Lomba Kreasi Baris Berbaris dan Pengibaran Bendera MPR: Wadah Pembentuk Karakter Generasi Muda

MPR RI menyelenggarakan Lomba Kreasi Baris Berbaris dan Pengibaran Bendera (LKBB-PB) sebagai wahana penting dalam membentuk karakter disiplin, kesetiaan, dan persatuan generasi muda. Kegiatan ini juga menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan gotong royong.

MPR RI kembali menggelar Lomba Kreasi Baris Berbaris dan Pengibaran Bendera ( LKBB-PB ) sebagai salah satu program strategis dalam membentuk karakter generasi muda Indonesia. Kegiatan ini tidak hanya sekadar ajang kompetisi, melainkan juga wahana untuk menanamkan nilai-nilai luhur bangsa seperti disiplin, kesetiaan, persatuan, dan gotong royong.

Menurut keterangan resmi MPR, LKBB-PB menjadi momentum penting bagi generasi muda untuk menginternalisasi semangat kebangsaan yang berakar pada kearifan lokal. Semboyan luhur masyarakat Dayak Ngaju, yaitu pantang menyerah dan terus maju, menjadi inspirasi bagi para peserta untuk selalu berjuang tanpa mengenal putus asa. Nilai-nilai ini sangat relevan dengan keberagaman suku, budaya, dan agama yang menjadi kekayaan Indonesia, terutama di Kalimantan Tengah yang dikenal dengan semangat gotong royong dan persatuan.

Dalam ajang LKBB-PB, para peserta dituntut untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka dalam baris berbaris dan pengibaran bendera. Aspek yang dinilai meliputi keterampilan individu, kekompakan tim, kedisiplinan, serta keserempakan gerakan yang harmonis. Dewan juri yang terdiri dari unsur Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Purna Praja IPDN akan memberikan penilaian secara profesional dan objektif. Juara pertama di tingkat provinsi akan mendapatkan kehormatan untuk mewakili daerahnya di ajang LKBB-PB tingkat nasional yang diselenggarakan di Jakarta, bertepatan dengan peringatan Hari Konstitusi.

Hal ini menjadi kesempatan bagi generasi muda untuk berkompetisi di level yang lebih tinggi sekaligus mempererat persaudaraan antardaerah. Anies Mayangsari Muninggar, salah satu tokoh yang terlibat dalam kegiatan ini, mengingatkan para peserta bahwa kemenangan sejati bukan sekadar meraih gelar juara. Lebih dari itu, kemenangan terletak pada tumbuhnya semangat kuat untuk menjadi agen pemersatu bangsa dan generasi yang memiliki jiwa gotong royong.

Ia menekankan pentingnya komitmen terhadap Empat Pilar MPR RI, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, sebagai indikator keberhasilan yang sesungguhnya. Generasi muda diharapkan menjadi garda terdepan yang pantang menyerah dalam menjaga persatuan bangsa dan keutuhan NKRI, serta mampu membawa Bumi Tambun Bungai dan Bumi Pancasila semakin maju dan sejahtera.

Ajang LKBB-PB tahun ini juga digelar di Banten dengan target peserta dari kalangan Generasi Z, sehingga nilai-nilai kebangsaan dapat ditanamkan sejak usia dini melalui kegiatan yang menyenangkan dan penuh semangat. Penyelenggaraan LKBB-PB juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan tokoh masyarakat. Di Ngawi, Gubernur Khofifah menyalurkan bantuan sosial senilai Rp32,1 miliar untuk memperkuat perlindungan sosial warga, namun fokus utama tetap pada pembentukan karakter generasi muda melalui lomba ini.

Kegiatan serupa seperti Penas KTNA XVII dan CFD Rasuna Said juga turut memeriahkan suasana kebangsaan. Dengan adanya LKBB-PB, diharapkan generasi muda Indonesia tidak hanya unggul dalam prestasi akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, disiplin, dan cinta tanah air. Semangat ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yang membutuhkan sumber daya manusia berkualitas dan berintegritas.

Selain di Kalimantan Tengah, LKBB-PB juga telah digelar di berbagai daerah lain seperti Surabaya melalui ajang LKBB Lentera 2026 yang mempertandingkan ratusan siswa dari berbagai sekolah. Ajang tersebut memperebutkan Piala Bergilir Kemenpora RI dan menjadi bukti antusiasme generasi muda terhadap kegiatan baris berbaris. Di Kudus, Bupati Samani Intakoris menekankan pentingnya menanamkan disiplin sejak dini sebagai kunci sukses, sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam LKBB-PB.

Sementara itu, di Banggai, Pemerintah Kabupaten melalui Pesta Siaga Pramuka juga menanamkan nilai disiplin dan kepemimpinan sejak usia dini. Kegiatan-kegiatan ini saling melengkapi dalam membentuk karakter generasi muda yang tangguh dan berjiwa nasionalis. Tidak hanya di tingkat provinsi, LKBB-PB juga mendapat perhatian dari satuan tugas TNI di daerah terpencil. Seperti yang dilakukan Satgas Yonif 521/DY di Jayawijaya, mereka melatih pemuda setempat peraturan baris berbaris untuk meningkatkan disiplin dan karakter.

Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam baris berbaris universal dan dapat diterapkan di seluruh pelosok Nusantara. Tujuan upacara bendera dan manfaatnya pun penting dipelajari oleh generasi muda sebagai bentuk penghormatan kepada simbol negara. Dengan memahami makna di balik setiap gerakan, peserta LKBB-PB diharapkan memiliki rasa cinta tanah air yang mendalam. MPR RI juga menjalin kerja sama dengan Himpaudi Bangka Belitung dalam sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di kalangan pendidik PAUD.

Langkah ini krusial untuk menanamkan nilai luhur sejak dini guna membentuk karakter generasi emas menuju Indonesia Emas 2045. Di sisi lain, DPD RI DIY mendesak pengesahan RUU Masyarakat Adat pada 2026 atau 2027 untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat adat. Namun, semua inisiatif ini kembali pada satu titik: pentingnya karakter dan persatuan bangsa. LKBB-PB menjadi salah satu ujung tombak dalam misi besar tersebut.

Dengan semangat pantang menyerah dan gotong royong, generasi muda Indonesia siap menyongsong masa depan yang gemilang





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LKBB-PB MPR Karakter Generasi Muda Disiplin Persatuan

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