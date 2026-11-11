LPS Kaji Kasar Kapasitas Literasi Keuangan Pesantren di Jombang

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menggelar sosialisasi literasi keuangan di Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar, Jombang, dengan tujuan meningkatkan pemahaman santri dan pengurus koperasi terhadap pengelolaan keuangan yang aman, transparan, dan bertanggung jawab.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyoroti pentingnya literasi keuangan di kalangan santri dan pengurus koperasi pesantren pada hari Rabu, 11 November 2026 di Jombang, Jawa Timur. Dalam acara di Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar, Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS, Farid Azhar Nasution, menyatakan bahwa penguatan literasi keuangan akan memperkuat pemahaman santri serta meminimalisir risiko terjerumus pada praktik keuangan ilegal.

Statistik Literasi Keuangan Nasional 2026

Sesuai Survei Nasional Literasi Keuangan 2026, tingkat inklusi keuangan mencapai 93,6 persen sementara tingkat literasi keuangan murni hanya 69,6 persen. Rata‑rata selisih 24 poin persentase menunjukkan ketidakseimbangan antara akses dan pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan, pertama kali diungkapkan Farid di Jombang.

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Farid menambahkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah di permainan pesantren berada di 43 persen, masih tertinggal di bawah capaian nasional. Ia menegaskan bahwa kesenjangan ini dapat meningkatkan potensi pencarian pinjaman daring ilegal, investasi bodong, atau penipuan berbasis kecerdasan buatan.

Peran LPS dalam Menjamin Simpanan

LPS berfungsi menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perbankan. LPS menjamin simpanan nasabah pada bank umum, Bank Perekonomian Rakyat (BPR), dan bank syariah hingga Rp2 miliar per nasabah per bank, dengan persyaratan prinsip 3T: pencatatan simpanan, bunga tidak melebihi penjaminan LPS, dan tidak ada tindakan merugikan bank. Lebih dari 99 persen rekening nasabah bank di Indonesia berada dalam kategori simpanan berjaminan penuh oleh LPS, namun pemahaman masyarakat tentang perlindungan ini masih perlu ditingkatkan.

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Pengurus Koperasi Pesantren dan Tata Kelola Keuangan

Dalam sosialisasi, LPS menekankan pentingnya pengurus koperasi pesantren memisahkan keuangan pribadi dan koperasi, mencatat semua transaksi, serta melaporkan keuangan secara terbuka dan rutin. Selain itu, LPS mendorong pengurus menempatkan kelebihan kas pada bank yang memenuhi ketentuan penjaminan LPS.

Peserta mendapatkan pelatihan materi tatakelola koperasi, pemasaran digital, serta sistem pembayaran menggunakan QRIS dan penjaminan simpanan. Allah Farid berharap pengurus tidak hanya menerapkan ilmu tersebut dalam lembaga masing‑masing tetapi juga memedagogikannya kepada santri dan masyarakat sekitar.

Visi LPS: Santri Menjadi Duta Literasi Keuangan

Farid mengajak pengurus menjadi guru literasi, mengingat Indonesia memiliki lebih dari 42.000 pesantren. Ia menekankan bahwa dengan sepuluh‑kali peningkatan pemahaman keuangan, santri akan menjadi duta literasi kepada keluarga, masyarakat, dan desa mereka.

Penguatan literasi keuangan, menurut LPS, merupakan tanggung jawab bersama. Stabilitas sistem keuangan tidak hanya bergantung pada pihak perbankan, LPS, ataupun pemerintah, melainkan juga keberpihakan masyarakat luas. Dengan pemahaman keuangan yang baik, masyarakat diharapkan dapat menyimpan uang secara bijaksana, memilih produk keuangan yang tepat, serta mengembangkan kegiatan ekonomi produktif.