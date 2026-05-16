Longsor Tambang Emas Illegal di Sijunjung: Rantai Tanggung Jawab dan Peristiwa Sebelumnya

Artikel ini membahas tentang longsor tambang emas ilegal di Sijunjung, penyebabnya, dan siapa yang bertanggung jawab atas tragedi ini. Selain itu, juga dibahas tentang peristiwa serupa di Sumatera Barat dan upaya pemerintah untuk menghentikan aktivitas tambang ilegal.

Longsor terjadi di lokasi tambang emas ilegal di Sintuk, Jorong Koto Guguk, Nagari Guguk, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, Kamis (14/5/2026) sekitar pukul 12.30 WIB. Saat itu, 12 pekerja tengah menambang emas menggunakan mesin pompa air dan dulang. Tiba-tiba, tebing setinggi sekitar 30 meter dari titik penambangan longsor besar dan langsung menimbun para pekerja. Tiga orang berhasil menyelamatkan diri.

Namun, sembilan pekerja lain tidak sempat menghindar. Mereka tertimbun tanah dan bebatuan. Lima korban pertama ditemukan sekitar pukul 13.00 WIB, sedangkan empat korban lain ditemukan sekitar pukul 17.00 WIB. Sembilan korban tewas itu adalah Atan, Haris Hendri Saputra, Ibrahim Julian, Marsel Novendra, Widio Almadani, Delfi Ardi, Madi, Acai, dan Ditol.

Seluruh korban kemudian diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Lokasi tambang berada di kebun karet di area perbukitan. Kawasan itu juga berada di sekitar pertemuan tiga sungai, yakni Batang Sinamar dan Batang Ombilin yang bermuara ke Batang Kuantan. Kondisi tanah di sekitar lokasi diduga labil.

Wali Nagari Guguk Zainal menyebut, beberapa hari sebelum kejadian, cuaca tidak menentu dan hujan sering turun. Kondisi itu diduga memperbesar risiko tebing runtuh. Pada Kamis pagi, sebagian petambang sebenarnya sudah diperingatkan agar tidak menambang karena cuaca tidak menentu. Namun, peringatan itu tidak diindahkan.

Mereka tetap beraktivitas di lokasi tambang. Risiko itu menjadi lebih besar karena aktivitas dilakukan di tambang tanpa izin. Penambangan seperti ini umumnya tidak mengikuti kaidah keselamatan dan praktik pertambangan yang baik. Akibatnya, pekerja menjadi pihak paling rentan ketika bencana terjadi.

Tambang emas ilegal di Nagari Guguk disebut sudah beroperasi sekitar dua tahun. Aktivitasnya semakin gencar saat harga emas melambung. Bagi sebagian warga, tambang menjadi sumber penghasilan utama. Zainal menyebut, warga sulit dilarang karena mereka menggantungkan hidup dari aktivitas tersebut.

Di sisi lain, kepolisian menyatakan sudah beberapa kali memberi imbauan dan melakukan penertiban agar warga tidak menambang di lokasi berbahaya. Namun, praktik tambang ilegal kerap berjalan seperti ”kucing-kucingan”. Menurut Polda Sumbar, saat petugas datang, para petambang tidak berada di lokasi. Setelah petugas pergi, mereka kembali beraktivitas.

Masalah ini menunjukkan bahwa penertiban saja belum cukup. Pemerintah perlu menghadirkan jalan keluar ekonomi, pengawasan yang konsisten, serta penegakan hukum terhadap pemodal dan pengendali tambang, bukan hanya pekerja lapangan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menegaskan bahwa pertambangan tanpa izin harus dihentikan. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sumbar Helmi Heriyanto menyatakan, tragedi ini menjadi bukti bahwa tambang ilegal merusak lingkungan sekaligus mengancam nyawa.

Gubernur Sumbar Mahyeldi menginstruksikan penghentian seluruh aktivitas tambang ilegal. Dinas ESDM Sumbar juga berkoordinasi dengan Polda Sumbar dan jajaran terkait untuk menindaklanjuti peristiwa di Sijunjung. Polres Sijunjung menyelidiki kemungkinan unsur pidana dalam kasus ini. Penyidik mengumpulkan bahan, keterangan, dan memeriksa saksi.

Jika ditemukan unsur pidana, kasus akan dilanjutkan sesuai prosedur hukum. Lokasi tambang sudah ditutup sementara. Tim gabungan juga dijadwalkan mengecek lokasi untuk mengonfirmasi kronologi kejadian sekaligus menindak aktivitas pertambangan emas tanpa izin di kawasan tersebut. Tragedi longsor di tambang emas ilegal Sijunjung tidak bisa hanya dilihat sebagai kecelakaan kerja.

Ada rantai tanggung jawab yang lebih luas, mulai dari pelaku di lapangan hingga pihak yang memungkinkan aktivitas ini terus berlangsung. Di tingkat paling dekat, tanggung jawab ada pada pemilik tambang dan pemilik alat yang mengoperasikan kegiatan tanpa izin. Mereka mengetahui risiko, tetapi tetap menjalankan aktivitas tanpa standar keselamatan yang memadai. Namun, tanggung jawab tidak berhenti di situ.

Walhi Sumbar menilai ada keterlibatan pemodal besar di balik tambang ilegal. Aktivitas dengan alat berat dan biaya tinggi menunjukkan ini bukan sekadar usaha kecil warga. Menurut Walhi Sumbar, negara juga memikul tanggung jawab. Lemahnya pengawasan, penegakan hukum yang tidak menyentuh aktor utama, serta pembiaran berulang membuat tragedi seperti ini terus terjadi dan memakan korban jiwa.

Tragedi Sijunjung bukan kejadian tunggal. Berdasarkan catatan, sedikitnya 45 orang tewas dalam enam peristiwa longsor tambang emas ilegal di Sumatera Barat selama 2020-2026. Kecelakaan paling sering terjadi di Solok Selatan, disusul Sijunjung dan Solok





