Longsor Ekstrem Di Eco Park Pelaga Badung Timbul 23 Tamu, 2 Orang Masih Hilang

Longsor di Eco Park Pelaga Badung pada 1 November 2024 menimbun tenda glamping. Hingga 2 November, dua warga masih dicari di tengah operasi gabungan basarnas dan kepolisian.

Kejadian tanah longsor ekstrem terjadi di kawasan Eco Park Pelaga Glamping Retreat, Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Bali, pada Minggu malam 1 November 2024. Bencana ini terjadi sekitar pukul 23.00 Wita akibat curah hujan sangat lebat yang memicu pergerakan massa tanah di area berbukit. Sebanyak dua puluh tiga tamu yang sedang menginap di lokasi tersebut menjadi korban kejadian yang merusak empat unit tenda glamping.

Berdasarkan data resmi, dua puluh satu orang berhasil selamat dari bencana ini dan berada dalam kondisi aman. Namun, pencarian terus dilakukan untuk menemukan dua orang korban yang belum teridentifikasi posisinya, yaitu satu Warga Negara Indonesia bernama Bangkit Mubarok dan satu Warga Negara Asing dengan identitas yang masih belum diketahui secara pasti. Keduanya merupakan penghuni unit nomor 6 yang tertimbun material longsor.

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Mekanisme Longsor Dan Data Curah Hujan

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali, Gede Teja Bhusana, menjelaskan bahwa pemicu utama bencana ini adalah intensitas hujan yang mencapai seratus dua puluh satu milimeter per hari di kawasan Pelaga. Eco Park Pelaga yang memiliki luas empat hektar dan menampung dua puluh lima unit tenda glamping tersebut berada di lokasi dengan topografi kemiringan jurang serta pinggiran sungai Tukad Yeh Kilap.

Kondisi topografi yang curam combined dengan intensitas hujan tinggi menyebabkan material tanah bergerak dan menimbun area tenda. Salah satu tenda glamping bahkan hanyut terbawa arus sungai akibat tekanan air yang kuat. Peristiwa ini menegaskan kerentanan lokasi wisata yang dibangun di bantaran sungai terhadap fenomena cuaca ekstrim yang semakin sering terjadi di wilayah Bali.

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Posisi Pihak Terkait Dan Strategi Pencarian

Kasi Humas Polres Badung, Ipda Ni Nyoman Yuni Eltari, mengonfirmasi bahwa dua orang laki-laki yang menjadi korban tertimbun merupakan prioritas utama dalam operasi pencarian. Tim gabungan yang terdiri dari seratus twenty tiga personel dari berbagai instansi bekerja keras mencari kedua korban tersebut. Operasi ini melibatkan bantuan anjing pelacak dari Kepolisian Daerah Bali untuk mendeteksi jejak korban di area yang tertutup material.

Pihak berwenang juga melakukan tindakan teknis untuk mempermudah pencarian, yaitu dengan menutup sebagian pintu air bendungan di hulu sungai. Langkah ini diambil untuk mengurangi debit air yang mengalir ke hilir sehingga tim penyelamat dapat menyusuri aliran sungai hingga ke Bendungan Batul Lantang yang berjarak sekitar lima ratus meter dari lokasi longsor. Kendala akses jalan yang masih tertutup material longsor membuat pergerakan personel dan peralatan memerlukan penanganan khusus.

Dampak Luas Dan Langkah Selanjutnya

Selain kejadian di Badung, hujan lebat juga menyebabkan kerusakan infrastruktur di berbagai kabupaten lain di Bali pada Minggu 1 November. Di Kabupaten Gianyar terjadi lima belas titik bencana termasuk delapan tanah longsor, empat pohon tumbang, dan satu jalan jebol. Kabupaten Tabanan mencatat sebelas titik bencana dengan dominasi pohon tumbang dan longsor di area perbukitan.

Kabupaten Karangasem mengalami dampak signifikan dengan tercatat adanya satu dua titik bencana, tujuh pohon tumbang, dan satu pelinggih roboh. Sementara itu, Kabupaten Buleleng melaporkan lima titik bencana dan Kabupaten Klungkung mengalami sepuluh titik bencana termasuk satu kejadian banjir. Operasi pencarian oleh Basarnas dan kepolisian akan dilanjutkan pada hari berikutnya untuk memastikan keselamatan seluruh tamu yang terdampak.