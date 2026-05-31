Lonjakan Lalu Lintas MBZ Jelang Libur Waisak dan Harlah Pancasila, 39 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jakarta

PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) mencatat lonjakan lalu lintas yang signifikan di Ruas Jalan Layang Mohamed Bin Zayed ( MBZ ) menjelang libur Hari Raya Waisak dan Hari Lahir Pancasila pada Sabtu, 30 Mei 2026.

Peningkatan volume kendaraan ini menunjukkan antusiasme masyarakat untuk melakukan perjalanan keluar kota, memanfaatkan momentum libur panjang. Data harian volume lalu lintas menjadi dasar pencatatan pergerakan kendaraan yang masif ini. Desti Anggraeni, GM Operasi dan Pemeliharaan PT JJC, mengungkapkan bahwa puluhan ribu kendaraan tercatat meninggalkan Jakarta. Kondisi lalu lintas yang padat terpantau sepanjang hari dan terus berlanjut hingga malam hari.

Berdasarkan data harian yang dihimpun PT JJC, sebanyak 39.393 kendaraan tercatat meninggalkan Jakarta melalui Ruas Jalan Layang MBZ. Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 30,24 persen dibandingkan lalu lintas normal yang hanya 30.247 kendaraan. Peningkatan ini sangat signifikan, mencerminkan tingginya mobilitas masyarakat. Desti Anggraeni menjelaskan bahwa peningkatan volume kendaraan ini terpantau sepanjang hari pada Sabtu, 30 Mei 2026.

Kondisi padat mulai terlihat sejak pagi hari dan terus berlanjut hingga malam hari. Fenomena ini mengindikasikan bahwa banyak warga yang memulai perjalanan liburan mereka lebih awal. Sementara itu, untuk kendaraan yang menuju Jakarta melalui Ruas MBZ, tercatat sebanyak 34.750 kendaraan. Jumlah ini juga mengalami peningkatan signifikan sebesar 27,94 persen dari lalu lintas normal sebanyak 27.161 kendaraan.

Data ini menunjukkan bahwa pergerakan kendaraan terjadi di kedua arah, baik keluar maupun masuk Jakarta. Meskipun terjadi lonjakan lalu lintas yang cukup besar, kondisi di ruas jalan tersebut secara umum terpantau lancar dan terkendali. Hal ini berkat dukungan pemantauan lalu lintas secara berkelanjutan serta kesiapsiagaan petugas operasional di lapangan. Upaya ini memastikan kelancaran arus kendaraan.

Desti Anggraeni mengimbau pengguna jalan untuk selalu mengutamakan keselamatan selama perjalanan mereka. Persiapan diri yang matang, kondisi kendaraan yang prima, dan pengemudi yang fit adalah kunci utama. Ini akan membantu mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di jalan. Pengguna jalan juga diminta untuk memastikan kecukupan bahan bakar minyak atau daya listrik kendaraan sebelum berangkat.

Kepatuhan terhadap rambu lalu lintas dan arahan petugas sangat penting, terutama saat terjadi kepadatan. Semua langkah ini bertujuan untuk menciptakan perjalanan yang aman dan nyaman. Untuk informasi lalu lintas terkini di ruas tol Jasa Marga Group, pengguna jalan dapat menghubungi pusat panggilan Jasa Marga 24 jam di 133. Selain itu, aplikasi TRAVOY yang tersedia di iOS dan Android juga bisa menjadi sumber informasi yang handal.

Fasilitas ini sangat membantu perencanaan perjalanan. PT JJC terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi pengguna jalan, terutama selama periode libur panjang yang biasanya diiringi peningkatan volume kendaraan. Dengan koordinasi yang baik antara petugas di lapangan dan pusat kendali, diharapkan seluruh perjalanan masyarakat dapat berlangsung dengan lancar dan selamat hingga tujuan masing-masing





Volume Lalu Lintas Jalan Layang MBZ Meningkat 15% pada H+2 Idul AdhaPT Jasamarga Jalanlayang Cikampek mencatat 65.530 kendaraan melintasi Jalan Layang Mohamed Bin Zayed pada Jumat 29/5/2026, meningkat 15,17 persen dibandingkan lalu lintas normal. Sebagian besar kendaraan datang dari Cikampek ke DKI Jakarta, sementara volume keluar Jakarta tetap tinggi. Direktur Utama Hendri Taufik mengimbau pengendara untuk menjaga keselamatan, kondisi fisik, dan kecukupan bahan bakar atau daya listrik kendaraan.

