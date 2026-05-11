Luciano Spalletti dan Teun Koopmeiners: Kunci Rancangan Juventus vs Lecce

Pada saat meraih kemenangan 2-1 atas Lecce, pelatih Juventus Luciano Spalletti memberikan teguran keras kepada Teun Koopmeiners, gelandang asal Belanda, karena dinilai terlalu lambat memainkan bola. Spalletti menilai Juventus terlalu pasif setelah unggul cepat, dan menuntut pergerakan lebih agresif para pemain.

Pelatih Juventus Luciano Spalletti memberikan instruksi kepada para pemainnya pada laga Serie A / Liga Italia antara Lecce vs Juventus di Lecce , Italia Selatan, Sabtu, 9 Mei 2026.

Gol cepat Dusan Vlahovic yang lahir hanya 12 detik setelah kickoff sempat membuka harapan pesta gol bagi Juventus, namun pertandingan berjalan lebih sulit dari perkiraan karena Lecce mampu menjaga selisih skor hingga peluit akhir. Di tengah laga, kamera dan mikrofon siaran DAZN menangkap momen Spalletti meluapkan kemarahan kepada Teun Koopmeiners karena dinilai terlalu lambat mengalirkan bola





