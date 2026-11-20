Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan meminta evaluasi menyeluruh terhadap personel dan teknologi keamanan Istana terkait dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia ( LSI) Djayadi Hanan menyampaikan analisis mendalam mengenai sistem pertahanan di lingkungan Istana Kepresidenan. Hal ini dilakukan merespons dugaan kasus penyadapan yang menargetkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Penilaian ini muncul sebagai respons terhadap meningkatnya kekhawatiran publik mengenai integritas keamanan nasional. Djayadi menegaskan bahwa ada dua aspek krusial yang wajib mendapatkan evaluasi segera dari pihak istana. Kedua aspek tersebut menyangkut personel yang bekerja di sekitar Presiden serta teknologi mutakhir yang digunakan dalam sistem pengamanan.

Analisis Keamanan Personel dan Teknologi Istana

Djayadi Hanan menjelaskan bahwa evaluasi keamanan harus mencakup keberadaan personel yang memiliki keterkaitan langsung dengan mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Listyo Sigit. Selain itu, kemampuan teknologi pengamanan yang saat ini diterapkan di lingkungan Istana juga perlu ditinjau ulang secara mendesak. Pernyataan ini disampaikan Djayadi dalam tayangan Sapa Indonesia Pagi pada hari Jumat, tanggal dua puluh November tahun dua ribu dua puluh enam. Program tersebut disiarkan oleh KompasTV yang merupakan salah satu stasiun televisi nasional terkemuka. Ia menekankan bahwa kedua elemen ini merupakan titik lemah yang harus segera diperbaiki untuk mencegah kebocoran informasi.

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Desakan Pembersihan Lingkungan Istana Kepresidenan

Wakil Ketua Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Gerindra, Sugiat Santoso, secara resmi meminta Istana untuk mensterilkan lingkaran inti Presiden. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada orang yang disebut memiliki hubungan atau merupakan rekomendasi dari mantan Kapolri Listyo Sigit yang tetap berada di posisi strategis. Permintaan partai politik untuk melakukan pembersihan ini kemungkinan besar dipicu oleh kekhawatiran serius terhadap keselamatan Presiden dan keamanan negara. Sugiat Santoso menyatakan bahwa keamanan lingkaran terdekat kepala negara adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar.

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Tinjauan Mendalam Terhadap Hubungan Ajudan Presiden

Menurut Djayadi Hanan, istana bertanggung jawab penuh untuk menjelaskan pihak-pihak yang masih memiliki kemungkinan hubungan dengan Listyo Sigit di lingkungan istana. Fokus utama peninjauan tersebut adalah pada para ajudan Presiden yang berasal dari Kepolisian Republik Indonesia beserta seluruh staf pendukung mereka. Djayadi berpendapat bahwa keberadaan ajudan dan staf tersebut menjadi salah satu hal yang perlu dijelaskan kepada masyarakat secara transparan. Hal ini bertujuan agar langkah evaluasi personel di lingkungan istana dapat diketahui secara lebih terbuka oleh publik.

Evaluasi Sistem Teknologi dan Keamanan Siber

Selain aspek sumber daya manusia, Djayadi juga menyoroti kemampuan teknologi yang digunakan istana untuk mencegah penyadapan dan berbagai bentuk penyusupan informasi secara ilegal. Ia menilai bahwa pemeriksaan berkala sangat diperlukan terhadap teknologi yang digunakan di lingkungan istana, termasuk sistem keamanan siber yang kompleks. Penyadapan biasanya melibatkan teknologi canggih yang dapat masuk ke telepon berbagai pihak tanpa diketahui oleh pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, djayadi menyarankan adanya pembersihan berkala terhadap teknologi yang dipergunakan di istana untuk memastikan integritas data.