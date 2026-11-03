Longsor Eco Park Pelaga Badung: 2 Orang Hilang dan Pencarian Berlanjut di Lokasi Glamping

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bali mengonfirmasi longsor di Eco Park Pelaga yang menimbun tenda glamping. Dua orang masih dicari setelah hujan lebat menyebabkan kerusakan infrastruktur.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali melaporkan adanya kejadian tanah longsor di kawasan Eco Park Pelaga Glamping Retreat, Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, yang terjadi pada Minggu malam, 1 November, dan berlangsung hingga Senin, 2 November 2026. Kecelakaan maut ini disebabkan oleh curah hujan sangat lebat dan angin kencang yang melanda wilayah tersebut, menimbun infrastruktur penginapan dan mengakibatkan dua tamu menginap berada dalam status hilang hingga saat ini.

Mekanisme Longsor dan Statistik Korban di Lokasi

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bali, Gede Teja Bhusana, menerangkan bahwa bencana tanah longsor terjadi sekitar pukul 23.00 WITA pada 1 November 2026. Peristiwa ini memicu kerusakan serius pada empat tenda glamping, dengan salah satu tenda terdampak hanyut terbawa arus sungai ke hilir. Pemicu utama bencana ini adalah hujan dengan intensitas sangat tinggi yang mencatatkan angka 121 milimeter dalam sehari di kawasan Pelaga.

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Kawasan Eco Park Pelaga yang mengalami bencana memiliki luas empat hektar dan dilengkapi dengan total 25 unit tenda glamping. Topografi lokasi yang rawan bencana terletak di area kemiringan atau jurang, serta berada di pinggir aliran sungai Tukad Yeh Kilap. Kondisi geografis ini menjadi faktor utama mengapa material longsor dapat menimbun struktur tenda dengan cepat dan membawa hanyut bangunan yang terkena dampak langsung.

Tim penyelamatan mencatat adanya dua puluh tiga tamu yang sedang menginap di lokasi saat kejadian terjadi. Dari jumlah tersebut, dua puluh satu orang berhasil selamat dan dievakuasi dengan aman. Saat ini, pencarian sedang difokuskan pada dua orang yang masih hilang, di antaranya seorang warga negara Indonesia bernama Bangkit Mubarok, dan satu orang warga negara asing yang identitasnya belum dapat dikonfirmasi oleh pihak berwenang.

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Posisi Pihak Terkait dan Koordinasi Penegakan Hukum

Polres Badung melalui Kasi Humas, Ipda Ni Nyoman Yuni Eltari, mengonfirmasi bahwa kedua korban yang tertimbun merupakan laki-laki dan penghuni ruang nomor 6 di area glamping tersebut. Operasi gabungan pencarian dan evakuasi melibatkan kekuatan gabungan sebanyak 123 personel dari berbagai instansi pemerintah, termasuk dukungan dari Kepolisian Daerah Bali dan penggunaan anjing pelacak atau K9 untuk meningkatkan efisiensi pencarian.

Pihak kepolisian dan tim gabungan menekankan bahwa kondisi medan yang berat dan letak lokasi yang berdekatan dengan aliran sungai menjadi tantangan utama dalam operasional pencarian. Material longsor masih menutupi sebagian akses jalan menuju titik kejadian, sehingga mobilitas personel dan pengiriman peralatan evakuasi memerlukan penanganan logistik yang khusus dan hati-hati agar tidak menghambat proses pencarian.

Ipda Ni Nyoman Yuni Eltari juga mengingatkan bahwa kondisi cuaca dan perkembangan situasi di lapangan menjadi faktor penentu dalam menentukan pola serta keamanan pelaksanaan pencarian. Seluruh personel yang terlibat di lapangan diinstruksikan untuk mengutamakan keselamatan pribadi dan mewaspadai potensi tanah longsor susulan maupun peningkatan debit air sungai yang dapat membahayakan nyawa petugas.

Dampak Nyata dan Langkah Selanjutnya yang Ditetapkan

Sebagai tindakan mitigasi untuk memfasilitasi pencarian, pihak berwenang telah melakukan penutupan sebagian pintu air bendungan di hulu sungai. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi debit aliran air ke sungai Tukad Yeh Kilap, sehingga tim penyelamat dapat menyusuri sepanjang sungai hingga mencapai Bendungan Batul Lantang yang berjarak sekitar 500 meter dari lokasi kejadian dengan lebih aman.

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Sampai dengan pukul 17.30 WITA pada 2 November 2026, tim gabungan belum berhasil menemukan kedua korban hilang. Operasi pencarian dan evakuasi akan dilanjutkan pada hari berikutnya dengan strategi penyemprotan air pada timbunan tanah di area tenda untuk mengungkap sisa material longsor. Seluruh upaya difokuskan untuk memastikan bahwa tidak ada korban jiwa yang tertinggal di bawah reruntuhan tanah.

Bencana ini terjadi di tengah kondisi cuaca ekstrem yang melanda hampir seluruh wilayah Provinsi Bali pada malam hari tersebut. Kabupaten Badung mencatat enam titik bencana, termasuk satu jalan jebol, tiga longsor, satu pohon tumbang, dan satu tembok roboh. Kabupaten Gianyar mencatat titik bencana paling banyak dengan lima belas titik, di antaranya delapan longsor dan empat pohon tumbang, diikuti oleh Karangasem dengan dua belas titik dan Bangli dengan sebelas titik bencana.