Lonjakan Harga Bahan Pokok dan Berita Menarik Lainnya pada Pekan Ini

Berbagai komoditas mengalami kenaikan harga, termasuk cabai dan minyak goreng, sementara beberapa komoditas lainnya justru turun. Selain itu, berita-berita menarik seperti pemeriksaan terkait kecelakaan kereta, pertandingan Manchester United vs Liverpool, dan ramalan shio juga menjadi sorotan.

Kenaikan harga bahan pokok kembali terjadi di berbagai komoditas, terutama pada cabai rawit hijau yang mencapai Rp60.000 per kg dan cabai merah besar yang naik ke Rp59.667 per kg.

Meskipun demikian, cabai merah keriting justru mengalami penurunan harga menjadi Rp49.166 per kg. Selain itu, minyak goreng curah juga mengalami kenaikan signifikan hingga Rp23.250 per kg, melonjak Rp1.397. Kondisi ini mempertegas tekanan pada kebutuhan pokok rumah tangga, terutama di tengah fluktuasi harga bahan pangan lainnya. Di sisi lain, harga beras menunjukkan pergerakan variatif.

Beras IR I dan IR II mengalami penurunan masing-masing ke Rp15.050 dan Rp14.306 per kg. Namun, beberapa jenis beras lainnya justru naik, seperti beras IR 42/Pera yang melonjak ke Rp17.525 per kg dan beras Muncul I yang naik ke Rp14.667 per kg. Beras premium Setra I juga mengalami kenaikan tipis menjadi Rp15.988 per kg. Sementara itu, kelompok protein hewani menunjukkan tren penurunan harga di sebagian besar komoditas.

Daging sapi has turun tajam ke Rp147.000 per kg, diikuti daging sapi murni Rp143.542 per kg dan daging kambing Rp153.000 per kg. Harga ayam broiler juga turun ke Rp42.333 per ekor, serta telur ayam ras yang kini berada di Rp28.333 per kg. Namun, anomali terjadi pada daging babi berlemak yang justru naik ke Rp113.333 per kg. Untuk komoditas pelengkap, harga gula pasir turun tipis ke Rp18.517 per kg.

Sebaliknya, tepung terigu naik menjadi Rp11.817 per kg dan garam dapur ikut terkerek ke Rp5.067 per 250 gram. Di luar pergerakan harga bahan pokok, beberapa berita menarik juga muncul. Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan pihak taksi Green SM pada 4 Mei 2026 terkait kecelakaan kereta yang terjadi di Bekasi pada Senin (27/4/2026) malam lalu. Pelatih Manchester United, Michael Carrick, mempersiapkan dirinya untuk pertandingan penting melawan Liverpool di Old Trafford pada Minggu (3/5/2026) malam nanti WIB.

Selain itu, Carlos Prates berhasil menumbangkan Jack Della Maddalena (JDM) lewat KO di UFC Perth, mengklaim lebih layak menjadi penantang berikutnya bagi Islam Makhachev. Ramalan shio 4–10 Mei 2026 juga menjadi sorotan, dengan 4 shio diprediksi tiba-tiba cuan dan dikelilingi hoki. Simak ramalan shio lengkap keuangan dan asmara 12 shio berikut ini! Top 3 Timnas Indonesia: Jay Idzes-Maarten Paes Diizinkan Main, Erick Thohir Bertemu Sekjen KNVB, hingga Raja Assist yang Eligible Dinaturalisasi.

Ada tiga berita terpopuler seputar Timnas Indonesia yang paling banyak dibaca di tvOnenews.com, mulai dari turnamen FIFA ASEAN Cup 2026 hingga isu naturalisasi. Setelah tampil gemilang di Proliga 2026 bersama JPE, Megawati Hangestri ternyata tidak langsung ke Korea. Sebelumnya, ia dirumorkan isi kuota Asia Hillstate. Beckham Putra mengungkap sosok yang menjadi inspirasinya sejak kecil untuk bermain bola hingga akhirnya berhasil menjadi salah satu bintang di Persib Bandung.

Para pemain Timnas Indonesia kembali beraksi untuk klubnya masing-masing di mancanegara. Ada Joey Pelupessy yang sebentar lagi menyusul Elkan Baggott. Sama sekali tak singgung keinginan untuk kembali ke Timnas Indonesia, ternyata ini impian Pratama Arhan setelah resmi menyandang gelar S1 Sarjana Manajemen. Trending Topic: KDM Geram Perlintasan Kereta Bekasi Dikuasai Ormas, Masinis Ungkap Kecepatan KA Argo Bromo, hingga Penyebab Kematian Dokter Myta.

Berikut tiga rangkuman berita terpopuler dan paling banyak dibaca di tvOnenews.com, mulai dari KDM yang geram dengan ormas hingga penyebab kematian dr. Myta





tvOneNews / 🏆 1. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Harga Bahan Pokok Cabai Minyak Goreng Timnas Indonesia Manchester United Liverpool Ramalan Shio

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AS Siap Lepas Cadangan Minyak Besar-Besaran demi Redam Lonjakan HargaIHSG

Read more »

Lonjakan Harga Bahan Bakar Picu Pemangkasan Jadwal Penerbangan Maskapai Berbiaya RendahKonflik di Timur Tengah dan penutupan Selat Hormuz menyebabkan lonjakan harga bahan bakar jet, memaksa maskapai berbiaya rendah di seluruh dunia untuk memangkas jadwal penerbangan guna mengurangi dampak kenaikan biaya operasional. Dampaknya diperkirakan akan mempengaruhi rencana liburan banyak orang.

Read more »

Harga Emas Turun 1,1% Sepekan, Tapi Prospek Jangka Panjang Tetap BagusHarga emas turun lebih dari 1% dan menuju kerugian mingguan akibat lonjakan harga minyak yang memicu kekhawatiran inflasi global.

Read more »

Spirit Airlines AS Tutup, Korban Pertama Perang Iran di Industri PenerbanganSpirit Airlines menghentikan seluruh operasinya setelah lonjakan harga bahan bakar akibat perang Iran menghantam kondisi keuangan maskapai tersebut.

Read more »

Pergerakan Harga Perak Terbagi Dua Babak dalam SemingguHarga perak mengalami fluktuasi kontras dalam seminggu terakhir, dengan penurunan di awal pekan dan rebound menjelang penutupan. Pada penutupan Jumat (30/4/2026), harga perak berada di US$73,735 per ons, naik dari titik terendah US$71,482 pada Rabu. Namun, secara mingguan, harga terkoreksi sekitar 2,3%. Tekanan utama datang dari ketegangan di Timur Tengah dan gangguan aliran minyak global, yang mendorong ekspektasi inflasi. Pelemahan dolar AS dan lonjakan belanja infrastruktur AI di AS memberikan dukungan sementara. Sejak konflik memanas, harga perak sudah turun sekitar 18%.

Read more »

Dilema UMKM di Tengah Lonjakan Harga Bahan Baku PlastikPelaku UMKM di Indonesia menghadapi dilema akibat kenaikan harga bahan baku plastik hingga 50 persen. Lonjakan ini disebabkan oleh faktor global, termasuk konflik geopolitik dan kenaikan harga minyak. Bank Indonesia dan pemerintah diharapkan dapat merespons situasi ini dengan langkah strategis untuk melindungi sektor UMKM.

Read more »