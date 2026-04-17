Logam Tanah Jarang: Komoditas Kecil dengan Dampak Ekonomi Global yang Besar

Meskipun nilai pasarnya tergolong kecil dibandingkan komoditas besar lainnya, logam tanah jarang memegang peranan krusial dalam berbagai industri strategis global. Ketergantungan dunia pada China dalam rantai pasoknya menimbulkan kekhawatiran akan potensi gangguan pasokan dan dampaknya terhadap perekonomian dunia, terutama di sektor teknologi tinggi, kendaraan listrik, dan energi terbarukan.

Mungkin belum sepopuler komoditas lain seperti minyak, batu bara, atau nikel, namun logam tanah jarang diam-diam memegang peran yang sangat penting dalam perekonomian global saat ini. Komoditas ini merupakan bahan baku esensial untuk berbagai industri strategis modern, mulai dari pengembangan kendaraan listrik, pembangkit energi terbarukan, pembuatan semikonduktor, berbagai perangkat elektronik canggih, hingga sistem pertahanan negara.

Salah satu aplikasi terpentingnya adalah dalam pembuatan magnet permanen, sebuah komponen vital yang berfungsi mengubah energi listrik menjadi gerakan mekanis, dan sebaliknya. Secara umum, kelompok logam tanah jarang terdiri dari 17 unsur kimia, yang mencakup 15 unsur dari golongan lantanida, ditambah dengan scandium dan yttrium. Meskipun seringkali hanya dibutuhkan dalam jumlah yang relatif kecil, unsur-unsur ini memiliki kombinasi sifat kimia dan fisika yang unik dan sangat krusial bagi perkembangan teknologi yang kita nikmati saat ini. Di balik peranannya yang krusial, pasar global untuk logam tanah jarang sebenarnya tergolong relatif kecil jika dibandingkan dengan komoditas bernilai triliunan dolar lainnya. Proyeksi nilai pasar logam tanah jarang pada tahun 2024 diperkirakan hanya mencapai sekitar US$6 miliar, sementara pasar untuk produk turunannya, yaitu magnet permanen, diperkirakan mencapai sekitar US$25 miliar. Namun, di balik ukuran pasar yang terkesan kecil ini, logam tanah jarang berfungsi sebagai input penting bagi banyak industri bernilai tambah tinggi yang menjadi tulang punggung ekonomi modern. Akibatnya, gangguan sekecil apapun pada pasokan komoditas ini dapat memicu efek berantai yang jauh lebih besar dan meluas terhadap stabilitas perekonomian global. Kekhawatiran dunia terhadap kerentanan pasokan logam tanah jarang semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah China, yang merupakan produsen dan pengolah utama, mulai menerapkan kebijakan pengetatan ekspor. Laporan edisi April 2026 dari Dana Moneter Internasional (IMF), yang dirilis pada April 2025, menyoroti bagaimana pasca Amerika Serikat memberlakukan tarif yang signifikan terhadap banyak mitra dagangnya, China merespons dengan memperkenalkan persyaratan lisensi ekspor yang lebih ketat untuk tujuh jenis logam tanah jarang serta magnet berbasis logam tanah jarang. Situasi ini sempat menyebabkan penurunan ekspor magnet permanen dari China secara drastis, mencapai sekitar 70% secara tahunan pada Mei 2025, menandakan adanya perlambatan pasokan global yang cukup tajam, meskipun sifatnya tidak permanen. Kemudian, pada Oktober 2025, China kembali mengumumkan penguatan aturan lisensi ekspor untuk logam tanah jarang, sebelum sebagian dari kebijakan tersebut ditangguhkan pada November sebagai bagian dari kesepakatan dengan Amerika Serikat. Bahkan, pada Januari 2026, dilaporkan bahwa China kembali membatasi ekspor logam tanah jarang jenis berat (HREE). Masalah utamanya adalah ketergantungan