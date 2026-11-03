Longsor dan Banjir di Sukabumi: Daeng Sutisna Ungkap Kerugian dan Korban

BPBD Sukabumi laporkan longsor di Bojonggenteng dan banjir di Parungkuda pada 3 November 2026. Tim gabungan segera menindaklanjuti dampak cuaca ekstrem.

Daeng Sutisna, petugas Pusat Data dan Informasi (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sukabumi, memberikan rincian lengkap mengenai dua bencana alam yang terjadi di wilayah Kabupaten Sukabumi pada hari Selasa, 3 November 2026. Peristiwa ini melibatkan tanah longsor di Kecamatan Bojonggenteng dan banjir di Kecamatan Parungkuda yang disebabkan oleh curah hujan tinggi dan kondisi drainase yang lemah. Kejadian ini menyoroti kerentanan infrastruktur terhadap cuaca ekstrem di musim penghujan saat ini.

Mekanisme Kerusakan Akibat Longsor dan Banjir

Tanah longsor pertama terjadi di Kampung Cilubang RT 10/01, Desa Cipanengah, Kecamatan Bojonggenteng, tepat pada pukul 17.30 WIB. Material longsoran menghantam bangunan dengan kekuatan yang cukup signifikan, hingga menyebabkan sebagian tembok rumah warga jebol. Dampak dari bencana tanah longsor ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mengakibatkan kerugian material yang cukup besar bagi pemilik rumah. Estimasi kerugian yang ditaksir oleh petugas BPBD Sukabumi mencapai angka Rp 15 juta. Kerugian ini mencakup biaya perbaikan struktur bangunan dan material yang rusak akibat hantaman longsor yang menghancurkan sebagian dinding pemisah rumah.

Also read Banjir-Longsor Terjang Lumajang, Akses Malang-Lumajang Putus dan 117 KK Terisolasi

Sementara itu, bencana banjir menerjang Kampung Gang Metro, Desa Parungkuda, Kecamatan Parungkuda pada pukul 16.15 WIB. Kejadian ini dipicu oleh jebolnya penahan tembok drainase di Perumahan BMI 6. Tembok drainase tersebut tidak sanggup menahan debit air hujan yang sangat tinggi, sehingga terjadi kebocoran massal. Air yang deras membawa material lumpur masuk ke dalam area pemukiman, yang turut menyebabkan dinding tiga rumah warga ikut jebol. Proses ini menunjukkan bahwa sistem drainase yang sudah ada tidak lagi memadai untuk menangani intensitas hujan yang terjadi di wilayah tersebut.

Posisi Korban dan Tanggapan Petugas

Dampak dari tanah longsor di Bojonggenteng menimpa dua kepala keluarga dengan total enam jiwa, yaitu Bapak Jujun dan Bapak Obay. Kondisi rumah yang rusak serta adanya ancaman pergerakan tanah yang terus-menerus membuat para penghuni tidak berani bertahan di lokasi tersebut. Kepatuhan terhadap imbauan keamanan sangat tinggi, sehingga seluruh anggota keluarga segera melakukan evakuasi mandiri. Mereka mengungsi ke rumah saudara sebagai langkah pencegahan dini untuk menghindari risiko longsor susulan yang mungkin terjadi kapan saja. Kebutuhan mendesak saat ini meliputi bronjong, karung, dan berbagai material bangunan lainnya untuk memperkuat struktur tanah di sekitar rumah.

Advertisement

Di sisi lain, situasi di Parungkuda menunjukkan hasil yang lebih tenang dari segi keamanan jiwa. Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun warga yang harus mengungsi akibat kejadian di Parungkuda tersebut. Meskipun air membawa lumpur ke dalam rumah dan menyebabkan kerusakan dinding, para warga masih mampu bertahan di tempat tinggal mereka. Petugas Daeng Sutisna menekankan bahwa kondisi ini terjadi karena air banjir tidak setinggi atau sekuat longsor di Bojonggenteng. Namun, kerusakan infrastruktur rumah tetap memerlukan perhatian serius untuk perbaikan segera agar tidak terjadi infeksi atau masalah kesehatan lainnya.

Dampak Nyata dan Langkah Penanganan Selanjutnya

Tim gabungan yang terdiri dari BPBD bersama P2BK, unsur TNI, Polri, dan relawan gabungan telah diterjunkan ke kedua lokasi untuk melakukan penanganan serta pendataan lanjutan. Kehadiran tim ini bertujuan untuk memastikan keamanan warga dan mempercepat proses perbaikan infrastruktur yang rusak. BPBD Sukabumi terus memberikan imbauan kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap bahaya dampak cuaca ekstrem di musim penghujan ini. Langkah ini sangat krusial karena pola cuaca yang tidak menentu memerlukan kesiapsiagaan yang tinggi dari seluruh elemen masyarakat.

Langkah selanjutnya melibatkan pendistribusian bantuan material seperti bronjong dan karung kepada warga yang terdampak. BPBD Sukabumi juga akan melakukan pemantauan ketat terhadap kondisi tanah di Kampung Cilubang untuk mencegah longsor susulan. Masyarakat diimbau untuk terus memantau perkembangan kondisi cuaca dan melaporkan segera jika terdapat tanda-tanda bahaya pergerakan tanah. Upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan relawan ini menjadi kunci utama dalam menangani bencana yang terjadi di wilayah Sukabumi saat ini.