LLDIKTI Papua Pegunungan Minta Dukungan Pemda Kuatkan Mutu Pendidikan Tinggi

LLDIKTI Wilayah XIV mendorong pemerintah daerah Papua Pegunungan meningkatkan mutu perguruan tinggi lokal agar mahasiswa tetap di wilayah dan menghemat biaya.

Wamena, Papua Pegunungan - Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIV Papua dan Papua Barat, Suriel Samuel Mofu, secara resmi menyerukan perlunya dukungan penuh dari pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten dalam upaya memperkuat mutu perguruan tinggi di wilayah Papua Pegunungan. Pernyataan ini disampaikan saat ia menghadiri upacara wisuda angkatan ketujuh belas di STIPER Petra Baliem, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, pada hari Minggu.

Strategi Penguatan Mutu Perguruan Tinggi Lokal

Suriel Samuel Mofu menekankan bahwa kualitas pendidikan di lembaga-lembaga tinggi wilayah Papua Pegunungan harus terus ditingkatkan agar pelayanan pendidikan bagi generasi muda daerah tersebut dapat berjalan lebih maksimal. Ia berharap adanya dukungan nyata dari pemerintah daerah untuk pengembangan perguruan tinggi agar mampu mendidik Sumber Daya Manusia (SDM) daerah tersebut secara optimal dan berkualitas tinggi.

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Menurut dia, meskipun perguruan tinggi di wilayah Papua Pegunungan sudah banyak berdiri, dukungan nyata dari pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikannya. Dukungan ini diperlukan agar pelayanan pendidikan dapat lebih optimal dalam mendidik SDM generasi muda maupun masyarakat di daerah ini, sehingga kualitas pendidikan dapat memenuhi harapan masyarakat luas.

Pentingnya Pendidikan Tinggi di Papua Pegunungan

Salah satu alasan utama dilakukannya penguatan ini adalah agar masyarakat tidak perlu menempuh pendidikan di luar daerah. Hal ini bertujuan agar mereka tidak membutuhkan biaya yang sangat besar untuk studi di luar wilayah. Ketika generasi muda dan masyarakat menempuh pendidikan di wilayah Papua Pegunungan, anggaran daerah tidak perlu dikeluarkan ke daerah lain melainkan akan berputar di dalam daerah tersebut.

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Keuangan yang berputar di dalam wilayah ini berfungsi untuk mendorong percepatan pembangunan daerah secara signifikan. Jika anak-anak muda kuliah ke luar, maka uang yang dikeluarkan akan mengalir kepada daerah lain, namun jika mereka kuliah di sini, uang tersebut tetap bertahan dan berkontribusi langsung pada ekonomi lokal Papua Pegunungan.

Data Resmi Perguruan Tinggi Aktif di Wilayah

Berdasarkan data resmi dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) milik Kemendiksaintek RI, terdapat delapan perguruan tinggi aktif yang terdaftar di wilayah Provinsi Papua Pegunungan. Daftar tersebut mencakup Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena (UNAIM) Jayawijaya, Universitas Baliem Papua (UNIBA) Jayawijaya, dan Universitas Sains dan Teknologi Okmin Papua (UOP) Pegunungan Bintang.

Selain itu, terdaftar juga STKIP Abdi Wacana Wamena Jayawijaya, STKIP Kristen Wamena Jayawijaya, Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian STIPER Petra Baliem Wamena Jayawijaya, Akademi Bahasa Asing Netaiken Wamena Jayawijaya, serta Universitas Lambu Barat Nduga. Institusi-institusi ini menjadi pilar penting dalam ekosistem pendidikan tinggi wilayah.

Institusi Keagamaan dan Dukungan Nasional

Selain perguruan tinggi umum, terdapat beberapa Sekolah Tinggi Teologi dan Agama Kristen yang juga aktif beroperasi di wilayah ini. Lembaga-lembaga tersebut berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama atau Kemenag. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan ini menunjukkan komitmen bersama dalam menyediakan akses pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat Papua Pegunungan.

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Kemendiktisaintek melalui LLDIKTI Wilayah XIV Papua dan Papua Barat terus mendorong kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa setiap investasi dalam pendidikan memberikan dampak langsung bagi kualitas hidup dan pembangunan ekonomi lokal. Dengan fokus pada penguatan mutu, wilayah ini berpotensi menjadi pusat pendidikan yang mandiri dan berkelanjutan bagi generasi muda Papua.