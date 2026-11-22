Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi memberikan pelatihan keterampilan membatik dan menjahit tas purun kepada warga binaan sebagai bekal hidup pasca-bebas.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi mengubah nuansa dalam fasilitas pemasyarakatan dengan fokus pada pengembangan keterampilan praktis bagi napi. Suara mesin jahit dan aroma bahan batik yang khas menggantikan suara kunci gembok di area pelatihan. Program ini dirancang khusus untuk memberikan bekal kehidupan yang mandiri bagi puluhan warga binaan sebelum mereka menjalani masa bebas.

Proses Pelatihan Membatik dan Produksi Motif

LP Perempuan Kelas IIB Jambi telah mengembangkan tujuh motif batik yang unik dan telah terdaftar dalam Hak Kekayaan Intelektual atau HAKI. Proses produksi dimulai dari pembuatan pola, pencantingan, hingga pewarnaan oleh delapan warga binaan yang telah terampil. Produk unggulan seperti motif Anso Dua dihasilkan melalui teknik tradisional yang dipegang teguh oleh para pengrajin di dalam lapas.

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Peran Nadila dan Standar Kualitas Karya

Nadila, seorang warga binaan di LP Perempuan Kelas IIB Jambi, menceritakan pengalaman awalnya yang tidak memiliki keahlian membatik sebelum mengikuti program pelatihan. Ia belajar mulai dari teknik dasar pembuatan pola hingga metode pencantingan yang presisi. Keterampilan yang dimiliki oleh para pekerja warga binaan ini juga digunakan untuk memenuhi pesanan batik dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Inovasi Tas Purun dan Kerjasama Eksternal

Selain membatik, lembaga ini juga menyelenggarakan pelatihan menjahit tas purun untuk menambah variasi produk unggulan. Struktur dasar tas diperoleh dari perajin di luar lokasi, sementara warga binaan bertanggung jawab mempercantik tampilan menggunakan kain batik dan boneka buatan mereka sendiri. Kerjasama ini memungkinkan peningkatan nilai jual produk melalui sentuhan artistik yang unik dan kreatif.

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Visi Pemberdayaan Ekonomi Pasca Pemasyarakatan

Program pelatihan ini bukan sekadar pengisi waktu luang, tetapi merupakan strategi rehabilitasi sosial yang terstruktur. Para warga binaan dibekali keahlian teknis yang dapat langsung mereka manfaatkan saat menjalani masa bebas di masyarakat. Pemerintah berharap keahlian ini akan membuka peluang kerja di sanggar batik atau industri kreatif lainnya.

Integrasi Kompetensi dengan Industri Batik Luar

LP Perempuan Kelas IIB Jambi secara aktif meminta para perajin batik di luar fasilitas pemasyarakatan untuk bersedia menerima lulusan program pelatihan. Tujuannya adalah memastikan bahwa keterampilan yang diperoleh di dalam lapas dapat dikonversi menjadi mata pencaharian yang stabil dan berkelanjutan.