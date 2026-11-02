Lolox Jelaskan Hubungan dengan Ayah di Premiere Film Gak Ada Matinya

Lolox membahas perbedaan pengalaman pribadinya dengan cerita film Gak Ada Matinya saat menghadiri premiere di Jakarta Selatan, Sabtu 31 Oktober.

Komika Lolox menyinggung hubungannya dengan sang ayah saat menghadiri gala premiere film Gak Ada Matinya. Acara tersebut diadakan di XXI Epicentrum, Jakarta Selatan, pada Sabtu tanggal 31 Oktober tahun ini. Kehadirannya dalam sesi tanya jawab memberikan kesempatan bagi publik untuk mendengar pandangan personalnya mengenai tema keluarga yang diangkat dalam karya terbaru MD Pictures ini.

Lolox Bedakan Kisah Film dan Realita

Dalam sesi interview yang berlangsung hangat, Lolox secara eksplisit membedakan antara alur cerita fiksi di film dengan realita yang dialaminya bersama sang ayah. Ia mengakui bahwa terdapat perbedaan mendasar pada nasib tokoh ayah dalam film tersebut. Tokoh ayah di film yang diperankan oleh Mathias Muchus ternyata hidup kembali setelah dikabarkan meninggal, sebuah elemen dramatis yang tidak terjadi pada keluarga Lolox.

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Lolox menjelaskan bahwa sang ayah sebenarnya tidak pernah hidup lagi dalam kisahnya. Karena alasan ini, ia tidak memiliki kesempatan fisik untuk meminta maaf langsung kepada ayahnya. Ia menyatakan bahwa maaf yang ia sampaikan hanya melalui doa semata. Ia mempertanyakan logis tidaknya situasi jika sang ayah ternyata hidup kembali di saat-saat terakhir.

Pertanyaan mengenai apakah film ini menjadi sarana bagi dirinya untuk memproses perasaan muncul dalam sesi tersebut. Lolox merespons dengan kepolosan dan ketulusan. Ia menegaskan bahwa film tidak serta merta merefleksikan pengalaman hidup pribadinya secara langsung. Perbedaan utama terletak pada kemungkinan kedua yang diberikan kepada tokoh utama film.

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Reaksi Penonton dan Komentar Produser

Lolox juga mengaku merasa senang bisa melihat reaksi langsung para penonton setelah mereka selesai menyaksikan film. Ia sering mengamati ekspresi wajah para tamu undangan saat mereka memasuki ruangan premiere. Hal ini menunjukkan perhatian mendalamnya terhadap dampak emosional yang ditimbulkan oleh cerita yang disajikan. Ia menikmati momen interaksi sosial seputar film di tengah keramaian acara.

Di sisi lain, produser film Gak Ada Matinya, Muhadkly Acho, memberikan perspektif yang lebih luas mengenai karya ini. Acho menilai bahwa film ini menawarkan nilai lebih dibandingkan sekadar hiburan biasa. Ia berpendapat bahwa film ini mengajak penonton untuk berpikir ulang tentang betapa ringkihnya dan getirnya kehidupan manusia di dunia.

Acho juga merespons sebutan genre komedi gelap yang kerap melekat pada film ini. Ia memilih untuk melihatnya sebagai realita hidup yang kompleks. Dalam pandangannya, kesedihan dan kelucuan sering kali harus berdansa di panggung yang sama. Orang-orang biasa sering kali bergelut dengan kerasnya takdir dan kesempatan kedua dalam hidup mereka.

Alur Cerita dan Isu Asuransi

Film Gak Ada Matinya berkisah tentang tokoh utama bernama Binsar yang diperankan oleh Oki Rengga. Binsar sedang berada dalam situasi sulit karena terlilit tunggakan KPR dan kehilangan pekerjaan. Di tengah kesulitan finansial tersebut, ia mendengar kabar bahwa ayahnya yang dibencinya baru saja meninggal dunia di rumah sakit.

Kabar duka itu menjadi lebih kompleks ketika diketahui bahwa sang ayah memiliki asuransi jiwa dengan nilai dua miliar rupiah. Nominal ini menjadi perhatian utama bagi Binsar yang sedang dililit utang. Ia menyadari bahwa kematian sang ayah bisa menjadi solusi atas masalah keuangannya yang menumpuk.

Suasana menjadi semakin membingungkan saat sang ayah mendadak hidup kembali di dalam mobil jenazah. Kondisi mati suri ini menciptakan dilema moral bagi Binsar. Ia harus memutuskan apakah akan menyembunyikan fakta bahwa sang ayah masih hidup demi mengklaim uang asuransi.

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Upaya Binsar untuk menyembunyikan kenyataan tersebut tidak berjalan mulus. Ia harus terus menghindari investigasi dari petugas asuransi yang curiga. Petugas asuransi ini diperankan oleh Fedi Nuril yang terlihat ketat dalam melakukan pengecekan. Ketegangan meningkat seiring dengan upaya Binsar mempertahankan利益 finansialnya.

Dampak Film di Industri Perfilman

Keberhasilan film ini dapat dilihat dari antusiasme penonton yang sangat tinggi. Film ini telah menyentuh satu juta penonton, menjadikan film Indonesia ke-10 yang mencapai angka tersebut di tahun ini. Pencapaian ini menunjukkan bahwa cerita dengan tema keluarga dan komedi masih memiliki daya tarik kuat.

Di tengah kesuksesan ini, berbagai isu lain juga ramai dibahas di media. Pembicaraan mengenai Aldi Taher yang pernah ingin bunuh diri di podcast Kaum Tengah juga menjadi perhatian publik. Namun, fokus utama acara premiere ini tetap pada pesan moral dan hiburan yang disampaikan film.

Kehadiran selebriti seperti Kiesha Alvaro dan Zara Leola di konser Ungu juga menjadi berita pendamping. Pasha dan Enda memberikan restu atas duet mereka. Namun, hal ini tidak mengurangi sorotan utama pada film Gak Ada Matinya di premiere hari itu.

Film ini berhasil menggabungkan unsur ketegangan drama dengan momen komedi yang menyegarkan. Pesan tentang kesempatan kedua dan hubungan keluarga menjadi benang merah yang kuat. Produser Muhadkly Acho berharap film ini menjadi refleksi bagi penonton tentang arti hidup dan tawa yang tak ada matinya.