Loops Power bank Lumi 10.000mAh dirancang untuk mendukung gaya hidup aktif dengan performa pengisian daya cepat dan desain modern yang stylish.

Loops Power bank Lumi 10.000mAh resmi hadir di Indonesia. Dirancang untuk mendukung gaya hidup aktif , perangkat ini menggabungkan performa pengisian daya cepat dengan desain modern yang stylish, menjadikannya solusi praktis untuk kebutuhan sehari-hari.

Loops Power bank Lumi telah mendukung teknologi fast charging hingga 22,5W, memungkinkan pengguna mengisi daya perangkat secara lebih cepat dan efisien. Dilengkapi dengan multiple port, powerbank ini memberikan fleksibilitas tinggi untuk mengisi berbagai perangkat sekaligus, mulai dari smartphone, tablet, hingga aksesori wearable.

"Kami ingin menghadirkan solusi powerbank yang tidak hanya andal dari sisi performa, tetapi juga relevan dengan gaya hidup konsumen saat ini," kata Kepala Eksekutif Erajaya Digital, Joy Wahjudi, Kamis, 28 Mei 2026. Dengan kombinasi fitur fast charging, desain yang modern, serta kemudahan penggunaan melalui indikator LED yang intuitif lengkap dengan fitur pemantauan sisa daya real-time, Loops Power bank Lumi 10.000mAh diharapkan dapat menjadi pilihan yang tepat bagi pengguna yang aktif dan dinamis.

Dari sisi desain, Loops Power bank Lumi 10.000mAh mengusung konsep minimalis modern yang terlihat stylish saat digunakan di berbagai kesempatan. Material eksteriornya dirancang dengan tekstur yang nyaman digenggam serta tahan terhadap sidik jari, menjaga tampilannya tetap bersih dan elegan. Produk ini tersedia dalam empat pilihan warna menarik, yaitu Orange, Biru, Ungu, dan Hitam, yang dapat disesuaikan dengan karakter dan gaya pengguna.

Selain itu, Loops Power bank Lumi 10.000mAh juga dilengkapi dengan tiga lapisan perlindungan ekstra untuk memastikan keamanan dan daya tahan baterai dalam penggunaan jangka panjang. Loops Power bank Lumi 10.000mAh dipasarkan dengan harga resmi Rp200 ribu, dan sudah dilengkapi dengan garansi resmi TAM selama 1 tahun





