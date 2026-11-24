BCA Finance membuka lowongan Relationship Officer di Jawa Barat. Perusahaan menawarkan peluang karier dengan syarat SIM C, motor pribadi, dan domisili di area penempatan.

BCA Finance secara resmi membuka peluang karier sebagai Relationship Officer untuk wilayah kerja di Jawa Barat melalui situs resmi perusahaan. Lowongan ini mencakup penempatan di kota-kota besar seperti Bandung dan Bekasi, dengan status kepegawaian berbasis kontrak yang telah tersedia sejak 20 November 2026. Pelamar yang berminat dapat mengakses detail pendaftaran melalui portal resmi BCA Finance pada bagian Karir dan Rekrutmen.

Mekanisme Pendaftaran dan Syarat Kualifikasi

Proses rekrutmen untuk posisi Relationship Officer ini menuntut pelamar untuk memenuhi sejumlah persyaratan administratif dan fisik yang ketat. Perusahaan menetapkan batas akhir kualifikasi akademik minimal dengan memegang gelar Diploma 3, Diploma 4, hingga Sarjana (S1) dari berbagai disiplin ilmu jurusan. Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) harus mencapai angka minimal 2,50 sebagai standar dasar penilaian kompetensi akademis pelamar.

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Selain kualifikasi pendidikan, aspek teknis dan logistik menjadi sorotan utama dalam proses seleksi. Calon karyawan diwajibkan memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) kategori C dan menyediakan kendaraan sepeda motor pribadi. Faktor geografi juga menjadi penentu, dimana pelamar harus berdomisili di wilayah penempatan atau kawasan sekitarnya untuk mendukung operasional lapangan yang intensif. Pelamar disarankan untuk mengikuti seluruh tahapan pendaftaran sesuai dengan ketentuan resmi yang tercantum pada website BCA Finance .

Tanggung Jawab dan Perspektif Stakeholder

Secara operasional, peran Relationship Officer di BCA Finance menuntut individu yang memiliki minat kuat terhadap pekerjaan lapangan. Tanggung jawab utama mencakup kegiatan survei langsung ke lokasi serta analisis mendalam mengenai kelayakan konsumen potensial. Proses ini melibatkan pengumpulan data primer untuk mendukung keputusan kredit dan ekspansi pasar di area kerja masing-masing.

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Selain analisis data, posisi ini memiliki target kinerja yang terukur berupa pencapaian penjualan. Karyawan dituntut untuk mampu menjalin dan memelihara relasi yang baik dengan berbagai rekanan bisnis yang berkaitan dengan produk dan layanan BCA Finance . Sinergi dengan mitra eksternal menjadi kunci dalam mempertahankan pertumbuhan portofolio nasabah baru di wilayah Jawa Barat.

Dampak Pasar dan Langkah Selanjutnya

Pembukaan lowongan ini menandai upaya strategis BCA Finance untuk memperkuat jaringan distribusi di Pulau Jawa, khususnya di kawasan metropolitan Bandung dan Bekasi. Dengan status kontrak, perusahaan menyediakan jalur karier fleksibel bagi profesional yang siap bergerak di lapangan. Langkah selanjutnya bagi pelamar yang telah memenuhi seluruh kualifikasi adalah melakukan pendaftaran online melalui menu Apply Sekarang pada situs resmi perusahaan.

Peluang ini terbuka bagi kandidat dari berbagai latar belakang pendidikan selama memenuhi standar IPK dan persyaratan fisik yang ditetapkan. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur seleksi dan jadwal wawancara dapat diakses langsung melalui kanal komunikasi resmi BCA Finance mulai tanggal 20 November 2026 hingga posisi dinyatakan terisi penuh.