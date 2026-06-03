LRT Jakarta Fase 1B Masuki Tahap Testing and Commissioning, Waskita Capai Zero Accident

PT Waskita Karya dan PT Jakarta Propertindo telah memulai tahapan Testing and Commissioning (T&C) untuk LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai. Proses pengujian meliputi jalur, sistem sinyal, dan integrasi operasional dengan menembus 93.07% progress. Inovasi balance cantilever di atas tol Wiyoto-Wiyono berhasil tanpa kecelakaan. LRT ini diharapkan menjadi transportasi publik ramah lingkungan dan mengurangi kemacetan.

PT Waskita Karya (Persero) Tbk bersama PT Jakarta Propertindo (Perseroda) telah memulai rangkaian Testing and Commissioning (T&C) sistem perkeretaapian Fase 1B Velodrome-Manggarai. Tahapan ini mencakup pengujian sistematis terhadap jalur, persinyalan, kelistrikan, komunikasi, hingga integrasi operasional.

Salah satu uji coba yang dilakukan adalah melintasi perlintasan di atas Jalur Aktif Tol Wiyoto-Wiyono dengan menggunakan metode balance cantilever span 120 meter untuk menjaga kelancaran lalu lintas tol. Waskita berhasil mencapai zero accident selama proses konstruksi tersebut. Koordinasi erat dengan Jakpro sebagai pemilik proyek memastikan train run berjalan lancar. Hasil pengujian menunjukkan kereta mampu berjalan dari Velodrome ke Pasar Pramuka dengan full power listrik.

Proyek LRT Jakarta Fase 1B senilai Rp4,1 triliun sudah mencapai 93,07 persen progress. Proyek ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan, meningkatkan konektivitas, dan mendukung target Net Zero Emission dengan menawarkan transportasi umum bersih yang nyaman dan aman untuk puluhan ribu penumpang setiap hari





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

LRT Jakarta Fase 1B Testing And Commissioning Waskita Karya Jakpro Balance Cantilever Zero Accident Transportasi Umum Net Zero Emission

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Respons Cepat Damkar Padamkan Kebakaran di Jakarta UtaraGulkarmat Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu mengerahkan tim untuk mengatasi kebakaran di beberapa lokasi di Jakarta Utara. Sebanyak 36 personel Gulkarmat berhasil memadamkan kebakaran ruko di Jalan Tipar Cakung, Jakarta Timur, tanpa korban jiwa. Selain itu, Polsek Tanjung Priok dan Polres Metro Jakarta Utara juga melakukan patroli untuk mencegah kejahatan dan tawuran di titik rawan Jakarta Utara.

Read more »

Fase Pemulangan Haji Dimulai, Ribuan Jemaah Indonesia Tinggalkan JeddahPenyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi memasuki fase kepulangan. Sebanyak 12 kelompok terbang (kloter) jemaah haji Indonesia telah diberangkatkan dari

Read more »

Lebih dari 13.500 Jemaah Haji Indonesia Dipulangkan dalam Dua Hari Pertama Fase KepulanganLebih dari 13.500 Jemaah Haji Indonesia Dipulangkan dalam Dua Hari Pertama Fase Kepulangan

Read more »

Cibubur Junction Bertransformasi, Usung Konsep Lifestyle ModernCibubur Junction resmi berganti menjadi Lippo Icon Cibubur dengan konsep lifestyle destination yang terintegrasi akses LRT.

Read more »