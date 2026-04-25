Lonjakan Harga BBM Global Akibat Konflik Iran-Amerika, Asia Tenggara Paling Terdampak

Konflik Iran-Amerika memicu kenaikan harga BBM secara global, dengan Asia Tenggara, khususnya Myanmar, mengalami lonjakan tertinggi. Ketimpangan dampak antar negara sangat mencolok, dengan negara-negara miskin paling menderita.

Kenaikan harga bahan bakar minyak ( BBM ) secara global telah menjadi isu sentral sejak awal konflik antara Iran dan Amerika Serikat pada akhir Februari 2026. Awalnya, pasar minyak hanya memperkirakan kenaikan harga bersifat sementara, sebuah fluktuasi yang akan kembali normal dalam hitungan minggu.

Namun, kenyataannya jauh berbeda. Hampir dua bulan berlalu, harga BBM di tingkat konsumen terus meningkat secara konsisten, tanpa menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Peningkatan harga ini tidak semata-mata disebabkan oleh ketegangan geopolitik yang sedang berlangsung, melainkan juga diperparah oleh kekhawatiran akan potensi gangguan pasokan dari kawasan Teluk Persia, sebuah wilayah yang vital bagi produksi dan distribusi energi dunia. Situasi ini menciptakan ketidakpastian yang signifikan di pasar energi global, mendorong spekulasi dan memperburuk tekanan inflasi.

Dampak kenaikan harga BBM ini sangat bervariasi di seluruh dunia, dengan beberapa negara mengalami lonjakan yang sangat tajam sementara yang lain relatif terlindungi. Asia Tenggara menjadi wilayah yang paling merasakan dampak negatif dari kenaikan harga BBM ini. Myanmar, khususnya, mencatat lonjakan harga tertinggi di dunia, mencapai angka yang mencengangkan yaitu 101% sejak 23 Februari 2026. Kenaikan ekstrem ini disebabkan oleh beberapa faktor yang saling terkait.

Pertama, Myanmar sangat bergantung pada impor bahan bakar olahan, yang berarti negara tersebut rentan terhadap fluktuasi harga di pasar internasional. Kedua, nilai tukar mata uang domestik Myanmar telah melemah secara signifikan, yang semakin meningkatkan biaya impor BBM. Kombinasi dari kedua faktor ini telah menciptakan badai sempurna yang menyebabkan harga BBM melonjak tak terkendali. Secara keseluruhan, Asia Tenggara mendominasi setengah dari daftar 10 negara dengan kenaikan harga BBM tertinggi.

Hal ini menggarisbawahi betapa rentannya kawasan ini terhadap dinamika geopolitik di Timur Tengah, terutama yang berkaitan dengan distribusi energi. Negara-negara lain di Asia Tenggara, seperti Thailand, Vietnam, dan Filipina, juga mengalami kenaikan harga BBM yang signifikan, meskipun tidak setinggi Myanmar. Kenaikan harga ini telah memicu kekhawatiran tentang dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah di kawasan ini sedang berupaya untuk mengurangi dampak negatif dengan berbagai kebijakan, seperti subsidi BBM dan pengendalian harga, tetapi efektivitas langkah-langkah ini masih belum pasti. Di luar Asia Tenggara, dampak kenaikan harga BBM lebih bervariasi. Amerika Serikat mengalami kenaikan sekitar 35%, sebuah angka yang cukup sensitif secara politik mengingat komitmen pemerintah terhadap kemandirian energi. Kenaikan harga ini telah memicu perdebatan sengit tentang kebijakan energi dan perlunya mengurangi ketergantungan pada impor minyak.

Kanada dan sebagian besar negara Eropa Barat mencatat kenaikan harga yang lebih moderat, berkisar antara 10% hingga 25%, berkat cadangan strategis yang dimiliki dan kebijakan pajak energi yang diterapkan. Cadangan strategis memungkinkan negara-negara ini untuk melepaskan pasokan minyak tambahan ke pasar, sementara kebijakan pajak energi membantu mengurangi dampak kenaikan harga terhadap konsumen. Namun, yang paling mencolok adalah ketimpangan dampak antar negara.

Malawi, salah satu negara termiskin di dunia, kini harus membayar hingga US$3,84 per liter, naik 34% dari harga yang sebelumnya sudah tergolong tinggi dibandingkan dengan pendapatan masyarakatnya. Kenaikan harga ini telah menimbulkan kesulitan ekonomi yang luar biasa bagi penduduk Malawi, yang sebagian besar hidup dalam kemiskinan. Sebaliknya, beberapa negara produsen seperti Arab Saudi dan Aljazair justru tidak mengalami kenaikan harga sama sekali, berkat pasokan domestik yang kuat serta kontrol harga pemerintah.

Negara-negara ini mampu menyerap dampak kenaikan harga di pasar internasional dan melindungi konsumen mereka dari kenaikan biaya. Situasi ini menyoroti ketidakadilan dalam sistem energi global, di mana negara-negara miskin dan bergantung pada impor paling menderita akibat fluktuasi harga





