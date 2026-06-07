Longboat Mati Mesin di Perairan Banda, Semua Penumpang Selamat Berkat Perbaikan Darurat dan Respons SAR

Sebuah longboat yang mengangkut 20 penumpang mengalami mati mesin di perairan antara Pulau Hatta dan Desa Dender, Banda. Meski Tim SAR Gabungan sudah dikerahkan, penumpang berhasil memperbaiki mesin secara darurat sehingga kapal dapat melanjutkan perjalanan. Tidak ada korban dalam insiden ini.

Suatu insiden terjadi di Perairan Banda ketika sebuah longboat yang membawa 20 penumpang mengalami mati mesin saat melakukan perjalanan dari Pulau Hatta menuju Banda Besar.

Kejadian ini berarti perjalanan yang seharusnya biasa menjadi situasi darurat di tengah laut. Laporan pertama kali diterima oleh Koordinator Pos SAR Banda, Ezau Risamasu, pada pukul 08.27 WIT dari pelapor bernama Fardy. Info tersebut menyebutkan terjadi gangguan terhadap satu unit longboat di sekitar Perairan Pulau Hatta dan Desa Dender. Lokasi yang berada di tengah laut memerlukan respons cepat dari pihak berwenang.

Namun, antesyen dari tim penyelamat yang dikerahkan, kabar baik tiba terlebih dahulu. Para penumpang menunjukkan ketenangan luar biasa dengan berusaha memperbaiki mesin yang rusak. Upaya mereka berbuah manis; salah satu mesin motor tempel berhasil diperbaiki secara darurat. Hasilnya longboat tersebut dapat kembali berlayar dan melanjutkan perjalanan ke pelabuhan rakyat di Banda Besar.

Tim SAR Gabungan yang sebelumnya bergerak menggunakan RIB (Rigid Inflatable Boat) dari Pos SAR Banda mendapatkan kabar bahwa evakuasi tidak diperlukan lagi karena kapal sudah bisa berjalan sendiri. Semua penumpang akhirnya tiba dengan selamat di tujuan tanpa ada korban jiwa. Insiden ini menegaskan pentingnya kesiapsiagaan dan kerja sama antara masyarakat dan tim SAR. Penumpang yang为此展现出主动性和冷静，防止了可能的海上事故。Ezau Risamasu menyampaikan bahwa para penumpang mengucapkan terima kasih kepada Tim SAR Gabungan atas respons cepat mereka.

Fardy, pelapor, turut membenarkan bahwa semua orang selamat. Kasus ini menjadi contoh bahwa dengan kerja sama dan kegigihan," "krisis" dapat diatasi tanpa harus menunggu bantuan eksternal. Selain itu, berita ini juga menuai perhatian karena banyaknya insiden serupa yang terjadi di wilayah lainnya, seperti evakuasi KM Lapopo Expres di Banggai Laut, KM Babasal Star, dan KM Jayasena di Tanjung Layar, yang semuanya berhasil diselamatkan oleh Tim SAR Gabungan.

Situasi ini mengingatkan kita akan pentingnya pemeliharaan mesin dan Kewaspadaan saat berlayar, terutama di perairan yang mungkin memiliki kondisi cuaca dan arus yang tidak stabil. Pemerintah daerah, seperti Pemkab Maluku Tengah yang memperkenalkan Mesin Cetak E-KTP Banda, juga berupaya meningkatkan layanan di kepulauan, meski itu memiliki hubungan tidak langsung dengan keselamatan laut, namun menunjukkan upaya peningkatan akses dan pelayanan di wilayah terpencil.

Secara keseluruhan, insiden longboat di Banda ini berakhir dengan damai berkat kepemimpinan inisiatif dari penumpangnya sendiri dan ketepatan respons dari tim SAR. Keselamatan di laut tetap menjadi prioritas utama dan berita ini menguatkan koordinasi antara publik dan layanan darurat dapat产生效果 yang signifikan





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Longboat Mati Mesin Banda Tim SAR Banda Penumpang Selamat Perbaikan Darurat Kapal Keselamatan Pelayaran

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