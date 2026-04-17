LPSK Turun Tangan Atasi Dugaan Kekerasan Seksual di FH UI

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bergerak cepat merespons dugaan kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), yang diduga melibatkan pelecehan seksual melalui percakapan grup digital mahasiswa. LPSK menerjunkan tim untuk melakukan pendalaman dan siap memberikan perlindungan serta pendampingan bagi saksi dan korban yang merasa was-was akan intimidasi atau ancaman pelaporan balik.

Sebagai respons cepat, LPSK tidak tinggal diam dan segera mengerahkan timnya untuk melakukan pendalaman informasi di lapangan pada tanggal 15 hingga 16 April 2026. Tim LPSK tersebut telah melakukan serangkaian pertemuan strategis dengan berbagai pihak terkait, termasuk Dekan FH UI, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) UI, perwakilan dari kalangan mahasiswa, serta kuasa hukum yang mendampingi para korban. Informasi yang dihimpun menunjukkan bahwa hingga berita ini diturunkan, tercatat sedikitnya 20 orang korban telah secara resmi memberikan kuasa kepada pengacara mereka untuk mengawal dan memperjuangkan penuntasan kasus ini. Wakil Ketua LPSK, Susilaningtias, dalam sebuah pernyataannya menegaskan komitmen lembaganya untuk hadir sebagai penguat bagi para saksi dan korban. Tujuannya adalah untuk mendorong keberanian mereka dalam mengungkap kebenaran yang sesungguhnya. “LPSK siap memberikan perlindungan penuh dan pendampingan yang dibutuhkan. Kami berkomitmen untuk memastikan para korban merasa aman sepenuhnya, terlebih dalam menghadapi potensi tekanan, ancaman, atau kekhawatiran akan terpaparnya identitas pribadi mereka,” ujar Susilaningtias dalam keterangan resminya pada Jumat, 17 April. Temuan awal yang didapatkan oleh tim LPSK di lapangan mengindikasikan bahwa mayoritas korban merasa diliputi kekhawatiran yang mendalam. Kekhawatiran ini tidak hanya berkisar pada potensi intimidasi yang mungkin mereka hadapi, tetapi juga ancaman akan adanya pelaporan balik yang menggunakan kerangka hukum lain, apabila mereka memutuskan untuk terus melanjutkan proses hukum ini. Menanggapi kekhawatiran tersebut, Susilaningtias secara tegas menyatakan bahwa LPSK memiliki kewenangan yang memadai untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. Kewenangan ini dapat dijalankan bahkan tanpa menunggu adanya permohonan resmi dari pihak yang membutuhkan, terutama jika kondisi yang dihadapi tergolong mendesak dan membutuhkan tindakan segera. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya LPSK dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan kekerasan seksual, terutama di lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi seluruh civitas akademika. Penanganan kasus ini oleh LPSK diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi para korban dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Upaya LPSK ini juga menjadi penegasan bahwa institusi negara hadir untuk melindungi hak-hak individu yang rentan, terutama dalam menghadapi praktik kekerasan dan pelecehan yang merusak. Proses pendampingan dan perlindungan yang diberikan oleh LPSK mencakup aspek hukum, psikologis, dan keamanan, sehingga para korban dapat menjalani proses pemulihan dan keadilan tanpa rasa takut dan terintimidasi. Keberanian para korban untuk melapor dan bersaksi adalah langkah awal yang krusial dalam membongkar praktik-praktik tercela ini. Dukungan dari lembaga seperti LPSK menjadi jangkar penting yang memungkinkan mereka untuk berbicara lantang dan menuntut pertanggungjawaban dari pelaku. Selain itu, keterlibatan aktif dari pimpinan fakultas dan universitas, serta Satgas PPKS, sangatlah vital. Kerjasama yang sinergis antara berbagai elemen ini akan menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan lingkungan kampus yang bebas dari segala bentuk kekerasan seksual. LPSK juga terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan lancar dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Komunitas FH UI sendiri diharapkan dapat menjadi ruang yang suportif dan aman bagi para korban, di mana empati dan pemahaman menjadi nilai utama, bukan stigma atau penghakiman. Upaya pencegahan juga perlu ditingkatkan melalui edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan mengenai pentingnya etika digital dan pelecehan seksual di lingkungan akademik. Hal ini penting agar seluruh mahasiswa dan staf pengajar memiliki pemahaman yang sama tentang batasan-batasan perilaku yang tidak dapat ditoleransi dan konsekuensi hukum serta akademis yang akan dihadapi jika melanggarnya. Peran serta masyarakat luas, termasuk media, juga penting untuk terus mengawal kasus ini dan memberikan dorongan moral bagi para korban dan LPSK. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus ini dapat terjaga. Tindakan tegas dan konsisten dari pihak berwenang akan menjadi sinyal kuat bahwa kekerasan seksual di lingkungan kampus tidak akan pernah ditoleransi. Perlindungan terhadap saksi dan korban harus menjadi prioritas utama, agar mereka tidak merasa sendirian dalam menghadapi perjuangan mencari keadilan. LPSK berkomitmen untuk terus mendampingi hingga tuntas seluruh proses, baik dalam penyidikan, penuntutan, hingga pasca-putusan pengadilan, guna memastikan bahwa para korban mendapatkan hak-hak mereka sepenuhnya dan pelaku mendapatkan sanksi yang setimpal. Penting bagi seluruh elemen masyarakat, khususnya komunitas akademik, untuk merespons kasus ini dengan serius dan mengambil tindakan nyata untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan inklusif bagi semua. Perlindungan saksi dan korban merupakan fondasi penting dalam sistem peradilan pidana yang berkeadilan dan manusiawi. Kasus di FH UI ini menjadi momentum untuk merefleksikan dan memperkuat kembali komitmen kita bersama dalam memberantas kekerasan seksual di perguruan tinggi





