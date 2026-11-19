Ketua LPS Anggito Abimanyu mengonfirmasi likuidasi 15 BPR dan BPRS hingga September 2026. Penekanan utama adalah pada lemahnya tata kelola sebagai pemicu kegagalan bank di tengah sektor keuangan yang sehat.

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan ( LPS) Anggito Abimanyu mengungkap fakta menarik seputar stabilitas sistem keuangan Indonesia. Hingga September 2026, LPS telah melikuidasi sebanyak 15 Bank Perkreditan Rakyat ( BPR) dan BPR Syariah ( BPR S). Angka ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencatatkan lima bank yang mengalami proses likuidasi serupa.

Penyataan ini disampaikan langsung oleh Anggito Abimanyu dalam rangkaian acara Financial Forum 2026 yang diselenggarakan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, pada Kamis (19/11/2026). Dalam pemaparannya, ia menyoroti peningkatan angka likuidasi tersebut sebagai indikator penting dalam monitoring kesehatan lembaga keuangan mikro di tanah air. LPS berkomitmen untuk terus memantau kondisi perbankan secara ketat guna menjaga kepercayaan publik.

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Analisis Kondisi Perbankan dan Sektor Keuangan

Meskipun angka likuidasi meningkat, Ketua LPS Anggito Abimanyu menegaskan bahwa kondisi perbankan dan sektor keuangan secara agregat masih berada dalam kategori sehat. Indikator kesehatan ini terlihat dari kekuatan permodalan bank-bank di Indonesia yang solid dan kualitas kredit yang terus membaik sepanjang periode yang diamati. Likuiditas secara keseluruhan juga masih memadai untuk mendukung operasional lembaga keuangan.

Bahkan, tren pertumbuhan kredit perbankan yang sempat melambat pada tahun 2025, berhasil bangkit kembali dan mencatatkan pertumbuhan double digit di tahun 2026. Pertumbuhan ini membuktikan bahwa fundamental ekonomi dan daya beli masyarakat masih kuat. Namun, adanya bank yang gagal bukan indikasi buruknya ekonomi makro, melainkan lebih disebabkan oleh faktor internal lembaga tersebut.

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Pentingnya Deteksi Dini dan Perlindungan Nasabah

LPS dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen untuk memperkuat kerja sama dalam mendeteksi dini kondisi bank yang berpotensi gagal menjalankan fungsinya. Langkah ini sangat krusial untuk memastikan nasabah semakin terlindungi dari risiko kehilangan simpanan mereka. Peran perbankan sangat vital dalam mendorong perekonomian karena fungsi utamanya sebagai store of wealth atau tempat menyimpan harta kekayaan masyarakat.

Selain itu, bank juga berfungsi sebagai sumber pembiayaan untuk mendukung dunia usaha dan fasilitator sistem pembayaran yang mendukung aktivitas ekonomi sehari-hari. Jika terdapat bank yang gagal akibat memburuknya kondisi karena kesalahan manajemen dan OJK tidak berhasil menyehatkannya, LPS akan segera turun tangan. Proses ini melibatkan pengambilalihan dari pemegang saham lama melalui mekanisme penyetoran modal.

Mekanisme Penanganan dan Kebijakan LPS

Sebelum mengambil keputusan untuk melakukan pengambilalihan atau likuidasi, LPS akan meninjau potensi bisnis dari bank tersebut secara mendalam. Evaluasi ini bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut masih memiliki peluang untuk diselamatkan atau tidak. Apabila ditinjau dari sisi bisnis bank tidak memiliki prospek pemulihan, maka LPS memiliki kewenangan untuk melakukan likuidasi terhadap bank bersangkutan.

Anggito Abimanyu menekankan bahwa tujuan utama dari tindakan-tindakan LPS bukanlah untuk memperbanyak angka likuidasi. Fokus strategis mereka adalah mencegah kegagalan bank sedini mungkin. Selain itu, LPS terus mendukung pembayaran klaim yang lebih cepat dan mempercepat penyelesaian proses likuidasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa nasabah yang berhak mendapatkan kembali simpanannya dapat segera terpenuhi haknya tanpa hambatan signifikan.

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Pemantauan terhadap kelemahan tata kelola menjadi penyebab dominan dalam hampir seluruh kasus yang ditangani oleh LPS. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa manajemen yang tidak baik adalah akar masalah utama. Dengan memperkuat deteksi dini dan penanganan cepat, LPS berharap dapat mempertahankan stabilitas sistem pembayaran dan kepercayaan publik terhadap institusi perbankan Indonesia secara keseluruhan.