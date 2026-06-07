Lomba Lari Suroboyo 10K Debut dengan 3.000 Peserta pada 7 Juni 2026

Lomba lari jalan raya Suroboyo 10K akan digelar untuk pertama kalinya pada Minggu (7/6/2026) pukul 05.00 WIB dengan start-finish di Balai Kota Surabaya. Sebanyak 3.000 pelari akan menjajal rutenya yang melintasi sejumlah ruas utama kota. Perlengkapan peserta dikemas dalam tas hitam berisi jersei, minuman isotonik, teh, air minum, susu, air kelapa, kudapan, pasta gigi, deodoran, balsem, losion, sampo, suplemen, dan kupon. Peserta juga bisa membeli makanan tambahan di lokasi. Peserta Ivanda Bayu berharap finis dengan waktu terbaik sekitar 45 menit, sedangkan Yunita dari Yogyakarta bertekad memperbaiki catatan waktunya sekitar 52 menit. Lomba ini bagian dari The Ultimate 10K Series setelah Bandoeng 10K, dengan seri berikutnya di Tangerang dan Semarang. Rute melalui Jalan Wali Kota Mustajab, Gubeng Pojok, Pemuda, Panglima Sudirman, Urip Sumoharjo, balik di Simpang Pandegiling, Basuki Rahmat, Embong Malang, Blauran, Bubutan, Penghela, Pahlawan, Gemblongan, Genteng Kali, Ngemplak, kembali ke Wali Kota Mustajab. Batas waktu 120 menit, dengan pos minum/kesehatan di Km 2-3, 5, 7-8, pos pisang di Km 8. RS Siloam dan RS Adi Husada Undaan sebagai rujukan darurat. Peserta Akhmad Rizal memuji rute karena menghindari Jalan Tunjungan yang berhubungan dengan CFD dan HBKB. Bank BJB selaku penyelenggara bersama berharap sukses seperti Bandoeng 10K untuk menyapa nasabah di empat kota Jawa.

Ajang Suroboyo 10K siap digelar Minggu (7/6/2026) pagi. Sebanyak 3.000 pelari akan menjajal lintasan 10 kilometer yang melintasi sejumlah ruas utama Kota Surabaya. Lomba lari jalan raya Suroboyo 10K akan debut pada Minggu (7/6/2026) pukul 05.00 WIB dengan start-finish di pelataran Balai Kota Surabaya , Jalan Wali Kota Mustajab.

Hingga Sabtu (6/6/2026) pukul 18.00 WIB, peserta masih berdatangan ke Pos Bloc Surabaya di Jalan Kebon Rojo untuk mengambil paket perlengkapan berisi jersei, minuman isotonik, teh, air minum, susu, air kelapa, kudapan, pasta gigi, deodoran, balsem, losion, sampo, suplemen, dan kupon rabat. Peserta juga dapat membeli makanan, minuman, dan perlengkapan tambahan di lokasi. Ivanda Bayu, salah satu peserta, berharap lomba berjalan lancar dan finis dengan waktu terbaiknya sekitar 45 menit.

Ia mengatakan lari telah menjadi gaya hidupnya dan lugar untuk bersosialisasi. Suroboyo 10K merupakan bagian dari The Ultimate 10K Series setelah Bandoeng 10K dan akan diikuti sekitar 3.000 peserta. Seri berikutnya akan ke Tangerang dan Semarang. Yunita dari Yogyakarta menyatakan Surabaya yang panas menjadi tantangan tapi juga memacu semangatnya untuk memperbaiki waktu sekitar 52 menit.

Rute dimulai dari Jalan Wali Kota Mustajab, lalu Gubeng Pojok, Pemuda, Panglima Sudirman, Urip Sumoharjo, balik di Simpang Pandegiling, Basuki Rahmat, Embong Malang, Blauran, Bubutan, Penghela, Pahlawan, Gemblongan, Genteng Kali, Ngemplak, kembali ke Wali Kota Mustajab. Batas waktu menyelesaikan lomba adalah 120 menit. Pos minum dan kesehatan tersedia di Km 2-3, 5, dan 7-8, sekaligus pos pisang di Km 8. RS Siloam (Km 2-3) dan RS Adi Husada Undaan (dekat Km 9) menjadi rujukan darurat.

Peserta Akhmad Rizal menyukai rute yang dihindari Jalan Tunjungan karena CFD dan HBKB. Ia berpendapat memilih Jalan Genteng Kali tepat untuk menghindari benturan. Dondy Fabriananta, Manager Funding Retail & Digital Banking Kantor Wilayah 5 Bank BJB, berharap Suroboyo 10K sukses seperti Bandoeng 10K. Bank BJB hadir dalam The Ultimate 10K Series untuk menyapa nasabah di empat kota di Pulau Jawa





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Lari Lomba Suroboyo 10K Balai Kota Surabaya The Ultimate 10K Series Bank BJB

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