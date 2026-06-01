Lowongan Posisi Ahli Multidisplin untuk Proyek yang Didanai Multilateral Development Bank

Surat pengumuman resmi mengumumkan lowongan untuk enam posisi ahli, termasuk di bidang manajemen procurement, teknik sipil, mekanikal, elektrikal, safeguards lingkungan sosial, serta keuangan. Setiap posisi mensyaratkan pendidikan minimal strata-1 dengan pengalaman kerja signifikan, sertifikasi profesional, serta penguasaan bahasa Inggris. Pelamar harus memiliki track record dalam proyek yang didanai oleh bank pembangunan multilateral seperti AIIB, WB, ADB, atau lembaga serupa, dengan spesifikasi proyek kesehatan, pendidikan, atau pembangunan infrastruktur. Posisi ini bertujuan untuk memperkuat tim dalam pelaksanaan proyek yang mematuhi kerangka environmental and social framework (ESF) dan standar keuangan internasional.

Berdasarkan surat pengumuman resmi nomor YK.02.02/D.V/1330/2026, tersedia beberapa posisi ahli untuk mengisi kebutuhan tenaga dalam proyek-proyek yang didanai oleh Multilateral Development Bank seperti AIIB , WB, ADB , atau lembaga pembiayaan multilateral lainnya.

Total kebutuhan adalah satu orang untuk setiap posisi yang terpisah. Posisi pertama adalah Procurement and Contract Management Expert yang membutuhkan pendidikan minimal S1 di bidang Manajemen, Administrasi Bisnis, Teknik, atau bidang terkait, dengan lulusan S2 menjadi nilai tambah. Saidara harus memiliki pengalaman kerja minimal 8 tahun (bagi lulusan S1) atau 5 tahun (bagi lulusan S2) khusus dalam pengadaan barang dan jasa terkait pelaksanaan regulasi pada sektor kesehatan, pendidikan, atau proyek pembiayaan internasional yang didanai oleh Multilateral Development Bank.

Selain itu, harus memiliki pengalaman mengelola proses pengadaan dan kontrak skala besar yang dibuktikan dengan referensi proyek minimal 3 penugasan. Kemampuan koordinasi, komunikasi, serta penguasaan Bahasa Inggris yang baik secara lisan maupun tulisan sangat diperlukan, serta kemampuan menyusun laporan teknis dan laporan progres pekerjaan secara baik, sistematis, dan tepat waktu.

Posisi kedua adalah Civil Engineering Expert yang mensyaratkan pendidikan minimal S1 Teknik Sipil serta memiliki sertifikasi aktif bidang terkait berupa Sertifikat Ahli Madya atau Ahli Utama Manajemen Konstruksi, dengan lulusan S2 menjadi nilai tambah. Diperlukan pengalaman minimal 8 tahun (untuk S1) atau 5 tahun (untuk S2) dalam pelaksanaan desain atau pengawasan konstruksi. Pengalaman tersebut harus mencakup minimal 3 tahun pada desain atau pembangunan rumah sakit, serta proyek gedung bertingkat tinggi minimal 8 lantai.

Calon harus juga memiliki pengalaman dalam proyek yang didanai oleh Multilateral Development Bank (AIIB, WB, ADB, atau MDB lainnya). Kemampuan dalam perencanaan, monitoring, dan pengendalian konstruksi menggunakan aplikasi Microsoft Office, MS Project, atau sejenisnya wajib dimiliki. Penguasaan Bahasa Inggris (lisan dan tulisan) serta kemampuan menyusun laporan teknis maupun laporan progres dengan sistematis juga menjadi syarat.

Posisi ketiga adalah Mechanical and Plumbing Engineering Expert yang membutuhkan pendidikan minimal S1 Teknik Mesin (Mechanical Engineering) dengan sertifikasi aktif Ahli Madya atau Ahli Utama di bidang terkait (S2 menjadi nilai tambah). Diperlukan pengalaman minimal 8 tahun (S1) atau 5 tahun (S2) dalam pelaksanaan desain atau pengawasan konstruksi mekanikal, termasuk minimal 3 tahun pengalaman dalam desain atau pembangunan rumah sakit serta proyek gedung bertingkat tinggi dengan minimal 8 lantai.

