semifinal dengan skor tertinggi dalam sejarah kompetisi tersebut. PSG hanya membutuhkan hasil imbang di leg kedua untuk melaju ke final.

Pelatih Paris Saint-Germain ( PSG ), Luis Enrique , menyebut kemenangan dramatis 5-4 atas Bayern Munchen di semifinal Liga Champions sebagai pertandingan terbaik dalam kariernya. Sembilan gol tercipta di Parc des Princes, menjadikannya semifinal dengan skor tertinggi dalam sejarah kompetisi tersebut.

Intensitas tinggi, tempo cepat, dan drama tanpa henti membuat Luis Enrique tak ragu memberi label istimewa. Saya belum pernah melihat pertandingan dengan intensitas seperti ini. Ini bukan saatnya mencari kekurangan. Kami hanya perlu memberi selamat kepada semua pihak, ujar Enrique, dikutip dari ESPN.

Kami pantas menang, pantas imbang, dan bahkan pantas kalah. Tanpa diragukan, ini pertandingan terbaik dalam karier saya. Laga berlangsung seperti roller coaster sejak menit awal. Bayern membuka keunggulan lebih dulu lewat penalti Harry Kane pada menit ke-17.

Namun, PSG merespons cepat. Penyerang sayap asal Georgia, Khvicha Kvaratskhelia, menyamakan kedudukan lewat aksi individual pada menit ke-24, sebelum PSG berbalik unggul 2-1 melalui sundulan Joao Neves memanfaatkan sepak pojok pada menit ke-33. Bayern tak tinggal diam. Michael Olise menyamakan skor 2-2 di menit ke-41.

Namun, menjelang turun minum, PSG kembali unggul lewat penalti Ousmane Dembele yang tak mampu dihentikan Manuel Neuer. Memasuki babak kedua, PSG tampil menggila. Assist Achraf Hakimi diselesaikan Kvaratskhelia menjadi gol pada menit ke-56, disusul gol kedua Dembele dua menit kemudian yang membuat skor melebar menjadi 5-2. Dalam posisi tertinggal tiga gol, Bayern menunjukkan mentalitasnya.

Sundulan Dayot Upamecano memanfaatkan umpan Joshua Kimmich memperkecil skor menjadi 5-3 pada menit ke-65. Tiga menit berselang, Luis Díaz membuat laga kembali hidup dengan gol keempat Bayern. Sisa pertandingan berlangsung tegang. Bayern terus menekan untuk menyamakan kedudukan, namun PSG bertahan hingga peluit akhir.

Hasil ini membuat PSG hanya membutuhkan hasil imbang di leg kedua di Munich untuk melaju ke final, sementara Bayern wajib menang dengan selisih dua gol. Luis Enrique mengaku bahkan ikut kelelahan hanya dengan menyaksikan laga tersebut. Saya sangat lelah, padahal saya tidak berlari satu kilometer pun. Saya tidak tahu bagaimana perasaan para pemain, katanya.

Ia pun memperkirakan leg kedua akan tetap sengit. Saya bertanya kepada staf, berapa gol yang dibutuhkan untuk menang? Mereka bilang minimal tiga. Bayern di kandang sendiri bahkan lebih kuat, tapi kami akan mencoba menunjukkan mentalitas yang sama.

Pelatih Bayern, Thomas Tuchel, mengakui kekalahan ini sangat menyakitkan. Kami tidak bisa menemukan jawaban untuk permainan PSG di babak pertama, kata Tuchel. Namun, ia tetap optimis untuk leg kedua. Kami masih memiliki peluang, dan kami akan berjuang hingga akhir.

Di sisi lain, para pemain PSG seperti Kylian Mbappé dan Marco Verratti menyatakan keberanian tim dalam menghadapi tekanan Bayern. Kami tahu Bayern akan mengejar, tapi kami tetap fokus pada permainan kami, kata Mbappé. Verratti menambahkan, Ini adalah pertandingan yang luar biasa, dan kami bangga bisa memenangkannya. Pertandingan ini juga menarik perhatian para pengamat sepak bola.

Banyak yang memuji intensitas dan kualitas permainan kedua tim. Menurut analis sepak bola, ini adalah salah satu pertandingan terbaik dalam sejarah Liga Champions. Kami melihat sepak bola dengan tempo tinggi, banyak gol, dan drama yang luar biasa, kata salah satu analis. Ia juga memprediksi leg kedua akan tidak kalah menarik.

Bayern akan berusaha keras untuk membalikkan keadaan, sementara PSG akan berjuang untuk melaju ke final. Pertandingan ini juga menjadi sorotan media internasional. Banyak media yang memberikan pujian kepada kedua tim karena kualitas permainan yang ditunjukkan. PSG dan Bayern telah memberikan pertunjukan sepak bola yang luar biasa, dan kami berharap leg kedua akan tidak kalah menarik, kata salah satu wartawan sepak bola.

Ia juga menambahkan, Ini adalah salah satu semifinal Liga Champions yang paling menarik dalam beberapa tahun terakhir





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Luis Enrique: Bayern tim paling konsisten, tetapi PSG tim terbaikPelatih Paris Saint-Germain (PSG), Luis Enrique mengakui bahwa Bayern Muenchen tampil sebagai tim yang paling konsisten musim ini, tetapi menyebut kualitas ...

Read more »

Jelang Duel Panas, Luis Enrique Kirim Peringatan ke Bayern: Tak Ada Tim Lebih Baik dari PSG!Berita Jelang Duel Panas, Luis Enrique Kirim Peringatan ke Bayern: Tak Ada Tim Lebih Baik dari PSG! terbaru hari ini 2026-04-28 02:08:48 dari sumber yang terpercaya

Read more »

PSG Vs Bayern, Luis Enrique: Tak Ada Tim yang Lebih Baik dari PSGPSG percaya diri menatap laga semifinal Liga Champions kontra Bayern. Luis Enrique mengatakan tak ada tim yang lebih baik dari PSG.

Read more »

Meski Bayern Muenchen Lebih Konsisten, Luis Enrique Sebut PSG Tetap yang TerbaikMenjelang duel PSG vs Bayern Muenchen, Luis Enrique berbicara tentang performa kedua tim di Liga Champions.

Read more »

PSG vs Bayern, Luis Enrique: Tidak Ada Tim yang Lebih Baik daripada KamiPelatih kepala Paris Saint-Germain (PSG), Luis Enrique, menyebut Les Parisiens adalah tim terbaik di Eropa saat ini.

Read more »

Komentar Berkelas Luis Enrique Usai Duel Gila PSG vs Bayern Munich: Kita Harus Menikmatinya!Pelatih Paris Saint-Germain (PSG), Luis Enrique, tampak masih terkesima setelah timnya memenangkan duel 'gila' melawan Bayern Munich pada semifinal Liga Champions

Read more »