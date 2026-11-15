Lowongan PPPA DKI Jakarta Tahun Anggaran 2027 Dibuka

PPPA DKI Jakarta membuka rekrutmen tenaga ahli dan layanan untuk tahun anggaran 2027. Pendaftaran online dibuka tanggal 16 hingga 18 November 2026.

Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) Provinsi DKI Jakarta resmi mengumumkan pembukaan rekrutmen untuk posisi tenaga ahli dan tenaga layanan pada tahun anggaran 2027. Pengumuman resmi ini dicantumkan dalam surat nomor 5895/KG.13.01 yang diterbitkan pada Jumat, 13 November 2026, menandai kesempatan karir baru bagi tenaga profesional di bidang perlindungan sosial.

Detail Posisi dan Jadwal Pendaftaran Online

Rekrutmen ini dibuka secara resmi untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dalam pelaksanaan tugas perlindungan perempuan dan anak di wilayah DKI Jakarta. Calon pelamar memiliki jendela waktu yang terbatas untuk melakukan pendaftaran online antara tanggal 16 November 2026 hingga 18 November 2026. Batas waktu pengiriman data dibatasi ketat pada pukul 23.59 WIB, sehingga setiap pelamar harus memastikan kelengkapan dokumen sebelum tenggat tersebut berakhir.

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Peserta yang lolos seleksi administrasi akan diwajibkan mengikuti tahapan seleksi berikutnya berupa tes secara offline. Sosialisasi teknis mengenai pelaksanaan tes tersebut dijadwalkan akan diadakan pada tanggal 1 Desember 2026 melalui aplikasi Zoom Meeting. Informasi mengenai ID Zoom Meeting akan dibagikan bersamaan dengan pengumuman kelulusan administrasi, yang dijadwalkan muncul pada tanggal 24 November 2026.

Kriteria Ketat dan Syarat Administrasi Lengkap

PPPA DKI Jakarta menetapkan persyaratan ketat yang harus dipenuhi oleh seluruh pelamar, baik untuk posisi tenaga ahli maupun tenaga layanan. Para pelamar wajib menjadi Warga Negara Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menjadi fondasi utama dalam pemilihan personel yang akan bertugas di lembaga perlindungan pemerintah.

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Untuk persyaratan khusus gender, bagi pelamar perempuan, tidak diperbolehkan memiliki tato atau tindik pada anggota badan selain di telinga, kecuali jika hal tersebut disebabkan oleh ketentuan agama atau adat istiadat. Sementara itu, bagi pelamar laki-laki, dilarang memiliki tato atau tindik pada seluruh anggota badan, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat. Ketentuan ini diterapkan secara konsisten tanpa terkecuali.

Pelamar juga diwajibkan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku. Selain itu, pelamar tidak boleh pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari status pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, atau pegawai swasta.

Validasi Kesehatan dan Ketiadaan Interaksi Politik

Aspek kesehatan menjadi salah satu filter penting dalam proses seleksi ini. Peserta wajib memiliki surat keterangan kewaspadaan kesehatan atau surat keterangan sehat yang diterbitkan secara khusus oleh Rumah Sakit Daerah atau instansi pemerintah, dan bukan dari rumah sakit swasta. Surat keterangan kesehatan ini harus diterbitkan maksimal tiga minggu sebelum tanggal penutupan registrasi pada 18 November 2026.

Kelompok pelamar juga dilarang berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil aktif, siswa sekolah ikatan dinas pemerintah, maupun anggota atau pengurus partai politik. Pelamar harus menyatakan hal ini secara resmi dengan menyertakan surat pernyataan bermaterai Rp10.000. Pernyataan ini bertujuan untuk menjaga netralitas dan fokus kinerja dalam menjalankan tugas perlindungan masyarakat.

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Langkah Selanjutnya dan Proses Seleksi Akhir

Bagi peserta yang dinyatakan lulus administrasi, proses selanjutnya adalah pelaksanaan tes offline. Dalam tahap ini, pelamar diwajibkan membawa salinan keras (hardcopy) dari seluruh dokumen yang sebelumnya telah diunggah ke Google Drive. Urutan penempatan berkas harus sesuai dengan petunjuk yang berlaku agar proses verifikasi oleh panitia dapat berjalan lancar dan efisien.

Pengumuman kelulusan akhir atas penyediaan jasa tenaga ahli dan tenaga layanan Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan pada tanggal 31 Desember 2026. Hasil kelulusan akan disampaikan melalui email pribadi masing-masing pelamar serta dipublikasikan melalui Instagram Story resmi akun @pppadki.

Kelulusan ini tidak otomatis mengakhiri proses administratif. Para peserta yang lolos seleksi diwajibkan melengkapi berkas tambahan sebelum tanggal 10 Januari 2027. Dokumen wajib tersebut meliputi surat keterangan bebas narkoba yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Daerah atau instansi pemerintah, serta fotokopi buku rekening tabungan bank DKI sebagai persyaratan administrasi pencairan jasa.