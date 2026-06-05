LPSK Lakukan Penelaahan Mendalam atas Permohonan Perlindungan Tokoh Adat Marind‑Anim di Merauke

LPSK menilai ancaman dan kebutuhan perlindungan bagi aktivis perempuan adat Suku Marind‑Anim setelah film dokumenter menimbulkan tekanan, dengan fokus pada perlindungan fisik, psikologis, dan pendampingan hukum.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tengah menelaah secara mendalam permohonan perlindungan yang diajukan oleh seorang tokoh perempuan adat Suku Marind‑Anim di Merauke, yang dikenal dengan nama YM alias MY.

Permohonan tersebut muncul setelah film dokumenter tentang daerah tempat ia tinggal mulai beredar, menimbulkan tekanan dan ancaman terhadap keselamatan pribadi serta keluarga sang aktivis. Dalam keterangannya di Jakarta pada Jumat 5 Juni, Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati menyatakan bahwa lembaganya akan melakukan penilaian komprehensif terhadap semua fakta yang terlapor, termasuk menilai tingkat ancaman, kondisi psikologis, serta kebutuhan spesifik yang mungkin timbul akibat keterlibatan pemohon dalam proses hukum yang sedang berlangsung.

"Pada prinsipnya, setiap warga negara yang merasa menghadapi ancaman, tekanan, atau dampak tertentu akibat keterlibatannya dalam suatu proses hukum berhak mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK. Tugas kami adalah melakukan asesmen secara objektif untuk melihat kebutuhan perlindungan yang diperlukan, baik berupa perlindungan fisik, bantuan psikologis, pendampingan prosedural, maupun layanan lain yang menjadi kewenangan LPSK," ujar Sri Suparyati





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Perlindungan Saksi Hak Adat Ancaman Kekerasan Penilaian Risiko Keadilan

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