dunia yang masih sangat tinggi pada China dalam seluruh rantai pasokannya. Meskipun pangsa produksi tambang China untuk logam tanah jarang jenis ringan (LREE) telah menurun dari 97% pada tahun 2010 menjadi 58% pada tahun 2024, dominasi China di tahap pengolahan tetap sangat besar. China menguasai sekitar 88% kapasitas pemisahan oksida dan 93% kapasitas pemurnian logam global. Untuk logam tanah jarang jenis berat (HREE), dominasi China bahkan mendekati tingkat monopoli, mencakup seluruh tahapan mulai dari penambangan, pemisahan, pemurnian, hingga produksi magnet permanen. Gangguan pasokan tidak hanya berakar dari sektor pertambangan, tetapi juga sangat krusial pada proses pemisahan (separation) dan pemurnian (refining). Kedua tahap ini merupakan proses yang sangat rumit, membutuhkan investasi besar, keahlian khusus yang mendalam, dan tidak dapat dibangun atau diperluas dengan cepat. Oleh karena itu, kerentanan ini menjadi perhatian utama bagi negara-negara yang bergantung pada pasokan komoditas strategis ini. Dampak dari gangguan pasokan logam tanah jarang tidak terbatas pada satu atau dua industri saja, melainkan berpotensi menjalar dan mempengaruhi perekonomian secara lebih luas. IMF menjelaskan bahwa logam tanah jarang digunakan dalam 34 dari total 405 sektor ekonomi di Amerika Serikat. Pada tahun 2017, sektor-sektor ini menyumbang nilai tambah sekitar US$233 miliar, yang setara dengan 0,8% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nominal AS. Pola serupa terlihat di negara-negara lain, dengan Prancis menyumbang 0,4%, Jerman 2,5%, India 1,3%, Jepang 1,7%, dan Inggris 0,6% terhadap PDB mereka yang bergantung pada sektor-sektor pengguna logam tanah jarang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun nilai pasar logam tanah jarang mungkin tidak sebesar komoditas energi atau logam dasar, keberadaannya sangat vital dalam menopang aktivitas ekonomi di berbagai sektor penting. Jika pasokan terganggu, dampaknya dapat meluas ke industri otomotif, elektronik, energi terbarukan, manufaktur berteknologi tinggi, dan sektor-sektor lainnya yang bergantung padanya. IMF memberikan contoh konkret: kelangkaan magnet permanen dapat mengganggu produksi kendaraan listrik. Dari sana, efeknya akan merambat ke biaya transportasi, biaya produksi barang, hingga aktivitas ekonomi sektor lain yang memiliki keterkaitan. Analisis IMF lebih lanjut menunjukkan bahwa jika terjadi kelangkaan 80% pada pasokan logam tanah jarang dan pelaku usaha memiliki keterbatasan untuk mencari substitusi, dampaknya terhadap ekonomi bisa sangat signifikan. PDB Amerika Serikat diperkirakan dapat mengalami penurunan sebesar 1,5%, sementara Jerman diperkirakan turun sekitar 1,2%. Besarnya dampak ini juga dipengaruhi oleh tingkat keterkaitan antarsektor dalam suatu perekonomian. Ketika satu sektor terganggu, tekanan tidak berhenti di situ, tetapi menular ke sektor lain melalui rantai pasok dan jaringan produksi yang saling terhubung. Namun, IMF juga menekankan bahwa dampak negatif tersebut bisa jauh lebih kecil jika produsen memiliki waktu yang cukup dalam jangka panjang untuk beradaptasi, mencari bahan alternatif, atau mengubah desain produk mereka. Dalam skenario di mana elastisitas substitusi lebih tinggi, penurunan PDB rata-rata menjadi nyaris tidak signifikan. Tantangan utamanya adalah kemampuan adaptasi seperti ini sulit dicapai dalam waktu singkat, terutama bagi industri yang sangat bergantung pada jenis logam tanah jarang tertentu dan tidak memiliki pengganti yang setara





