Love Scam dan Penipuan Investasi Kripto: Modus Psikologis yang Rugikan Korban

Penjelasan mendalam tentang modus operandi love scam dan penipuan investasi aset kripto, termasuk strategi psikologis yang digunakan pelaku serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan masyarakat untuk menghindari kerugian mater

Kasus penipuan investasi berkedok cinta atau love scam kembali menyita perhatian setelah sebuah jaringan kriminal diungkapkan oleh kepolisian. Salah satu anggota yang diamankan dalam kasus ini adalah seorang mantan artis perempuan bernama Fabiola Elizabeth.

Kasus tersebut dilaporkan ke Indonesia Anti Scam Centre dan dikutip oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sepanjang tahun lalu dengan total kerugian mencapai Rp 49,19 miliar. Peran Fabiola Elizabeth dalam jaringan ini adalah merayu calon korban melalui panggilan video guna menanamkan kepercayaan, sebelum membujuh mereka berinvestasi pada platform perdagangan aset kripto palsu. Kombes Himawan Susanto Saragih, Direktur Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Tengah, menjelaskan bahwa pelaku menyusun strategi dengan memanfaatkan foto dan rekaman video wanita berparas cantik untuk menarik perhatian sasaran.

Setelah korban tertarik, interaksi dilanjutkan dengan panggilan video langsung untuk membangun kedekatan emosional dan kepercayaan. Modus operandi ini disusun secara terstruktur dan memanfaatkan sisi psikologis korban. Korban dibuat merasa memiliki hubungan pribadi yang erat, sehingga tanpa sadar mereka bersedia mentransfer dana bertahap dalam jumlah sangat besar. Setelah kepercayaan korban sepenuhnya didapat, mereka diarahkan untuk melakukan penyetoran dana investasi ke situs perdagangan aset kripto yang telah dimanipulasi sedemikian rupa sehingga seluruh uang disetorkan langsung dikuasai oleh jaringan penjahat.

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, jaringan kejahatan ini telah berhasil meraup keuntungan sebesar USD 2.327.625,85 atau setara dengan sekitar Rp 41,1 miliar. Kejahatan ini juga merugikan secara psikologis karena melibatkan emosi mendalam. Risiko lintas batas sangat tinggi karena korban dimanipulasi secara emosional, merasa memiliki hubungan khusus dengan lawan jenis atau siapapun, dan kemudian secara sukarela mentransfer uang karena perasaan tersebut. Love scam kini menjadi salah satu kejahatan siber yang paling marak.

Umumnya bermula dari aplikasi atau situs kencan daring di mana pelaku menjalin hubungan emosional eksklusif secara maya tanpa pernah bertatap muka. Setelah hubungan terjalin, komunikasi dipindahkan ke saluran pribadi seperti email, telepon, atau aplikasi pesan instan untuk menghindari pemantauan. Komisi Perdagangan Federal Amerika Serikat (FTC) mencatat bahwa inti modus ini adalah pembangunan kepercayaan. Penipu melontarkan kata-kata manis, mengaku jatuh cinta, dan meyakinkan korban bahwa hubungan tersebut serius.

Tujuannya bukan hubungan asmara nyata melainkan keuntungan materi. Begitu korban terbuai, pelaku mulai mengarmaceutkan berbagai alasan mendesak meminta uang, seperti biaya tiket pesawat untuk bertemu, pengobatan sakit mendadak, atau pengurusan dokumen/visa. Pelaku kerap beralasan tinggal jauh, di luar negeri, atau bertugas di lokasi terpencil sehingga pertemuan tidak pernah terjadi. Permintaan dana bermunculan dengan beragam alasan: medis, transportasi, administrasi, atau ajakan investasi palsu seperti aset kripto atau perdagangan valas.

Cerita yang disampaikan sering berubah-ubah, tidak nyambung, atau memiliki kejanggalan jika ditanyai ulang. Pelaku biasanya terburu-buru menyatakan perasaan cinta mendalam atau mengajak pindah ke aplikasi pribadi hanya dalam waktu singkat. Di tengah maraknya kasus serupa, penting untuk tetap waspada tanpa berhenti bersosialisasi daring. Langkah-langkahaman untuk terhindar dari jebakan ini adalah: jangan pernah mentransfer dana, mengirim barang berharga, atau memberikan data keuangan kepada seseorang yang belum pernah temui secara langsung di dunia nyata





cnbcindonesia / 🏆 7. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Love Scam Penipuan Investasi Asset Kripto Kejahatan Siber Pencegahan Manipulasi Psikologis

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kriminal kemarin, penipuan WO Rp2,6 miliar hingga penipuan umrahSejumlah peristiwa berkaitan dengan keamanan menghiasi Jakarta pada Senin (1/6), mulai dari penipuan penyelenggara pernikahan (wedding organizer/WO) hingga ...

Read more »

Mantan Artis F Ditangkap karena Terlibat Penipuan Investasi Kripto PalsuPolda Jawa Tengah menangkap mantan artis berinisial F yang terlibat sindikat penipuan daring internasional dengan modus investasi kripto palsu di Solo Baru. Tersangka berperan meyakinkan korban melalui panggilan video. Kerugian mencapai Rp 41,1 miliar. F merupakan model yang bertugas meyakinkan korban setelah tim marketing menjeratnya. Sindikat menggunakan PT Digi Global Konsultan sebagai kedok.

Read more »

Pihak Bunga Zainal- Sukhdev Singh Temukan Sejumlah Kejanggalan Penanganan Kasus Penipuan Investasi Batu BaraBunga Zainal bersama suami Sukhdev Singh dan tim kuasa hukumnya mempertanyakan kenapa kasus dugaan penipuan dengan modus investasi batu bara yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya masih jalan di tempat.

Read more »

Nyamar di Kos-kosan, Terungkap Lokasi Markas Penipuan Love Scam Fabiola ElizabethKasus penipuan berkedok asmara atau love scam yang menghebohkan publik akhirnya menemukan titik terang diungkap Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Jawa Tengah.

Read more »