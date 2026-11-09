Lucy Bronze Raih Penghargaan Kesembilan dalam Fifpro Women's World 11

Lucy Bronze mengukuhkan status legendarisnya dengan terpilih dalam Fifpro Women's World 11 untuk kesembilan kalinya. Pemain Chelsea ini memimpin deretan legenda sepakbola wanita dunia yang dipilih langsung oleh rekan setimnya.

Lucy Bronze mengukuhkan posisinya sebagai salah satu legenda terbesar dalam sejarah sepakbola wanita global dengan menjadi pemain pertama yang meraih gelar sembilan kali dalam Fifpro Women's World 11. Bek sayap berusia 35 tahun dari Chelsea ini menetapkan standar baru untuk konsistensi performa tinggi di level internasional, sekaligus memimpin representasi skuad nasional Inggris dalam penghargaan bergengsi tersebut.

Mekanisme Pemilihan dan Suara Pemain Global

Penghargaan unik ini membedakan dirinya dari gelar lainnya karena hasil pemilihan ditentukan sepenuhnya oleh rekan-rekan sesama pemain profesional di seluruh dunia. Proses penentuan pemenang melibatkan survei suara yang dikumpulkan dari 6.511 pesepakbola wanita profesional yang berasal dari 64 negara berbeda di berbagai penjuru benua, memastikan bahwa legitimasi tim sangat tinggi.

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Agar memenuhi kriteria dasar untuk masuk dalam daftar calon, seorang pemain profesional diwajibkan untuk telah tampil dalam minimal 20 kali pertandingan selama periode penilaian yang berlangsung dari 4 Agustus 2025 hingga 16 Agustus 2026. Kriteria ketat ini memastikan bahwa hanya atlet yang aktif dan konsisten sepanjang tahun tersebut yang dipertimbangkan untuk masuk ke dalam tim pilihan akhir.

Representasi Inggris Dominasi Garis Pertahanan

Seleksi Fifpro Women's World 11 kali ini mencerminkan dominasi kuat timnas Inggris melalui pilihan pemain-pemain kuncinya yang tersebar di berbagai lini. Selain Lucy Bronze yang menjadi pusat perhatian di sisi kanan pertahanan, bek Manchester City, Alex Greenwood, juga berhasil mengamankan tempatnya di lini belakang bersama timnas Inggris.

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Di bawah mistar gawang, rekan setim Lucy Bronze di klub Chelsea, Hannah Hampton, terpilih sebagai penjaga gawang terbaik periode tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan sesama pemain tidak hanya tertuju pada pemain lapangan, tetapi juga mengakui kualitas krusial dari para kiper yang menjaga gawang para unggulan Eropa.

Kehadiran ini menegaskan bahwa performa kolektif skuad di bawah asuhan pelatih Sarina Wiegman diakui secara luas oleh komunitas sepakbola global. Para pemain Inggris ini berhasil membuktikkan bahwa kualitas individu mereka setara dengan pemain terbaik dari negara-negara lain yang memiliki tradisi kuat dalam sepakbola wanita.

Pengaruh Spanyol dan Pemain Zambia Unggul

Meskipun Inggris mendominasi lini pertahanan, sepakbola Spanyol tetap menunjukkan pengaruh besar di lini tengah dan pertahanan melalui beberapa bintang utamanya. Aitana Bonmati dari Barcelona dan Alexia Putellas dari London City Lionesses kembali membuktikan kualitas mereka sebagai pengatur permainan terbaik yang dipilih oleh para profesional dunia.

Di lini pertahanan Spanyol, Mapi Leon dari London City Lionesses dan Irene Paredes dari Barcelona turut menyumbangkan suara mereka ke dalam tim pilihan. Menariknya, Irene Paredes kembali tampil dalam daftar ini setelah absen selama tujuh tahun, sejak terakhir terpilih pada tahun 2017, yang menegaskan ketahanannya di jantung pertahanan timnas El Matador.

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Di luar dua raksasa sepakbola Inggris dan Spanyol, penyerang Zambia yang membela Orlando Pride, Barbra Banda, menjadi satu-satunya pemain dalam tim pilihan yang tidak bermain untuk klub di Inggris atau Spanyol. Kehadiran Banda menandakan bahwa bakat-bakat unggulan dari benua Afrika dan liga Amerika Serikat juga mendapat pengakuan signifikan dari sesama pemain profesional global.

Susunan Lengkap Tim Terbaik Tahun Ini

Proses pemilihan akhir diikuti oleh aturan pembagian posisi yang spesifik, di mana pemilih diminta memilih tiga pemain terbaik untuk setiap posisi mulai dari kiper, bek, gelandang, hingga penyerang. Sistem ini memastikan bahwa kombinasi tim yang terpilih merupakan agregasi dari pilihan-pilihan terbaik di setiap sektor permainan.

Susunan final Fifpro Women's World 11 menempatkan Hannah Hampton dari Chelsea di bawah mistar, dengan empat bek yang terdiri dari Lucy Bronze, Alex Greenwood, Mapi Leon, dan Irene Paredes. Lini tengah diisi oleh trio kreativitas Aitana Bonmati, Alexia Putellas, dan Ella Toone dari Manchester United yang menggerakkan serangan lawan.

Di lini depan, Barbra Banda dari Orlando Pride bergabung dengan Claudia Pina dari Barcelona dan Alessia Russo dari Arsenal sebagai trio penyerang pilihan. Kombinasi ini mencerminkan keseimbangan sempurna antara individu-individu yang telah membuktikan kemampuan mereka dalam pertandingan-pertandingan penting sepanjang periode penilaian yang telah berlalu.