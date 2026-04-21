Lonjakan Biaya Produksi dan Krisis Iklim Tekan Produksi Beras Global

Harga beras global mengalami kenaikan signifikan akibat lonjakan harga pupuk, bahan bakar, dan musim kemarau panjang yang mengancam stabilitas pangan di Asia.

Krisis global yang dipicu oleh ketidakpastian geopolitik kini merambah sektor pangan secara signifikan. Salah satu indikator yang paling mencolok adalah lonjakan harga beras di Thailand yang mencapai US$423 per ton, atau sekitar Rp7,19 juta per ton, dengan asumsi kurs Rp17.000 per dolar AS. Peningkatan sebesar 10 persen dalam satu pekan yang berakhir pada 8 April ini menandai kenaikan tertinggi sejak Agustus 2023.

Fenomena ini tidak muncul dari ruang hampa, melainkan merupakan akumulasi dari meningkatnya biaya produksi pertanian, terutama bahan bakar dan pupuk, yang melambung tinggi akibat eskalasi konflik di Timur Tengah. Dampaknya sangat dirasakan oleh para petani di Thailand, di mana margin keuntungan yang kian menipis membuat mereka terpaksa menunda atau bahkan menghentikan penanaman padi demi menghindari kerugian yang lebih besar. Analis komoditas senior Rabobank di Singapura, Oscar Tjakra, memberikan pandangan mendalam mengenai situasi ini. Ia menyebutkan bahwa selain masalah biaya operasional, para petani juga berhadapan dengan fenomena alam yang ekstrem. Musim kemarau panjang yang berkepanjangan telah menyebabkan penurunan hasil panen secara drastis, yang pada gilirannya mempersempit pasokan beras di pasar internasional. Situasi ini diperburuk oleh penguatan mata uang baht Thailand, serta tingginya biaya pengiriman dan premi asuransi pengiriman akibat ancaman keamanan di jalur pelayaran global. Mengingat Thailand merupakan eksportir beras terbesar ketiga di dunia menurut data USDA, guncangan di sektor pertanian negara ini secara otomatis berdampak pada stabilitas harga pangan di seluruh kawasan Asia bahkan dunia. Saat ini, para petani sedang dalam fase krusial mengumpulkan panen musim kedua dan bersiap menghadapi musim tanam utama yang dimulai bulan Mei mendatang. Di luar tantangan sektor pertanian, dinamika ekonomi global juga menunjukkan tekanan pada berbagai instrumen investasi dan kebijakan fiskal negara-negara berkembang. Diskusi mengenai pentingnya menjaga ketahanan anggaran melalui pengurangan subsidi, sebagaimana disarankan oleh lembaga internasional seperti IMF dan World Bank, kini menjadi perhatian serius bagi banyak pengambil kebijakan. Ketidakpastian pasar kerja juga menjadi isu krusial di tahun 2026, di mana penetrasi kecerdasan buatan dan ketatnya persaingan memicu kekhawatiran di kalangan pencari kerja. Kondisi pasar modal global pun ikut terpengaruh, dengan indeks harga saham yang cenderung fluktuatif merespons ketegangan geopolitik yang terus membayangi. Di tengah situasi yang menantang ini, stabilitas ekonomi nasional menjadi prioritas utama pemerintah dalam merumuskan langkah strategis untuk meredam dampak inflasi pangan dan energi. Sektor pertanian, yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan, kini membutuhkan perhatian ekstra melalui inovasi teknologi budidaya padi untuk memastikan keberlangsungan produksi di tengah perubahan iklim yang semakin tidak menentu





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rupiah Menguat ke 17.164, Defisit APBN Terus Dibayangi Lonjakan Harga MinyakHingga pukul 09.03 WIB rupiah ditransaksikan di Rp 17.164 per dolar AS. Posisi itu menguat 25 poin atau 0,15 persen dari posisi sebelumnya di level Rp 17.189 per dolar AS

Read more »

Bantu Masyarakat Hadapi Lonjakan Biaya Kesehatan, Allianz Life Luncurkan Produk TerbaruPT Asuransi Allianz Life Indonesia (Allianz Life) dan PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia (Allianz Syariah), meluncurkan produk asuransi kesehatan terbarunya.

Read more »

BPOM Perketat Pengawasan Ketamin Pasca Lonjakan Distribusi yang SignifikanBPOM menerbitkan regulasi baru untuk mengawasi ketamin setelah mencatat lonjakan distribusi yang signifikan dari tahun 2022 hingga 2024, demi mencegah penyalahgunaan obat.

Read more »

Ada El Nino Godzilla, Bagaimana Produksi Beras Indonesia? Ini Jawaban Mentan AmranMentan Amran Sulaiman memaparkan upaya menjaga produksi beras di tengah tantangan El Nino Godzilla.

Read more »

Lonjakan Gila, Pengguna MeledakIndustri aset kripto di Indonesia dinilai semakin matang, baik dari ekosistem yang semakin lengkap, regulasi yang semakin jelas, hingga adopsi pengguna yang semakin masif

Read more »

BPOM Perluas Vaksin untuk Dewasa Cegah Lonjakan CampakLonjakan kasus campak di Indonesia mendorong perubahan kebijakan vaksinasi. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencatat sebanyak 2.220 kasus dengan

Read more »