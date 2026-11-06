Lo Kheng Hong: Anjloknya IHSG Peluang Emas Investasi Perbankan

Lo Kheng Hong menyebut penurunan IHSG sebagai hujan emas. Investor jangka panjang didorong mengambil peluang di saham perbankan yang turun lebih dari 50% dengan imbal hasil dividen mencapai 14%.

Investor berpengalaman Lo Kheng Hong menilai kondisi penurunan harga saham di Bursa Efek Indonesia sebagai momentum investasi strategis. Menurut dia, jatuh kurs Indeks Harga Saham Gabungan dari level 9.000 ke kisaran 5.000 menciptakan celah bagi investor jangka panjang untuk masuk ke sektor perbankan dengan harga yang sangat murah.

Penurunan tajam ini dipicu oleh aksi jual massal investor asing. Sejak awal tahun hingga saat ini, aliran dana asing mencatatkan penarikan nilai lebih dari Rp100 triliun. Lo Kheng Hong meyakini ketakutan investor luar negeri menjadi faktor utama yang menyeret harga saham turun cukup dalam ke level saat ini.

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Mekanisme Penurunan Nilai Pasar

Lo Kheng Hong menjelaskan bahwa aksi jual investor asing telah menciptakan dislokasi harga yang signifikan. Kenaikan nilai jual sebesar Rp100 triliun menunjukkan adanya tekanan likuiditas yang kuat dari luar negeri. Penurunan IHSG menjadi sinyal bahwa banyak aset berharga diperdagangkan di bawah nilai intrinsiknya.

Peluang Dividen Saham Perbankan

Saham perbankan besar menjadi salah satu sektor yang paling terkena dampak koreksi harga. Nilai saham-saham ini telah turun lebih dari 50% dari titik tertinggi sebelumnya. Kenaikan harga saham yang ekstrem ini secara otomatis meningkatkan rasio imbal hasil dividen atau dividend yield.

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Berdasarkan perhitungan Lo Kheng Hong, dividend yield pada saham perbankan terbesar kini melonjak mencapai sekitar 14%. Angka ini jauh lebih menarik dibandingkan instrumen keuangan tradisional yang tersedia di pasar saat ini. Investor yang memegang saham ini akan menikmati arus kas yang lebih besar dari dividen.

Komparasi Imbal Hasil dengan Instrumen Konservatif

Lo Kheng Hong membandingkan keuntungan potensial saham perbankan dengan deposito bank dan surat utang negara. Bunga deposito sebesar 6% per tahun akan menyusut menjadi 4,8% setelah dipotong pajak penghasilan sebesar 20%. Angka ini menunjukkan rendahnya imbal hasil nyata dari tabungan biasa.

Sedangkan untuk surat utang negara, imbal hasil bruto sekitar 7,8% per tahun menjadi sekitar 7% setelah pemotongan pajak 10%. Masih terdapat gap yang signifikan antara imbal hasil utang negara dan dividend yield saham perbankan yang mencapai 14%. Perbandingan ini mengonfirmasi superioritas aset saham pada fase pasar yang sedang turun.

Prospek Capital Gains dan Strategi Investasi

Lo Kheng Hong menekankan potensi capital gains yang besar jika harga saham kembali ke level semula. Kenaikan harga dari titik terendah saat ini berpotensi memberikan keuntungan capital gains sebesar 100%. Strategi ini mengandalkan siklus pasar yang selalu berulang dalam jangka panjang.

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Pengalaman Lo Kheng Hong selama 37 tahun berinvestasi di Bursa Efek Indonesia membuktikan bahwa setiap penurunan harga selalu diikuti oleh kenaikan harga yang lebih tinggi dari sebelumnya. Siklus ini menjadi dasar keyakinannya bahwa harga rendah adalah kesempatan terbaik untuk akumulasi aset.

Lo Kheng Hong mengajak seluruh investor untuk memanfaatkan kondisi pasar yang sedang lesu saat ini. Penurunan harga yang disebabkan oleh aksi jual asing dianggap sebagai momen langka. Ia menggambarkan situasi ini sebagai 'hujan emas' bagi investor di Bursa Efek Indonesia. Momentum ini hanya akan datang sekali dalam beberapa tahun, sehingga tidak boleh dilewatkan oleh mereka yang memiliki visi jangka panjang.