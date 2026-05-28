Lonjakan Harga Pangan Nasional di Pasar Tradisional: Cabai, Daging, Beras, Gula, dan Minyak Goreng Naik Tajam pada 28 Mei 2026

Pasar tradisional seluruh Indonesia mencatat kenaikan harga yang signifikan pada berbagai komoditas pangan pada 28 Mei 2026, dengan cabai merah besar naik 82,81 persen, daging ayam 44,69 persen, dan beras serta gula juga mengalami kenaikan dua digit.

Harga komoditas pangan di pasar tradisional seluruh Indonesia mengalami lonjakan signifikan pada Kamis, 28 Mei 2026. Data yang diambil dari situs resmi Bank Indonesia (bi.go.id/hargapangan) pada pukul 09.29 WIB memperlihatkan kenaikan tajam pada sejumlah item penting, termasuk cabai, daging, telur, beras, gula, minyak goreng, dan bawang.

Cabai merah besar tercatat Rp107.100 per kilogram, meningkat 82,81 persen atau bertambah Rp44.550 dibandingkan harga sebelumnya. Cabai merah keriting juga tidak kalah, dengan harga Rp98.350 per kilogram, naik hampir 83 persen. Sementara itu, cabai rawit merah mencapai Rp87.500 per kilogram, naik 19,95 persen atau Rp14.550. Menariknya, cabai rawit hijau justru mengalami penurunan, berada di level Rp51.650 per kilogram, turun 4,26 persen.

Kenaikan harga tidak hanya terbatas pada sayuran, melainkan meluas ke produk protein hewani. Daging ayam ras segar melambung 44,69 persen menjadi Rp55.850 per kilogram. Daging sapi kualitas satu tercatat Rp153.350 per kilogram, naik 3,44 persen, sedangkan kualitas dua mencapai Rp149.150 per kilogram dengan kenaikan 6,92 persen. Telur ayam ras segar juga ikut terangkat, mencapai Rp42.100 per kilogram, naik 37,81 persen.

Pada segmen biji-bijian, beras mengalami tekanan harga yang besar. Beras kualitas bawah I naik 24,66 persen menjadi Rp18.200 per kilogram, kualitas bawah II Rp17.400 per kilogram (naik 20,42 persen), kualitas medium I Rp19.100 per kilogram (naik 18,27 persen), kualitas medium II Rp19.000 per kilogram (naik 18,75 persen), kualitas super I Rp21.450 per kilogram (naik 22,92 persen), dan kualitas super II Rp20.500 per kilogram (naik 20,94 persen). Bagian gula dan minyak goreng juga menunjukkan tren kenaikan yang kuat.

Gula pasir premium melambung 39,11 persen menjadi Rp28.100 per kilogram, sementara gula pasir lokal berada di Rp23.400 per kilogram, naik 22,19 persen. Minyak goreng curah tercatat Rp22.850 per kilogram, naik 10,92 persen; minyak goreng kemasan merek satu mencapai Rp29.050 per kilogram (naik 21,55 persen) dan merek dua Rp26.200 per kilogram (naik 13,42 persen). Bawang merah ukuran sedang mencapai Rp68.350 per kilogram, naik 42,1 persen, dan bawang putih ukuran sedang Rp54.150 per kilogram, naik 39,56 persen.

Kenaikan menyeluruh ini menambah beban hidup konsumen dan menimbulkan kekhawatiran akan inflasi pangan di masa mendatang





