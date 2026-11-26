Vietnam mencatat lonjakan penjualan motor listrik hingga 91% di awal tahun ini, didorong harga BBM dan dukungan lokal yang mengancam hegemoni Honda serta Yamaha.

Industrial kendaraan roda dua di Vietnam mengalami pergeseran fundamental yang signifikan. Data terbaru mengungkap bahwa penjualan motor listrik di negara tersebut mencapai angka lebih dari 973.000 unit selama periode Januari hingga September tahun ini. Statistik ini merepresentasikan lonjakan sebesar 91% jika dibandingkan dengan jumlah penjualan pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Peralihan drastis ini menandai dimulainya babak baru dalam ekosistem transportasi lokal, di mana kendaraan bertenaga baterai mulai menggerus dominasi tradisional berbahan bakar fosil di jalanan yang padat.

Penyebab Utama Percepatan Adopsi Kendaraan Listrik

Komoditas minyak bumi menjadi faktor pendorong utama dalam percepatan transisi ini. Gangguan pasokan global yang dipicu oleh ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran telah menyebabkan harga minyak mentah melonjak tajam. Kenaikan harga BBM ini secara langsung membebani anggaran rumah tangga masyarakat Vietnam yang sangat bergantung pada sepeda motor untuk mobilitas sehari-hari. Di tengah tekanan ekonomi ini, alternatif energi listrik muncul sebagai solusi yang lebih hemat biaya operasional dalam jangka panjang bagi para pekerja.

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Selain faktor harga bahan bakar, intervensi kebijakan pemerintah setempat juga memainkan peran strategis. Otoritas di Hanoi dan Ho Chi Minh City, dua metropolis terbesar di Vietnam, secara aktif menerbitkan regulasi untuk menekan polusi udara. Langkah-langkah birokrasi ini dirancang untuk mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan konvensional dan mengarahkan arus pasar menuju transportasi yang lebih ramah lingkungan, menciptakan ekosistem yang lebih menguntungkan bagi pemain lokal.

Pergeseran Dominasi Pasar dari Raksasa Jepang ke Produsen Lokal

Lanskap kompetisi industri otomotif roda dua kini sedang bergeser drastis ke arah produsen domestik. Selama beberapa dekade, merek-merek Jepang seperti Honda dan Yamaha menguasai pasar dengan model-model ikonik yang dikenal andal. Namun, tren tahun ini menunjukkan bahwa satu dari tiga sepeda motor baru yang terjual di Vietnam kini adalah kendaraan listrik. Perusahaan lokal seperti VinFast dan Dat Bike justru menjadi pihak yang paling diuntungkan dari perubahan struktur pasar ini, memanfaatkan momentum untuk merebut pangsa pasar yang selama ini didominasi oleh entitas asing.

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Karakteristik unik Vietnam membuat transisi ini berbeda dari tren global. Berbeda dengan negara lain di mana mobil listrik merek China seperti BYD dan Geely mendominasi peralihan energi, Vietnam justru melihat akselerasi terbesar pada segmen sepeda motor. Produsen domestik telah berhasil menciptakan produk yang secara teknis mampu menandingi motor bensin dalam hal tenaga dan performa. Inovasi ini mencakup sistem pengisian daya yang dapat dilakukan di rumah serta teknologi penukaran baterai yang praktis dan cepat.

Dampak Konkret Terhadap Konsumen dan Pelaku Usaha

Kenaikan harga bahan bakar bakar memiliki dampak langsung terhadap pendapatan pekerja sektor informal. Nguyen Van Sy, seorang koki dan pengemudi ojek online berusia 26 tahun, menyadari betul dampak fluktuasi harga minyak terhadap pengeluarannya. Ia mengendarai motor tua warisan orang tuanya yang boros bahan bakar dan berencana beralih ke kendaraan listrik untuk memangkas biaya operasional. Keputusan ini diambil meskipun ia masih harus mengumpulkan dana terlebih dahulu, menunjukkan bahwa kesadaran akan efisiensi biaya telah tumbuh signifikan di kalangan pekerja.

Di sisi lain, permintaan konsumen terhadap motor listrik juga melonjak tak terkendali ketika harga BBM meningkat drastis. Nguyen Son, pendiri Dat Bike, melaporkan bahwa penjualan perusahaan mereka mengalami peningkatan pesat sejak harga bensin naik 40% pada bulan Maret. Peningkatan permintaan ini bahkan melebihi kapasitas produksi, hingga titik di mana stok perusahaan habis dan tidak tersedia untuk dijual. Fenomena ini membuktikan bahwa pasar sudah siap menerima produk listrik sebagai pengganti utama kendaraan konvensional.

Pertimbangan finansial juga menjadi faktor kunci bagi individu yang berencana membeli kendaraan baru. Phung Quang Duyen, seorang konsumen berusia 54 tahun, mempertimbangkan untuk membeli motor listrik Dat Bike alih-alih Honda Vision yang populer. Dengan harga sekitar 1.160 dolar AS yang setara dengan harga Honda Vision, motor listrik menawarkan penghematan operasional karena tidak memerlukan bensin. Daya akselerasi yang kuat dari motor tersebut menjadi daya tarik tambahan bagi pengguna baru yang mencari performa tanpa beban biaya BBM.

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Tantangan Infrastruktur dan Strategi Jangka Panjang Industri

Walaupun tren positif terlihat jelas, hambatan infrastruktur masih menjadi tantangan serius dalam adopsi massal. Kekhawatiran akan kehabisan baterai saat beper jauh merupakan hal yang sangat nyata bagi konsumen. Hoang Ha, wakil kepala eksekutif VinFast E-Motorcycle Vietnam, mengakui bahwa kebiasaan masyarakat yang telah terbiasa menggunakan motor Honda selama lebih dari 50 tahun membuat peralihan ke merek baru bukan hal yang instan. Oleh karena itu, pembangunan ekosistem pendukung menjadi prioritas utama para produsen.

Para pemain pasar merespons tantangan infrastruktur ini dengan langkah konkret yang agresif. VinFast telah membangun sebanyak 60.000 stasiun penukaran baterai berwarna biru terang sepanjang tahun ini untuk memudahkan akses pengisian daya. Sebagai insentif tambahan, perusahaan menawarkan program penukaran baterai gratis sebanyak 20 kali setiap bulan. Langkah ini dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan perjalanan harian sebagian besar pengendara, sekaligus menghilangkan ketakutan akan keterbatasan jangkauan perjalanan.