Longsor Badung: Dua Warga Tertimbun di Eco Park Pelaga, Tim SAR Gawat Siaga

Pencarian dua korban tertimbun longsor di Eco Park Pelaga, Badung, Bali, Senin 2 November. Korban WNI dan WNA belum ditemukan. Tim SAR dan 123 personel gabungan turun ke medan berat.

Dua orang warga dilaporkan hilang dan tertimbun material longsor di penginapan kawasan Eco Park Pelaga Glamping Retreat, yang terletak di Banjar Bukit Munduk Tiying, Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Bali pada Senin, dua November. Pencarian intensif segera dilakukan oleh tim gabungan yang melibatkan lebih dari seratus personel dari berbagai instansi pemerintah dan dukungan warga setempat.

Detail Korban Longsor Di Lokasi Badung

Korban pertama yang telah teridentifikasi adalah Bangkit Mubarok, seorang warga negara Indonesia berusia tiga puluh tahun. Sementara itu, satu korban lainnya adalah seorang warga negara asing yang identitasnya masih dalam proses verifikasi oleh pihak berwajib.

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Berdasarkan keterangan tertulis dari Kasi Humas Polres Badung, Ipda Ni Nyoman Yuni Eltari, kedua korban tersebut adalah penghuni unit kamar nomor enam di area glamping. Hingga saat ini, keberadaan keduanya masih belum ditemukan, sehingga mereka menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan operasi pencarian dan evakuasi lanjutan yang sedang berlangsung.

Operasi Gabungan Di Medan Berat Petang

Operasi gabungan ini mengerahkan total kekuatan sebanyak seratus dua puluh tiga personel dari berbagai instansi untuk mengevakuasi lokasi kejadian. Lokasi longsor berada di kawasan perbukitan dengan kondisi medan yang tergolong berat dan berdekatan dengan aliran sungai, sehingga memperlambat proses evakuasi.

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Material longsor masih menutupi sebagian akses jalan menuju titik kejadian. Hal ini menyebabkan mobilitas personel bantuan dan peralatan evakuasi canggih memerlukan penanganan khusus agar dapat masuk ke zona bencana tanpa menghambat arus kerja.

Kondisi cuaca serta perkembangan situasi dinamika di lapangan menjadi faktor krusial dalam menentukan pola dan strategi keamanan pelaksanaan pencarian. Seluruh personel yang terlibat diingatkan untuk mengutamakan keselamatan kerja serta mewaspadai potensi longsor susulan atau peningkatan debit air sungai yang tidak terduga.

Proses Pelaporan Dan Respon Sar Denpasar

Kepala Kantor SAR Denpasar, I Nyoman Sidakarya, menegaskan bahwa kantor tersebut menerima laporan pertama kejadian pada Senin, dua November, pukul enam belas sepuluh waktu Indonesia bagian barat. Informasi awal diterima dari pemilik glamping yang mencurigai adanya dua pengunjung di dalam bangunan saat longsoran tebing terjadi.

Upaya pencarian awal sempat dilakukan oleh pihak pengelola bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung, Camat Petang, dan Polsek Petang. Namun, proses tersebut terpaksa dihentikan sementara karena terhalang hujan lebat serta kondisi akses jalan menuju lokasi yang curam dan berbahaya.

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Pihak pengelola Eco Park Pelaga Glamping Retreat kemudian melaporkan kejadian tersebut secara resmi kepada Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar untuk meminta bantuan tim SAR profesional. Menindaklanjuti laporan tersebut, Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar segera memberangkatkan satu tim rescue yang terdiri dari sembilan personel menuju lokasi kejadian untuk melanjutkan upaya penyelamatan.

Tim SAR berkomitmen untuk melakukan pencarian dan pertolongan terhadap dua orang yang diduga tertimbun material longsor dengan tetap memprioritaskan kondisi medan dan faktor keselamatan personel di lapangan. Hingga berita ini disusun, proses penanganan masih berlangsung aktif dan informasi perkembangan operasi akan disampaikan lebih lanjut oleh otoritas terkait.