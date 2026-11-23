BPBD DKI Jakarta tangani longsor susulan di Jalan Langgar II, Pejaten Timur yang tutup akses dan genangi 60 rumah. Pemprov percepat turap permanen.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan penanganan darurat di kawasan Jalan Langgar II, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, setelah terjadinya longsor susulan pada Sabtu (21/11) sore tahun 2026.

Kejadian ini memutus akses jalan warga serta menyebabkan genangan banjir yang menggenangi 60 rumah akibat tersumbatnya aliran air kali oleh material longsor. Tim Reaksi Cepat BPBD DKI Jakarta segera turun ke lokasi untuk memastikan keamanan dan mendata kebutuhan mendesak para warga terdampak.

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Mekanisme Terjadinya Longsor dan Luapan Air

Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Marulitua Sijabat mengonfirmasi bahwa insiden tersebut dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi sebelumnya. Material longsor yang bergeser menutup sebagian aliran Saluran Penghubung Poltangan sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dengan lancar.

Sumbatan tersebut memicu luapan air yang menggenangi permukiman di RT 13 dan RT 14 RW 08 dengan ketinggian mencapai 30 sentimeter di RT 13 dan mencapai 50 sentimeter di titik terdalam RT 14. Kondisi tanah yang jenuh air membuat stabilitas lereng menurun drastis sehingga berpotensi terjadi longsor lanjutan.

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Penurunan kondisi tanah ini merupakan faktor utama yang menyebabkan pemerintah harus memasang terpal penutup sebagai tindakan pencegahan awal. Upaya ini dilakukan untuk melindungi area tanah yang masih labil dari erosi lebih lanjut selama proses evakuasi dan pemantauan berjalan.

Respons Pemerintah dan Koordinasi Pihak Terkait

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Cyril Raoul Hakim atau Chico Hakim menyatakan bahwa kekhawatiran warga di Pejaten Timur sangat dipahami oleh pemerintah daerah. Pemerintah berkomitmen untuk tidak hanya mengandalkan penanganan sementara seperti pemasangan terpal, tetapi juga mempercepat pembangunan struktur turap permanen demi keamanan jangka panjang.

Koordinasi intensif telah dilakukan dengan berbagai instansi termasuk kelurahan, ketua RW, Suku Dinas Sumber Daya Air, serta Dinas Pemadam Kebakaran. Seluruh elemen ini bekerja sama untuk memantau kondisi tanah yang rapuh dan memastikan proses evakuasi berjalan dengan tertib dan aman bagi seluruh penduduk yang terdampak.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah memberikan instruksi spesifik agar penanganan di lokasi ini bersifat permanen. Pembangunan turap menjadi prioritas utama untuk mencegah terulangnya bencana serupa di masa depan, mengingat lokasi ini pernah mengalami kejadian longsor serupa pada tanggal 10 hingga 11 November 2026.

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Dampak Sosial dan Langkah Lanjutan untuk Warga

BPBD DKI Jakarta memastikan bahwa tidak ada korban jiwa dalam peristiwa longsor susulan ini. Sebagian besar warga terdampak memilih untuk bertahan di lantai dua rumah masing-masing untuk menghindari genangan air, sementara sebagian lainnya memilih untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman hingga kondisi lingkungan stabil.

Pemerintah mengimbau warga di sekitar lokasi untuk tidak mendekati area longsor karena kondisi tanah masih sangat berpotensi bergerak, terutama ketika hujan turun. Warga yang membutuhkan bantuan logistik atau informasi dapat menghubungi Call Center Jakarta Siaga 112 atau langsung berkoordinasi dengan petugas yang berada di lapangan.

Proses penanganan darurat ini akan terus berlanjut hingga kondisi lingkungan kembali normal dan pembangunan infrastruktur penahan tanah selesai. Pemprov DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk mendampingi warga terdampak secara penuh guna memulihkan kehidupan masyarakat di Pejaten Timur sesuai dengan jadwal dan standar keselamatan yang ditetapkan.