Calon juga harus memiliki pengalaman kerja pada proyek yang didanai oleh Multilateral Development Bank (AIIB, WB, ADB, atau MDB lainnya). Kemampuan dalam perencanaan, monitoring, dan pengendalian pekerjaan mekanikal, serta menguasai Microsoft Office dan MS Project sangat diperlukan. Selain itu, kemampuan koordinasi, komunikasi Bahasa Inggris yang baik, serta ketepatan dalam menyusun laporan progres juga menjadi faktor penilaian.

Posisi keempat adalah Electrical Engineering Expert dengan pendidikan minimal S1 Teknik Elektro dan kepemilikan sertifikasi aktif Ahli Madya atau Ahli Utama bidang terkait (S2 menjadi nilai tambah). Pengalaman minimal 8 tahun (S1) atau 5 tahun (S2) dalam pelaksanaan desain atau pengawasan konstruksi elektrikal diwajibkan, termasuk minimal 3 tahun dalam desain atau pembangunan rumah sakit serta proyek gedung bertingkat tinggi minimal 8 lantai.

Calon harus mampu mengoperasikan Microsoft Office, MS Project, atau aplikasi sejenis untuk monitoring proyek elektrikal, serta memiliki kemampuan komunikasi Bahasa Inggris yang baik dan mampu menyusun laporan teknis secara berkala. Posisi kelima adalah Environmental and Social Safeguard Expert yang mensyaratkan pendidikan minimal S1 bidang Teknik Lingkungan, Ilmu Lingkungan, Manajemen Lingkungan, Ilmu Sosial, Perencanaan Wilayah dan Kota, atau bidang terkait (S2 menjadi nilai tambah).

Diperlukan pengalaman kerja minimal 5 tahun (S1) atau 3 tahun (S2), termasuk memiliki pelatihan relevan dalam kebijakan penerapan safeguard/Environmental and Social Framework (ESF) atau standar perlindungan dari lembaga internasional seperti AIIB, WB, atau ADB. Calon harus memahami peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai sektor kesehatan, perlindungan lingkungan, sosial dalam pembangunan, serta proses konsultasi publik.

Berpengalaman dalam fasilitasi konsultasi, koordinasi, dan pelibatan pemangku kepentingan (stakeholder engagement) juga diperlukan, kemampuan komunikasi Bahasa Inggris yang baik dan cakap dalam menyusun laporan progres secara tepat waktu. Posisi terakhir adalah Finance Management Expert dengan pendidikan minimal S1 bidang Manajemen, Keuangan, Akuntansi, Ekonomi, Administrasi Bisnis, atau bidang terkait (S2 menjadi nilai tambah). Diperlukan pengalaman minimal 5 tahun (S1) atau 3 tahun (S2) dalam pengelolaan keuangan di sektor kesehatan, pendidikan, atau proyek yang didanai lembaga pembiayaan internasional/PHLN.

Calon harus mampu melakukan perencanaan keuangan, penyusunan anggaran, laporan keuangan, administrasi pendukung, serta memahami regulasi keuangan, pengendalian internal, dan manajemen risiko keuangan. Kemampuan koordinasi yang baik, menguasai Bahasa Inggris, serta mampu menyusun laporan teknis pekerjaan juga menjadi syarat. Surat pengumuman ini indicates bahwa pelamar harus memenuhi persyaratan ketat dan memiliki rekam jejak yang kuat di bidang masing-masing, terutama terkait pengalaman dengan proyek yang didanai oleh multilateral development bank dan memiliki pengetahuan mendalam tentang regulasi serta standar internasional.

Seleksi diharapkan kompetitif mengingat kombinasi antara pendidikan, sertifikasi, pengalaman kerja, dan kemampuan bahasa Inggris serta penetapan laporan yang menjadi keharusan untuk setiap posisi. Pekerjaan ini kemungkinan terkait dengan proyek pembangunan besar di Indonesia yang melibatkan dana pinjaman internasional, sehingga membutuhkan tenaga ahli yang handal dan dapat memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan sosial dan lingkungan serta pengelolaan keuangan yang transparan. Posisi-posisi ini menawarkan kesempatan bagi profesional berpengalaman untuk berkontribusi dalam sektor publik atau proyek strategis nasional dengan standar internasional





