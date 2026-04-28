Lucky Hakim Raih Penghargaan Bupati Terbaik ke-5 Nasional dari Kemendagri

Bupati Indramayu, Lucky Hakim, dinobatkan sebagai Bupati Terbaik ke-5 Nasional oleh Kemendagri berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2025. Penghargaan ini merupakan pengakuan atas kinerja unggul dan kepemimpinan yang efektif dalam membangun Kabupaten Indramayu.

Bupati Indramayu , Lucky Hakim , menerima penghargaan bergengsi sebagai Bupati Terbaik ke-5 Nasional dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Penghargaan ini merupakan pengakuan atas kinerja dan kepemimpinan yang telah ditunjukkan selama menjabat, dan diraih pada puncak peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 yang diselenggarakan di Lapangan Kementerian Dalam Negeri Jakarta pada Senin, 27 April 2026.

Pencapaian ini didasarkan pada hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang secara konsisten menilai kinerja pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.7-739 Tahun 2026 menjadi dasar resmi pemberian penghargaan ini, menegaskan validitas dan objektivitas penilaian yang dilakukan. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, secara langsung menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja unggul yang ditorehkan oleh Lucky Hakim dalam berbagai aspek pemerintahan.

Beliau menekankan bahwa evaluasi dilakukan secara berkelanjutan dengan indikator yang semakin ketat dan terukur, memastikan bahwa penghargaan diberikan kepada pemimpin yang benar-benar berdedikasi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dari total 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, Kabupaten Indramayu berhasil menembus jajaran lima besar dalam EPPD Tahun 2025. Hal ini menjadikan Lucky Hakim sebagai salah satu bupati dengan kinerja terbaik di tingkat nasional.

Lucky Hakim sendiri mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaannya atas penghargaan ini, menegaskan bahwa pencapaian ini bukanlah semata-mata hasil kerja individu, melainkan buah dari kolaborasi dan kerja keras seluruh perangkat daerah serta dukungan penuh dari masyarakat Indramayu. Ia menggarisbawahi bahwa penghargaan ini merupakan hasil pengukuran objektif, terstruktur, dan berbasis indikator nyata, bukan sekadar simbolis belaka. Lebih lanjut, Lucky Hakim memandang penghargaan ini sebagai amanat yang harus dijaga dan motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memaknai momen ini sebagai pemicu peningkatan kinerja, penguatan tata kelola pemerintahan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Komitmennya untuk terus meningkatkan transparansi dan memastikan manfaat program pemerintah dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat juga menjadi prioritas utama. Bupati Lucky Hakim menyatakan bahwa penghargaan ini adalah titik awal untuk melangkah lebih jauh dalam membangun Kabupaten Indramayu. Ia bertekad untuk menjadikan Indramayu tidak lagi berada di pinggiran, melainkan menjadi pemain utama dalam pembangunan nasional.

Penghargaan ini, menurutnya, adalah persembahan untuk masyarakat Indramayu yang telah memberikan dukungan dan kepercayaan. Ia menekankan bahwa kepemimpinan yang efektif harus diiringi dengan kerja nyata, dan hasilnya bukan hanya prestasi, tetapi juga kepercayaan dari masyarakat. Berdasarkan data dari EPPD Tahun 2025, Kabupaten Indramayu meraih skor 3,5699 dengan status kinerja tinggi. Pencapaian ini menempatkan Indramayu di peringkat ke-5 secara nasional dari 415 kabupaten yang ada, dan peringkat ke-3 di Provinsi Jawa Barat.

Hal ini menunjukkan kemajuan signifikan yang telah dicapai oleh Kabupaten Indramayu di bawah kepemimpinan Lucky Hakim. Ke depan, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar dapat mewujudkan Indramayu yang lebih maju dan sejahtera





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Serius Majukan Kualitas Pendidikan, Pemprov Kalteng Raih Penghargaan di Ajang National Governance Awards 2026‎Berita Serius Majukan Kualitas Pendidikan, Pemprov Kalteng Raih Penghargaan di Ajang National Governance Awards 2026‎ terbaru hari ini 2026-04-26 22:43:30 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes Dapat Penghargaan dari Liga Italia 2025/2026Bermain di markas lawan yang dikenal angker, Idzes tampil bak tembok tak tergoyahkan di jantung pertahanan.

Read more »

Masuk Jajaran Lima Bupati Terbaik, Lucky Hakim Sebut Bukan Capaian PribadiPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Penuhi Gizi Masyarakat, Bupati Kabupaten Bandung Raih Penghargaan Ini!Bupati Bandung, Dadang Supriatna, raih penghargaan atas Program Makan Bergizi Gratis. Kabupaten Bandung sukses dengan 1,25 juta penerima manfaat dan 480 dapur.

Read more »

Gak Sia-sia Pensiun Jadi Artis, Lucky Hakim Masuk 5 Besar Bupati Berkinerja Terbaik Se-IndonesiaLucky Hakim kembali jadi sorotan. Jika dulu dikenal sebagai aktor sinetron dan figur publik di layar kaca, kini Lucky mencuri perhatian lewat prestasinya di pemerintahan.

Read more »

Kemendagri: Bupati Indramayu masuk lima besar kinerja terbaik nasionalWakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan Bupati Indramayu Lucky Hakim masuk dalam lima besar kepala daerah dengan kinerja terbaik secara ...

Read more »