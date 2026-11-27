Menteri Luhut Binsar Pandjaitan menyoroti lonjakan adopsi AI generatif di Indonesia namun menekankan pentingnya penguatan talenta dan infrastruktur komputasi. Dr. Dino Patti Djalal menyerukan alokasi anggaran strategis untuk mendukung unit AI baru FPCI. Forum CIFP 2026 membahas tantangan geopolitik dan risiko keamanan siber terkait perkembangan teknologi ini secara mendetail.

Indonesia mengalami lonjakan pengguna AI generatif yang sangat signifikan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, dengan adopsi yang melonjak lebih dari tiga puluh kali lipat. Data menunjukkan bahwa sekitar lima puluh empat persen penduduk usia kerja atau setara dengan satu ratus lima juta orang telah menggunakan teknologi kecerdasan buatan tersebut. Meskipun angka adopsi ini tercatat sebagai yang tertinggi di Asia Tenggara, dengan delapan puluh persen pengguna digital berinteraksi dengan AI setiap hari, tantangan mendasar masih tersisa dalam ekosistem pendukungnya.

Kesenjangan Talenta dan Infrastruktur Komputasi

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan secara tegas menyatakan bahwa masalah utama Indonesia bukan pada permintaan pasar, melainkan pada lemahnya pilar-pilar pendukung internal. Ia menjelaskan bahwa sektor teknologi nasional, termasuk ketersediaan talenta ahli, kapasitas komputasi, dan kehadiran perusahaan teknologi lokal, merupakan titik terlemah yang harus segera diperbaiki. Luhut menekankan bahwa kecerdasan buatan ibarat otak yang membutuhkan sistem saraf dan otot untuk dapat mengeksekusi fungsinya secara optimal.

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Menurut analisis Luhut, pemanfaatan AI tidak dapat sekadar mengandalkan kecanggihan perangkat lunak saja tanpa diimbangi dengan sistem pendukung yang robust. Tanpa penguatan di bidang infrastruktur dan sumber daya manusia, Indonesia berisiko tertinggal dalam pemanfaatan teknologi ini. Penekanan ini disampaikan dalam diskusi panel bertajuk "Ctrl + Alt + Humanity: How Can Indonesia Get AI Right?" yang berlangsung pada The 10th Conference on Indonesian Foreign Policy atau CIFP 2026 di Jakarta pada Sabtu, dua puluh satu November.

Peluncuran AI Unit dan Seruan Anggaran Strategis

Dalam kesempatan yang sama, Pendiri sekaligus Ketua Foreign Policy Community of Indonesia, Dr. Dino Patti Djalal, resmi meluncurkan AI Unit FPCI bersama dengan Sara Wayne. Dino Patti Djalal menilai bahwa penguasaan teknologi AI akan menjadi faktor penentu utama dalam persaingan kekuatan global di masa depan. Ia mengutip pernyataan bahwa mereka yang memenangkan perlombaan AI akan memenangkan dunia dan menguasainya, sehingga Indonesia harus memberikan perhatian serius terhadap pengembangan teknologi ini.

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Sebagai langkah konkret, Dino Patti Djalal menyampaikan masukan kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera mengalokasikan anggaran khusus yang memadai bagi pengembangan AI nasional. Ia menegaskan bahwa ini adalah isu yang sangat besar dan mendesak bagi kedaulatan teknologi negara. Seruan untuk menyiapkan anggaran ini bertujuan agar Indonesia tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga mampu bersaing dalam ekosistem inovasi global yang semakin ketat.

Dampak Produktivitas dan Risiko Keamanan Siber

Survei PwC tahun 2025 mencatat bahwa enam puluh sembilan persen pekerja Indonesia telah menggunakan AI dalam setahun terakhir, dengan sembilan puluh enam persen pengguna harian merasakan peningkatan produktivitas. Namun, di balik manfaat produktivitas tersebut, perkembangan AI juga membawa risiko serius seperti kemudahan produksi disinformasi, penipuan elektronik, hingga ancaman keamanan siber. Stanford Human-Centered Artificial Intelligence mencatat lonjakan insiden terkait AI dari dua ratus tiga puluh tiga kasus pada tahun 2024 menjadi tiga ratus enam puluh dua kasus pada tahun 2025.

Forum CIFP 2026 juga membahas kesiapan Indonesia menghadapi risiko tersebut, termasuk pelanggaran privasi dan penyalahgunaan teknologi dalam konteks geopolitik. Sesi diskusi menghadirkan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Nezar Patria, serta para ahli seperti Prof. Richardus Eko Indrajit, Henke Yunkins, dan Dedy Permadi. Moderator sesi ini adalah Managing Partner AMANA Solutions, Prasetya Dwicahya, yang memandu pembahasan mengenai tata kelola dan mitigasi risiko di era digital.